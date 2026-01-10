Sospendendo 37 organizzazioni umanitarie, Israele sta forse spingendo verso un’espulsione definitiva?

Di Eve Ottenberg* – Politica Responsabile

Come minimo, la decisione di escludere tutti i principali gruppi umanitari di Gaza potrebbe portare al crollo totale del piano di pace di Trump .

Il cappio israeliano attorno a Gaza si è stretto il 30 dicembre, con la notizia che Gerusalemme ha revocato le licenze di 37 gruppi umanitari che operano nell’enclave distrutta, a partire dal 1° marzo.

Una mossa del genere suggerisce che il governo israeliano intenda cacciare la popolazione di Gaza, indigente e in difficoltà, dall’enclave, presumibilmente verso il Somaliland, che Israele ha riconosciuto come stato indipendente il 26 dicembre , prima di chiunque altro. Non è un segreto che il governo israeliano al potere voglia attuare una pulizia etnica a Gaza, e ora sembra che stia mettendo le cose in chiaro.

Come minimo, la sospensione delle organizzazioni umanitarie porterà al collasso del cessate il fuoco, già in difficoltà, di cui il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non si è mai mostrato entusiasta.

L’elenco dei gruppi vietati include Oxfam, Medici Senza Frontiere (MSF), CARE e Defense for Children International, con Israele che ha individuato MSF come il gruppo con personale che avrebbe aiutato Hamas. Secondo Al Jazeera del 30 dicembre, la sospensione generale è avvenuta perché queste organizzazioni non hanno “rispettato le nuove regole [israeliane] per le organizzazioni umanitarie che operano nella Striscia di Gaza devastata dalla guerra”. Ci si potrebbe chiedere quali siano queste nuove regole. Le nuove regole impongono requisiti di rendicontazione rigorosi e obbligano le organizzazioni a presentare elenchi del personale, comprese informazioni sensibili sul personale e sulle loro famiglie, come numeri di passaporto e di identificazione personale.

“Il messaggio è chiaro: l’assistenza umanitaria è benvenuta. Lo sfruttamento delle strutture umanitarie a fini terroristici non lo è”, ha affermato il Ministro per gli Affari della Diaspora Amichai Chikli, senza specificare come tale sfruttamento si tradurrebbe nella mente del governo israeliano.

Nel frattempo, MSF ha annunciato il 2 gennaio che, con la sospensione della registrazione, Israele “sta violando i [suoi] obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario… Se le descrizioni di ciò che il nostro team vede con i propri occhi a Gaza risultano sgradevoli ad alcuni, la colpa è di coloro che commettono queste atrocità, non di coloro che le denunciano”.

MSF ha negato altre accuse israeliane. “MSF non impiegherebbe mai consapevolmente nessuno coinvolto in attività militari”. L’organizzazione è inoltre preoccupata per il nuovo requisito di registrazione israeliano “per condividere le informazioni personali del nostro personale palestinese con le autorità israeliane”. Questa preoccupazione è aggravata dal fatto che 15 colleghi di MSF sono stati uccisi dalle forze israeliane dall’ottobre 2023.

In qualsiasi contesto, soprattutto in uno in cui gli operatori sanitari e umanitari sono stati intimiditi, arbitrariamente reclutati, attaccati e uccisi in gran numero, richiedere elenchi del personale come condizione per l’accesso al territorio è un’esagerazione scandalosa… resa ancora più pericolosa dall’assenza di chiarezza su come tali dati sensibili saranno utilizzati, archiviati o condivisi”, ha affermato MSF.

Uno dei gruppi interessati, l’American Friends Service Committee, ha annunciato il 30 dicembre che il nuovo processo di registrazione israeliano “compromette i principi umanitari, l’indipendenza e l’accesso allo spazio civico. Impone inoltre obblighi di segnalazione proibitivi… Divulgare informazioni operative a un governo accusato in modo credibile di genocidio e apartheid mette in pericolo la vita del nostro personale e dei nostri partner. Israele ha già ucciso più di 500 operatori umanitari dall’ottobre 2023. Per questi motivi, l’AFSC ha preso la difficile decisione di non presentare nuovamente domanda di registrazione al governo israeliano”.

Questo è senza dubbio l’effetto voluto dalle revoche delle licenze di Israele.

Secondo il Catholic Register del 5 gennaio, “Dichiarazioni sia dell’Unione Europea che delle Nazioni Unite hanno condannato la mossa [di Israele]… Il 30 dicembre è stata rilasciata una dichiarazione congiunta di 10 ministri degli Esteri, in cui si avvertiva di un ‘catastrofico’ e ‘nuovo deterioramento della situazione umanitaria a Gaza’”. L’articolo aggiunge che un gruppo sospeso, Caritas, spera di poter continuare il suo lavoro a Gaza. Le organizzazioni sospese non possono, dopo il 1° marzo, “portare aiuti dall’esterno di Gaza [ma] possono comunque continuare il loro lavoro utilizzando le forniture ottenute dall’interno di Gaza”.

Questa interruzione della fornitura alimentare di Gaza risale al 9 ottobre 2023, quando Israele annunciò un “blocco totale”. Più di recente, Israele ha ridotto gli aiuti e non ha mai permesso che arrivassero nemmeno lontanamente i 600 camion di aiuti al giorno richiesti dal “cessate il fuoco” di Trump.

“Dopo il 7 ottobre 2023, Israele ha intensificato i suoi sforzi per riformulare l’UNRWA non come un’agenzia umanitaria operante sotto un mandato internazionale, ma come un problema politico da neutralizzare”, ha scritto il 2 gennaio la ricercatrice e attivista Ghada Majadli , che ha ricoperto il ruolo di direttrice del Dipartimento dei Territori Palestinesi Occupati presso Physicians for Human Rights Israel.

L’UNRWA, sostiene Majadli, era un caso di prova. Israele ha affermato che alcuni dipendenti dell’organizzazione avevano affiliazioni ad Hamas e li ha di fatto macchiati, paralizzando l’organizzazione e preparando il terreno per successivi divieti volti a affamare i residenti di Gaza.

Il blocco degli aiuti da parte di Israele ha causato la malnutrizione acuta di 320.000 bambini di Gaza sotto i cinque anni nei prossimi mesi, se non arriverà cibo adeguato, ha riferito Middle East Eye poco prima delle vacanze di Natale. E come può il cibo adeguato raggiungere questi bambini se i gruppi che lo forniscono sono vietati dal 1° marzo – gruppi che includono Action Against Hunger, Campaign for the Children of Palestine, Medicos del Mundo, Mercy Corps, Relief International, War Child Holland e altri?

Non si tratta di un divieto casuale; si tratta di un assalto generazionale. La statistica dei 320.000 casi si applica solo alla malnutrizione acuta , lasciando centinaia di migliaia di persone in una situazione di crisi meno grave, ma comunque in crisi.

Come sta reagendo l’ amministrazione Trump all’ultima mossa di Israele, che potrebbe mettere a repentaglio il cessate il fuoco? Un portavoce del Dipartimento di Stato ci ha risposto: “Dal cessate il fuoco, il governo degli Stati Uniti ha discusso con i partner e con il governo israeliano diverse modalità per affrontare la cancellazione delle ONG internazionali, concentrandosi sul bilanciamento delle legittime preoccupazioni di Israele in materia di sicurezza riguardo alla strumentalizzazione degli aiuti da parte di Hamas con la necessità di garantire la fornitura di assistenza secondo i termini del piano di pace del Presidente. Il CMCC sta collaborando attivamente con le parti interessate per continuare a soddisfare i bisogni umanitari della popolazione di Gaza, garantendo al contempo che Hamas non possa rappresentare una minaccia continua in futuro”.

Non vengono specificati i “molteplici modi” di affrontare la questione della cancellazione dei gruppi umanitari, mentre resta un mistero il modo esatto in cui Hamas sta strumentalizzando aiuti inesistenti.

La Casa Bianca è stata colta di sorpresa? Probabilmente. Ma la risposta di Washington al rifiuto israeliano di far arrivare gli aiuti nella Striscia è stata, nella migliore delle ipotesi, smorzata.

Trump afferma di aver portato la pace a Gaza. Sarebbe più credibile se chiedesse che la popolazione non muoia di fame o che vengano fornite tende che non perdano acqua o che non volino via dopo che le loro case sono state demolite. Potrebbe quindi essergli riconosciuto il merito di aver salvato delle vite. Se davvero vuole il premio Nobel, allora far arrivare cibo, alloggi e medicine a Gaza potrebbe essere un primo passo verso Stoccolma.

*Eve Ottenberg è una scrittrice e giornalista che ha pubblicato articoli sul New York Times, Vanity Fair, The Washington Post, The American Prospect, The Nation, CounterPunch e altre pubblicazioni.

Fonte: other-news