Recensione Rivelazione

Rivelazione. Le indagini del commissario Armand Gamache

Louise Penny

Traduzione di Alessandra Montrucchio e Carla Palmieri

Noir

Einaudi Torino

2026 (orig. 2009 The Brutal Telling)

Pag. 587 euro 17

Three Pines, Québec rurale. Estate. In una capanna di tronchi, sepolta nella foresta inesplorata, a 20 minuti dal villaggio québécois con i tre pini, alle due di notte il biondo Olivier Brulé ascolta il vecchio Eremita narrare leggende sulle schiere del male verso il Caos, sorseggiando tè. Poi Olivier raggiunge il compagno Gabri, la domenicale mattina successiva squilla il loro telefono, dentro al bistrot c’è un cadavere, quel “vecchio”. Avvisano il sagace ispettore capo Armand Gamache presso l’appartamento nel quartiere di Outremont a Montréal, non sarà un’indagine facile. La giornalista, conduttrice radiofonica e grande pluripremiata scrittrice canadese Louise Penny (Toronto, 1958) è giunta a 21 romanzi della mitica serie; oltre la metà sono già tradotti in italiano; iniziò Piemme nel 2013, poi sempre Einaudi dal 2017. “Rivelazione” del 2009 è il quinto bel romanzo della serie, utilmente vengono alternati nuovi e vecchi non ancora tradotti. Le narrazioni sono sempre in terza varia.