Alleanza per il Made in Italy: formazione e marchi storici

È stato siglato a Roma il Protocollo d’intesa tra la Fondazione “Imprese e Competenze per il Made in Italy” e l’Associazione Marchi Storici d’Italia. L’accordo, firmato dai presidenti Giovanni Brugnoli e Massimo Caputi insieme ad Armando De Nigris, punta a creare un ponte strutturato tra il sistema produttivo e quello formativo.

L’obiettivo centrale è trasformare il patrimonio industriale italiano in una leva educativa per le nuove generazioni. Tra le iniziative concrete figurano un programma nazionale di viaggi di istruzione presso musei aziendali, il supporto all’Esposizione nazionale permanente del Made in Italy e il contributo al premio “Maestro del Made in Italy”.

Secondo Brugnoli, l’intesa permette ai giovani di entrare in contatto diretto con la “sapienza” delle aziende che hanno fatto la storia del Paese. Caputi ha sottolineato come i Marchi Storici non siano solo imprese, ma luoghi vivi di memoria e innovazione, pronti a mettere a disposizione archivi e siti produttivi per migliorare l’orientamento e l’occupabilità dei ragazzi, rafforzando così il valore autentico del brand Italia nel tempo.