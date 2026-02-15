UE: un piano d’azione contro il cyberbullismo

La Commissione Europea ha varato un nuovo Piano d’azione contro il cyberbullismo per tutelare la salute mentale dei minori nello spazio digitale. Presentata in occasione del Safer Internet Day, l’iniziativa mira a garantire il diritto di bambini e adolescenti a una navigazione sicura, contrastando fenomeni che generano isolamento e umiliazione.

Il pilastro centrale del progetto è lo sviluppo di un’app paneuropea intuitiva: uno strumento che permetterà alle vittime di segnalare molestie in tempo reale alle linee di assistenza nazionali, consentendo anche l’archiviazione sicura delle prove digitali. Parallelamente, Bruxelles punta a un approccio coordinato, invitando gli Stati membri a definire piani nazionali basati su parametri comuni per la raccolta e il confronto dei dati.

Il piano non si limita alla risposta emergenziale, ma promuove la prevenzione attraverso l’educazione a pratiche digitali responsabili. Come sottolineato dalla Vicepresidente Henna Virkkunen, l’obiettivo è integrare gli strumenti normativi già esistenti per costruire un fronte unito capace di responsabilizzare i minori e proteggerli a ogni livello della loro vita online.