A Fiumicino il debutto di Plaza Premium First: il lusso aeroportuale è per tutti

L’aeroporto di Roma-Fiumicino segna un primato storico ospitando la prima Plaza Premium First Lounge d’Europa. Situata al Terminal 1 (area Schengen), questa struttura di 700 metri quadri ridefinisce l’accoglienza ultra-premium, offrendo un’esperienza d’eccellenza a una platea di viaggiatori più vasta rispetto al passato. La particolarità del servizio risiede infatti nella sua accessibilità: l’ingresso non è vincolato al possesso di un biglietto Business o First, ma può essere acquistato direttamente dai passeggeri che desiderano un comfort superiore prima del decollo, attraverso prenotazioni online o programmi di membership.

L’ambiente, ispirato al design della Dolce Vita, è progettato per ospitare fino a 115 persone e combina aree relax, suite private per il lavoro e spazi per famiglie. L’offerta gastronomica è di altissimo livello, con una selezione di piatti à la carte preparati da chef e un buffet gourmet, accompagnati da una prestigiosa carta di vini e cocktail artigianali. Oltre ai servizi wellness con docce e trattamenti skincare, la lounge offre comfort esclusivi come la stireria su richiesta e sale riunioni attrezzate.

Con questa apertura, Roma entra nel ristretto club di hub mondiali, come Hong Kong e Vancouver, che ospitano il concept “First”, consolidando ulteriormente il prestigio internazionale dello scalo romano e la sua certificazione Skytrax a cinque stelle.