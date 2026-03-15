Riciclaggio da 40 miliardi: l’Eurispes lancia l’allarme su 100.000 imprese infiltrate

Il nuovo rapporto dell’Eurispes analizza la stretta interconnessione tra evasione fiscale e riciclaggio, fenomeni che si alimentano a vicenda sfruttando strumenti giuridici, tecnologici e societari complessi.

In Italia, il riciclaggio muove circa 40 miliardi di euro l’anno (1,5-2% del PIL), con oltre 100.000 imprese infiltrate dalla criminalità organizzata tra il 2001 e il 2020. Queste “società zombie” o “cartiere” inquinano il mercato legale in settori che spaziano dall’edilizia ai servizi professionali.

I dati dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) mostrano un aumento critico delle segnalazioni di operazioni sospette, arrivate a quasi 81.000 nel solo primo semestre 2025 (+15,6%). Particolare preoccupazione destano i nuovi canali: cripto-attività, scommesse online e il Trading ad Alta Frequenza (HFT), che rappresenta l’80% delle transazioni finanziarie globali ma sfugge ai controlli per la sua velocità estrema.

L’Eurispes sottolinea l’inadeguatezza dell’attuale Tassa sulle Transazioni Finanziarie e propone sette punti strategici per il contrasto. Tra questi spiccano l’uso massivo dell’Intelligenza Artificiale per l’analisi dei dati, il monitoraggio di NFT e Metaverso, la tassazione dell’HFT e una nuova “voluntary disclosure” sul contante, con l’obiettivo di seguire i flussi finanziari e colpire l’infiltrazione criminale nell’economia sana.