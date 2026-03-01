L’eclissi del dialetto: l’Italia perde la lingua degli affetti

In meno di quarant’anni, l’uso del dialetto in famiglia è precipitato dal 32% del 1988 al 9,6% del 2024. Secondo l’ultimo rapporto Istat, quasi un italiano su due comunica esclusivamente in lingua nazionale in ogni contesto, segnando il trionfo dell’italiano standard nelle relazioni sociali. Se gli over 65 restano gli ultimi custodi delle parlate locali (19%), tra i giovani dai 6 ai 24 anni la percentuale crolla a un marginale 2,7%.

Resistono però delle “isole linguistiche”: il Mezzogiorno (Calabria, Sicilia e Campania in testa) e il Veneto rimangono le roccaforti dove il dialetto convive quotidianamente con l’italiano. Al contrario, Toscana e Liguria appaiono quasi totalmente italofone. Nonostante il declino numerico, non si può parlare di morte clinica: il 74% degli italiani ne chiede la tutela istituzionale, riconoscendone il valore identitario.

Il dialetto sta vivendo una metamorfosi digitale: se scompare come lingua d’uso primario, rinasce sui social tra meme e video di creator della Gen Z, che lo utilizzano con ironia e affetto come “lingua di seconda mano”.

Parallelamente, avanzano le lingue straniere: il 91% dei giovani conosce l’inglese, sebbene la competenza media nazionale resti spesso solo sufficiente. Mentre i comuni creano “musei del suono” per archiviare le voci degli anziani, l’Italia si scopre più unita linguisticamente, ma consapevole di perdere, con ogni vocabolo dialettale dimenticato, un pezzo unico della propria anima culturale.



Mentre il Mezzogiorno e il Veneto resistono come roccaforti linguistiche con oltre il 60% di utilizzo alternato, nel resto d’Italia il dialetto si trasforma da lingua quotidiana in codice affettivo e ironico per i social. La Generazione Z lo reinventa su TikTok tra meme e trend virali, ibridandolo con lo slang inglese per esprimere identità che l’italiano standard non riesce a colmare. Parallelamente, iniziative come i musei del suono in Molise tentano di archiviare le voci degli anziani per salvare fonetiche uniche prima che svaniscano. Questo scenario conferma un forte desiderio di tutela istituzionale, sentito dal 74% degli italiani, che vede nel dialetto un patrimonio culturale irrinunciabile.