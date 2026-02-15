“Adotta uno Scrittore”: il salone del libro supera i confini nazionali

L’edizione 2026 del progetto “Adotta uno scrittore” segna una svolta storica: per la prima volta l’iniziativa culturale varca i confini italiani approdando ad Addis Abeba con Annalena Benini. Il programma coinvolge 40 autori che incontreranno studenti in altrettanti istituti, estendendosi dalle scuole primarie fino alle università, toccando 9 regioni italiane.

La forza del progetto risiede nella totale libertà creativa lasciata agli scrittori, il cui unico vincolo è partire dal libro per generare riflessioni sull’attualità e sulla scoperta di sé. Oltre alle aule scolastiche, l’iniziativa mantiene la sua forte vocazione sociale entrando nelle carceri (8 istituti coinvolti tra cui Genova, Lecce e Alghero), negli ospedali e nei centri per minori stranieri non accompagnati.

Il 2026 consolida inoltre la formula delle “adozioni residenziali”: autori come Antonella Lattanzi e Marco Magnone risiederanno per più giorni nelle comunità locali (da Lipari a Domodossola), trasformando l’incontro letterario in un dialogo profondo e continuativo che trasforma il libro in un ponte verso il mondo.

Per info: salonelibro