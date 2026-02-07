Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali: s’infiamma il braciere olimpico

Sotto un cielo che fonde tradizione e modernità, la cerimonia d’apertura ha ufficialmente inaugurato i Giochi Olimpici, trasformando lo stadio in un palcoscenico globale di fratellanza. La parata degli atleti, tripudio di colori e speranze, ha sfilato davanti a una platea d’eccezione, segnando l’inizio di due settimane di pura eccellenza sportiva.

L’evento ha visto la partecipazione delle massime cariche istituzionali mondiali. Tra i presenti in tribuna d’onore spiccavano il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accanto al Capo dello Stato, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance e il Segretario di Stato Marco Rubio. In prima fila, a rappresentare lo sport italiano, era presente il neo-eletto Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, succeduto a Giovanni Malagò (ora alla guida della Fondazione Milano Cortina), affiancato dai membri CIO Federica Pellegrino e Ivo Ferriani.

La sicurezza e l’organizzazione millimetrica hanno fatto da cornice a coreografie mozzafiato. La scenografia ha rotto ogni schema tradizionale, proponendo un evento diffuso che ha collegato simultaneamente lo Stadio San Siro a Milano con le piazze storiche di Cortina d’Ampezzo, Livigno e Predazzo. Il palco di San Siro, una maestosa struttura a spirale con quattro passerelle, è stato dominato da proiezioni digitali immersive, mentre l’accensione del braciere è avvenuta in contemporanea tra l’Arco della Pace a Milano e Piazza Dibona a Cortina, unendo idealmente la metropoli alle vette alpine.

Il momento più solenne è stato il discorso della Presidente del Comitato Organizzatore, che ha dichiarato:

“Oggi non celebriamo solo una competizione, ma l’unione indissolubile tra i popoli. In questo stadio, ogni barriera cade per lasciare spazio al talento e al rispetto reciproco. Questi Giochi appartengono agli atleti che hanno sognato questo momento per anni. Dichiaro ufficialmente che la nostra missione di pace attraverso lo sport ha inizio, qui e ora.”

Con l’accensione dei bracieri, il fuoco olimpico ha illuminato la notte, promettendo sfide epiche e record da battere.

Per info e programma: Milano-Cortina-2026

