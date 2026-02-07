L’élite criminale smascherata nei file di Epstein sta nascondendo la verità

Di Jonathan Cook* – Middle East Eye

Una manciata di figure verrà sacrificata, ma solo per proteggere una cultura più ampia che ritiene che le regole non si applichino all’élite al potere.

Se fai fatica a gestire l’incessante pressione di dover comunicare in un mondo sempre più connesso, dedica un pensiero al defunto pedofilo seriale Jeffrey Epstein.

La valanga di tre milioni di documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nel fine settimana conferma che Epstein ha trascorso un’enorme quantità di tempo in corrispondenza con l’enorme rete di potenti conoscenti che aveva sviluppato.

Per lui, inviare e-mail sembrava essere quasi un lavoro a tempo pieno, e in un certo senso lo era.

L’attenzione personale che dedicava a miliardari, reali, leader politici, statisti, celebrità, accademici ed élite dei media era il modo in cui si manteneva al centro di questa vasta rete di potere.

La sua rubrica era un elenco di coloro che plasmano la nostra idea di come il mondo dovrebbe essere governato. Ma è stata anche fondamentale per il modo in cui ha attirato alcune di queste stesse potenti figure più a fondo nella sua orbita, in un mondo di feste private dissolute e sfruttatrici a New York e sulla sua isola caraibica.

A quanto pare ci sono altri tre milioni di documenti ancora nascosti. Il loro contenuto, dobbiamo presumere, è ancora più schiacciante per l’élite globale coltivata da Epstein.

Più documenti vengono alla luce, più emerge un quadro di come Epstein sia stato protetto dalle conseguenze della sua depravazione da questa rete di alleati che o assecondavano i suoi crimini o vi partecipavano attivamente.

Il modus operandi di Epstein assomigliava sospettosamente a quello di un boss della malavita, che richiede agli iniziati di partecipare a un omicidio prima di diventare membri a pieno titolo della mafia. La complicità è il modo più sicuro per garantire una cospirazione del silenzio.

Rete di potere

Non è solo che il defunto finanziere pedofilo si è nascosto per decenni alla luce del sole. Anche la sua rete di amici e conoscenti si nascondeva con lui, tutti convinti di essere intoccabili.

I suoi abusi su giovani donne e ragazze non erano solo un crimine personale. Dopotutto, per chi stavano portando avanti tutto questo traffico sessuale lui e la sua procuratrice capo, Ghislaine Maxwell?

Questo è esattamente il motivo per cui molti dei milioni di documenti pubblicati sono stati attentamente censurati: non tanto per proteggere le sue vittime, che a quanto pare vengono identificate troppo spesso , quanto per proteggere i circoli predatori da lui serviti.

Ciò che colpisce dell’ultima tranche di file su Epstein è quanto suggeriscano una visione del mondo associata ai “teorici della cospirazione”. Epstein era al centro di una rete globale di figure di potere provenienti da entrambi gli schieramenti di una presunta – ma in realtà ampiamente performativa – divisione politica tra sinistra e destra.

Ciò che sembra aver unito molte di queste figure è stato il trattamento abusivo riservato alle giovani donne e ragazze vulnerabili.

Allo stesso modo, le foto di uomini ricchi con giovani donne suggeriscono che Epstein abbia accumulato, formalmente o informalmente, kompromat – prove incriminanti – che presumibilmente servivano come potenziale leva su di loro.

In vero stile massonico, la sua cerchia di pari sembra essersi protetta a vicenda. Lo stesso Epstein ha certamente beneficiato di un “accordo amichevole” in Florida nel 2008. È finito in carcere solo per due accuse di favoreggiamento della prostituzione – la meno grave tra una serie di accuse di traffico sessuale – e ha scontato una breve pena, gran parte della quale in regime di permesso di lavoro.

E il mistero di come Epstein, un commercialista glorificato, abbia finanziato il suo stile di vita straordinariamente lussuoso, quando la sua agenda sembrava essere dominata dalle faccende domestiche via email e dall’organizzazione di feste a tema sesso, diventa un po’ meno misterioso con ogni nuova rivelazione.

Il suo modo di coltivare i super-ricchi e i loro accoliti, e gli inviti a visitare la sua isola per trascorrere del tempo con giovani donne, ricordano tutti la tradizionale trappola del miele notoriamente impiegata dalle agenzie di spionaggio. Molto probabilmente, Epstein non stava finanziando tutto questo da solo.

Le impronte digitali di Israele

Non dovrebbe sorprendere. Ancora una volta, le impronte digitali dei servizi segreti – in particolare di Israele – si trovano nell’ultimo archivio. Ma gli indizi c’erano già da molto prima.

C’era, naturalmente, il suo legame intimo e soprannaturale con Maxwell, il cui padre, un magnate dei media, fu smascherato dopo la sua morte come agente israeliano. E il migliore amico di lunga data di Epstein, Ehud Barak, ex capo dell’intelligence militare israeliana e in seguito primo ministro, avrebbe dovuto essere un altro campanello d’allarme.

Questa partnership è stata al centro di una serie di articoli pubblicati da Drop Site News lo scorso autunno, tratti da una precedente pubblicazione dei dossier su Epstein. Si vedeva Epstein aiutare Israele a mediare accordi di sicurezza con paesi come la Mongolia, la Costa d’Avorio e la Russia .

Un agente attivo dell’intelligence militare israeliana, Yoni Koren, è stato ospite abituale nell’appartamento di Epstein a Manhattan tra il 2013 e il 2015. Un’e-mail mostra anche Barak che chiede a Epstein di trasferire fondi sul conto di Koren.

Ma l’ultima pubblicazione offre ulteriori indizi. Un documento declassificato dell’FBI cita una fonte confidenziale che afferma che Epstein era “vicino” a Barak e “addestrato come spia sotto la sua guida”.

In uno scambio di email tra i due nel 2018, prima di un incontro con un fondo di investimento del Qatar , Epstein chiede a Barak di dissipare eventuali preoccupazioni sulla loro relazione: “Dovresti chiarire che non lavoro per il Mossad. :)”

E in un audio appena pubblicato, senza data, Epstein consiglia a Barak di scoprire di più sulla società statunitense di analisi dati Palantir e di incontrare il suo fondatore, Peter Thiel. Nel 2024, Israele ha firmato un accordo con Palantir per servizi di intelligenza artificiale per aiutare l’esercito israeliano a selezionare obiettivi a Gaza.

Come prevedibile, queste rivelazioni non stanno riscuotendo quasi alcun successo nei media istituzionali, gli stessi media i cui proprietari miliardari e redattori ambiziosi un tempo corteggiavano Epstein.

Al contrario, i media sembrano molto più interessati a indizi più deboli che suggeriscono che Epstein potrebbe aver avuto legami anche con i servizi di sicurezza russi.

patto faustiano

C’è un motivo per cui la richiesta dei documenti su Epstein è stata così clamorosa che persino il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dovuto cedere, nonostante le imbarazzanti rivelazioni anche per lui. Molto di ciò che vediamo accadere nella nostra politica sempre più degradata e corrotta sembra sfidare ogni spiegazione razionale, per non parlare di quella morale.

Le élite occidentali hanno trascorso due anni attivamente colludendo nel massacro di massa a Gaza , ampiamente definito dagli esperti un genocidio , e poi etichettando ogni opposizione come antisemitismo o terrorismo.

Quelle stesse élite se ne stanno con le mani in mano mentre il pianeta brucia, rifiutandosi di rinunciare alla loro dipendenza dai combustibili fossili, anche se un sondaggio dopo l’altro dimostra che le temperature globali stanno aumentando inesorabilmente fino al punto in cui il collasso climatico è inevitabile.

Una serie di guerre di aggressione occidentali sconsiderate e illegali in Medio Oriente, così come le spinte a lungo termine della NATO alla Russia affinché invadesse l’Ucraina , non solo hanno destabilizzato il mondo, ma rischiano anche di provocare una conflagrazione nucleare.

E nonostante gli avvertimenti degli esperti, l’intelligenza artificiale viene lanciata frettolosamente, apparentemente senza quasi pensare ai costi imprevedibili e probabilmente enormi che comporterebbe per le nostre società, dallo smantellamento di gran parte del mercato del lavoro al ribaltamento della nostra capacità di valutare la verità.

I documenti di Epstein offrono una risposta. Ciò che sembra una cospirazione, suggeriscono, è in effetti una cospirazione, guidata dall’avidità. Ciò che ci è sempre stato sotto gli occhi potrebbe in realtà essere vero: c’è un prezzo d’ingresso elevato per essere accettati nella piccola élite di potere dell’Occidente, e questo comporta mettere da parte qualsiasi senso morale. Richiede di abbandonare l’empatia per chiunque sia al di fuori del gruppo.

Forse un’élite senz’anima e carnivora al comando delle nostre società è meno caricaturale di quanto sembri. Forse i dossier Epstein hanno un tale impatto sulla nostra immaginazione perché ci insegnano una lezione che già sapevamo, confermando un monito che precede persino il canone letterario occidentale.

Più di 400 anni fa, lo scrittore inglese Christopher Marlowe, contemporaneo di William Shakespeare, si ispirò alle storie popolari tedesche per scrivere la sua opera teatrale Doctor Faustus , che racconta la storia di uno studioso che, tramite l’intermediario Mefistofele, accetta di vendere la sua anima al diavolo in cambio di poteri magici.

Nacque così il patto faustiano, mediato dalla figura di Mefistofele, simile a quella di Epstein. Il grande scrittore tedesco Johann Wolfgang von Goethe avrebbe ripreso questa storia 200 anni dopo nel suo capolavoro in due parti, Faust .

Logica degenerata

Forse non sorprende, tuttavia, che il clamore mediatico sui fascicoli di Epstein serva principalmente a soffocare una storia più veritiera che fatica a emergere.

La stessa élite che un tempo considerava Epstein il suo capo ora cerca di distogliere la nostra attenzione dalla sua complicità nei suoi crimini, per indirizzarla su pochi individui selezionati, in particolare nel Regno Unito , Andrew Mountbatten-Windsor e Peter Mandelson .

I due non sono certo degli agnelli sacrificali. Ciononostante, perseguono lo stesso scopo: soddisfare la crescente sete di vendetta del pubblico.

Nel frattempo, il resto della sua cerchia o nega le prove ormai consolidate della loro amicizia con Epstein o, se messi alle strette, si scusa frettolosamente per un breve errore di giudizio, prima di correre a ripararsi.

Si tratta di un calcolo errato. I file Epstein non ci mostrano solo le scelte oscure di pochi individui potenti. Cosa ancora più significativa, evidenziano la logica degenerata delle strutture di potere che stanno dietro a questi individui.

Le potenti figure che hanno preso il Lolita Express di Epstein per raggiungere la sua isola, che hanno ricevuto “massaggi” da giovani donne e ragazze vittime di tratta e che hanno scherzato con nonchalance sugli abusi subiti da queste giovani, sono le stesse persone che hanno silenziosamente aiutato Israele a commettere massacri di massa a Gaza e, in alcuni casi, hanno difeso rumorosamente il suo diritto a farlo.

Siamo forse sorpresi che coloro che non hanno sollevato il minimo accenno di opposizione all’omicidio e alla mutilazione di decine di migliaia di bambini palestinesi e alla fame di centinaia di migliaia di altri, fossero anche coloro che erano complici di rituali di abuso contro i bambini – o tolleravano tali rituali – molto più vicino a casa?

Sono queste le persone che hanno costretto chiunque volesse far sentire la propria voce in difesa dei bambini di Gaza a dedicare il proprio tempo a condannare Hamas. Sono queste le persone che hanno cercato in ogni modo di screditare il crescente numero di morti infantili attribuendolo al “ministero della salute gestito da Hamas” di Gaza.

Queste sono le persone che hanno negato che Israele abbia preso di mira gli ospedali necessari per curare i bambini feriti e malati di Gaza, e hanno ignorato la fame di massa inflitta da Israele all’intera popolazione. E queste sono le persone che ora fingono che i continui omicidi e torture dei bambini di Gaza da parte di Israele costituiscano un “piano di pace”.

Neoliberismo e sionismo

Mettiamo da parte per un momento la sua pedofilia. Epstein era la personificazione definitiva delle due ideologie corrotte del neoliberismo e del sionismo, che dominano le società occidentali. Questo è un motivo più che sufficiente per cui ha eccelso per così tanto tempo ai vertici di queste società.

Le destinazioni finali di queste ideologie avrebbero sempre portato a un genocidio a Gaza e, negli anni o nei decenni a venire – se non venissero fermate – a un olocausto nucleare planetario o a un collasso climatico.

Epstein potrebbe rappresentare un salutare monito su ciò che è così profondamente sbagliato nella cultura politica e finanziaria dell’Occidente. Ma il segnale di allarme che rappresenta è ora soffocato dalla sua assenza tanto quanto lo è stato durante la sua vita.

Il neoliberismo è la ricerca del denaro e del potere fine a se stessi, slegata da qualsiasi scopo superiore o bene sociale. Nell’ultimo mezzo secolo, le società occidentali sono state incoraggiate a venerare la classe dei miliardari – presto trimiliardari – come il simbolo ultimo della crescita economica e del progresso, piuttosto che come il segno ultimo di un sistema marcito dall’interno.

Come prevedibile, i super-ricchi e i loro seguaci sono stati attratti dai sostenitori del “lungo termine”, un movimento che giustifica le attuali gravi disuguaglianze e ingiustizie del mondo e si rassegna a un’imminente apocalisse climatica e ambientale, con l’esaurimento delle risorse mondiali.

Il longtermismo sostiene che la salvezza dell’umanità non risiede nella riorganizzazione politica ed economica delle nostre società qui e ora, bensì nell’intensificazione di tali disuguaglianze per raggiungere un successo a lungo termine attraverso una classe di Ubermensch nietzschiani, o esseri superiori.

Una piccola élite finanziaria ha bisogno di assoluta libertà per accumulare più ricchezza alla ricerca di soluzioni – attraverso le innovazioni tecnologiche, ovviamente – per superare le difficoltà di sopravvivenza sul nostro fragile pianeta. Il resto di noi è un ostacolo alla capacità dei super-ricchi di imboccare la strada della salvezza.

Uomini, donne e bambini comuni devono essere lasciati sulla nave che affonda, mentre i miliardari requisiscono le scialuppe di salvataggio. Per usare le parole di uno dei guru del longtermismo, Nick Bostrom , filosofo dell’Università di Oxford, ciò che ci attende è “un gigantesco massacro per l’uomo, un piccolo passo falso per l’umanità”.

Per usare un termine tratto dal mondo dei videogiochi, i membri dell’élite neoliberista vedono il resto di noi come personaggi non giocanti, o PNG, personaggi di riempimento generati in un gioco per fungere da sfondo ai giocatori veri e propri. Visto in questa prospettiva più ampia, cosa importa se i bambini soffrono, a Gaza o nelle ville di un miliardario?

Nessun caso limite morale

Se questo suona molto simile al colonialismo tradizionale, “fardello dell’uomo bianco”, aggiornato per un’era presumibilmente postcoloniale, è perché lo è. Questo aiuta a spiegare perché il neoliberismo si sposa così bene con un’altra depravata ideologia coloniale, il sionismo.

Il sionismo acquisì sempre più legittimità dopo la Seconda guerra mondiale, pur continuando a preservare sfacciatamente nel dopoguerra la logica depravata dei nazionalismi etnici europei che in precedenza erano culminati nel nazismo.

Israele, figlio illegittimo del sionismo, non solo rispecchiava la supremazia ariana, ma rendeva rispettabile la propria versione – la supremazia ebraica. Il sionismo, come altri orribili nazionalismi etnici, esige l’unità tribale contro l’Altro, valorizza il militarismo sopra ogni altra cosa e ricerca costantemente l’espansione territoriale, o Lebensraum.

C’è da sorprendersi che sia stato Israele a ribaltare, nel corso di molti decenni, i progressi di un sistema giuridico internazionale istituito proprio per impedire il ritorno agli orrori della Seconda guerra mondiale?

C’è da sorprendersi che sia stato Israele a compiere un genocidio sotto gli occhi del mondo e che l’Occidente non solo non sia riuscito a fermarlo, ma abbia anche attivamente contribuito al massacro?

C’è da sorprendersi che, mentre Israele ha trovato più difficile nascondere la natura criminale della sua impresa, l’Occidente sia diventato più repressivo e autoritario nello schiacciare l’opposizione al suo progetto?

C’è da sorprendersi che i sistemi d’arma, le innovazioni di sorveglianza e i meccanismi di controllo della popolazione che Israele ha sviluppato e perfezionato per usarli contro i palestinesi lo rendano un alleato così prezioso per una classe di miliardari occidentali che cercano di usare le stesse innovazioni tecnologiche in patria?

Ecco perché il ministro degli Interni di un governo britannico che ha sostenuto con forza il genocidio di Gaza e ha definito l’opposizione a esso come terrorismo, ora vuole far rivivere l’idea settecentesca del carcere Panopticon, una forma di incarcerazione onniveggente, ma in una versione AI. Nelle parole di Shabana Mahmood, il suo Panopticon garantirebbe che “gli occhi dello Stato possano essere puntati su di te in ogni momento”.

Quasi vent’anni fa, è diventato chiaro che Jeffrey Epstein fosse un predatore. Negli ultimi anni, è diventato impossibile sostenere l’idea che fosse un’eccezione morale. Ha distillato e canalizzato – attraverso forme depravate di gratificazione sessuale – una cultura corrotta e più ampia, convinta che le regole non si applichino alle persone speciali, agli eletti, agli Ubermensch.

Una manciata dei suoi alleati più sacrificabili verrà ora sacrificata per soddisfare la nostra sete di responsabilità. Ma non fatevi ingannare: la cultura di Epstein è ancora forte.

*Jonathan Cook è autore di tre libri sul conflitto israelo-palestinese e vincitore del premio speciale Martha Gellhorn per il giornalismo.

Fonte: other-news.info