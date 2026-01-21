L’ultimo addio all’imperatore: Roma saluta Valentino

Il mondo della moda piange la scomparsa di Valentino Garavani, l’ultimo grande “Imperatore” dell’eleganza italiana, spentosi a 93 anni nella sua storica residenza sull’Appia Antica. Con la sua dipartita si chiude un’era definita dal lusso estremo, dalla perfezione sartoriale e dall’iconico “Rosso Valentino” che ha vestito le donne più influenti del pianeta.

Per permettere a cittadini e ammiratori di rendere l’ultimo omaggio, la camera ardente sarà allestita presso lo spazio culturale PM23 in Piazza Mignanelli 23, cuore pulsante della sua creatività romana. Sarà aperta mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11:00 alle 18:00.

Le esequie solenni si terranno invece venerdì 23 gennaio alle ore 11:00, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Piazza della Repubblica.

Roma si prepara a blindarsi per accogliere personalità del jet set internazionale, designer e istituzioni che accorreranno per celebrare un uomo che non ha solo creato abiti, ma ha trasformato la bellezza in un linguaggio universale. Valentino lascia un’eredità immortale fatta di rigore e splendore, un patrimonio estetico che rimarrà per sempre scolpito nella storia del costume mondiale. La sua assenza lascia un vuoto incolmabile, ma il suo impero di stile continuerà a brillare nelle gallerie e nel cuore di chi ama l’arte.