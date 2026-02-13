Dieci anni di Infiniti Mondi: cultura e impegno civile a Nola

L’associazione e rivista Infiniti Mondi celebra il suo primo decennio di attività con una serie di eventi a Nola. Tra questi, sabato 21 febbraio in programma dibattiti cruciali dedicati alla tragedia di Gaza, al diritto di restare e alla libertà di migrazione. La serata si concluderà con un’esperienza sensoriale unica: la seconda cena leopardiana presso l’istituto alberghiero locale. Un traguardo importante per questa impresa culturale diffusa che continua a nutrire il pensiero critico e nazionale.