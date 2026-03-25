Recensione La sorellina

La sorellina

Raymond Chandler

Traduzione di Gianni Pannofino

Giallo Hard-boiled Mystery Crime Noir

Adelphi Milano

2026 (Orig. ingl. 1949, 1° ed. it 1950, Mondadori)

Pag. 296 euro 20

Los Angeles, California. Un estivo inizio primavera di fine anni Quaranta. Philip Marlowe fa la posta a un moscone nel suo squallido ufficio di investigatore privato. Prima chiama poi si presenta Orfamay Quest, minuta ordinata ragazza del Kansas, affascinante bugiarda, gli chiede di ritrovare suo fratello maggiore Orrin, che sarebbe recentemente arrivato a Bay City per lavorare e non dà più sue notizie. Lui accetta, un po’ per noia un po’ per curiosità, e torna nello sfavillante mondo di Hollywood (Chandler vi aveva lavorato come sceneggiatore e ne aveva una brutta opinione): ricatti e menzogne, vacuità e corruzione. Mal gliene coglie, incontra pure omicidi e rischia di lasciarci la pelle. Nessuna sembra indifferente al suo fascino, per altro, nemmeno due bellissime attrici. Narrato come al solito in prima, “La sorellina” è il quinto romanzo della serie Marlowe del grande Raymond Chandler (Chicago, 1888 – San Diego, 1959). Adelphi sta meritoriamente ritraducendo e ripubblicando tutto.