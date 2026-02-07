Recensione Domani o dopo

Domani o dopo

Piero Borgia

Romanzo (speculative climate fiction)

Robin (Roma, Torino, home work)

2025

Pag. 375 euro 20

Livorno. 2059. La 18enne Giovanna sta tornando e ripensa agli ultimi quattro anni; pur se innamorata di Guido, uno dei soliti incendi nel caldo torrido aveva distrutto la tabaccheria del vedovo padre Terenzio e dovettero espatriare forzatamente (e illegalmente) verso il nord Europa, in mano a delinquenza organizzata, profughi climatici. La sua vicenda s’intreccia con quella del 16enne namibiano Athiel, rimasto orfano sempre nel 2055 per la salinizzazione delle acque del fiume Orange nella baia di Walvis, costretto anche lui a fuggire, uno dei tanti “minori non accompagnati” poi sbarcato in Italia. L’ottimo scrittore Piero Borgia (Roma, 1947), medico epidemiologo in pensione, dopo innumerevoli studi e saggi scientifici, narra in “Domani o dopo” l’accelerazione in corso degli effetti devastanti sugli ecosistemi dei cambiamenti climatici antropici globali, descrivendo quel che potrebbe accadere fra una trentina di anni, con ulteriore esasperazione di divisioni, aggressività, ingiustizia.