In viaggio da te: l’UNICEF racconta l’accoglienza dei minorenni e giovani migranti

L’UNICEF ha inaugurato a Roma, presso Villa Altieri, la mostra immersiva “In viaggio da te”, un percorso interattivo dedicato ai minorenni e giovani migranti che giungono in Italia soli. L’esposizione, realizzata in collaborazione con diverse realtà istituzionali e sociali, si articola in quattro stanze che ripercorrono le tappe salienti della migrazione: dalle pericolose traversate in mare agli hotspot, fino ai centri di accoglienza e all’inserimento in famiglia.

Attraverso le voci di quattro “personaggi guida”, come Remon, Mamoudou e Omar, i visitatori possono immedesimarsi in storie vere fatte di distacchi dolorosi, ma anche di grande speranza e riscatto. L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’accoglienza relazionale e dell’affido familiare, trasformando numeri e statistiche in volti e percorsi umani concreti.

Come sottolineato dal coordinatore UNICEF Nicola Dell’Arciprete, il viaggio non termina con lo sbarco, ma prosegue nella costruzione di legami all’interno della comunità.

La mostra, visitabile gratuitamente fino al 30 gennaio, si è aperta con performance teatrali e tavole rotonde per promuovere nuove raccomandazioni istituzionali sulla protezione dei minori. Un invito a riflettere sul coraggio di chi parte e sulla responsabilità di chi accoglie.

Link di riferimento: UNICEF Italia – Mostra “In viaggio da te”