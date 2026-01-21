Bando Federitaly 2026: 2 milioni per certificazioni Made in Italy

Federitaly ha lanciato il Bando Nazionale 2026, mettendo a disposizione 2 milioni di euro per sostenere l’internazionalizzazione e la tutela delle micro, piccole e medie imprese italiane. L’iniziativa prevede l’erogazione di 2.000 voucher da 1.000 euro ciascuno, destinati a finanziare l’accesso alle certificazioni “Made in Italy” e “100% Made in Italy”. Per contrastare la contraffazione, il bando punta sull’innovazione tecnologica: grazie alla blockchain ICP, ogni certificazione sarà notarizzata, garantendo trasparenza e immutabilità dei dati a beneficio dei consumatori globali.

Il sistema di assegnazione avverrà con una procedura a sportello, evitando i click day e offrendo premialità specifiche per le realtà più piccole. Oltre alla tutela del marchio, il piano supporta le aziende con assessment ESG e percorsi strategici per l’export, fornendo strumenti concreti per affrontare mercati complessi e accordi internazionali come l’UE-Mercosur. Presentato alla Camera dei Deputati, il progetto mira a creare un “modello integrato” che renda le imprese italiane più competitive e meno isolate nel processo di espansione globale.

Per informazioni: federitaly.it