Recensione Verso un’economia del bene comune

Verso un’economia del bene comune. L’esperienza delle Banche di Credito Cooperativo

Alfio Verdicchio

Economia e filosofia

Giaconi Recanati

2025

Pag. 149 euro 15

Oggi. Pure qui. L’ottimo dirigente di banca Alfio Verdicchio (1965) lavora all’interno del settore creditizio marchigiano da trentaquattro anni (da ventitré nel credito cooperativo), occupandosi soprattutto di prestiti “problematici”. In un interessante saggio ricco di citazioni di filosofi ed economisti, suggerisce esperienze e spunti “Verso un’economia del bene comune”. Non a caso, dedica il volume al padre: “grazie alla fiducia da parte di una piccola banca di paese che gli concesse il primo prestito, è riuscito con coraggio e tenacia a evitare l’usuraio e a sganciarsi dalla sua condizione di mezzadro, un quasi “schiavo” ancora alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso”. Il denaro può talora essere propellente per creare valore non solo materiale, ma anche sociale ed etico, per trasformazioni sociali diffuse. Solo promuovendo il Ben-Essere di tutte le forme di vita sul pianeta avremo qualche opportunità di sopravvivenza e, se va bene, forse anche di un’esistenza umana felice.