L’ansia: un segnale, non una punizione

di Krishan Chand Sethi

Il fatto è che tendiamo costantemente a muoverci nella nostra vita senza fermarci nemmeno a riflettere su ciò che si cela sotto le nostre azioni. I giorni passano, il lavoro viene svolto, i doveri sono compiuti, e sotto questo apparente movimento calmo esiste una lieve inquietudine, esiste un disagio. Non è necessariamente rumoroso o travolgente. Non sempre è qualcosa di più di una semplice inquietudine, un’impazienza silenziosa e inspiegabile. È questa emozione che chiamiamo ansia.

E quasi istintivamente la trattiamo come qualcosa che deve essere eliminato, come se fosse un fastidio per la vita, una distrazione che non ci permette di funzionare al meglio delle nostre capacità. Ma cosa accadrebbe se non fosse un’interruzione? E se, invece, fosse in verità una maggiore vicinanza alla vita stessa, una prossimità che ne fa parte integrante, che risponde a una realtà dentro di noi, una realtà che desidera essere percepita?

Gli esseri umani hanno sempre avuto bisogno di certezza. Sviluppiamo rituali, coltiviamo abitudini e costruiamo sistemi che ci fanno sentire in controllo. Queste tendenze ci offrono conforto e stabilità in un mondo altrimenti instabile. Tuttavia, nel farlo, ci allontanano dall’incertezza naturale che la vita inevitabilmente possiede. Iniziamo a confondere il controllo con la sicurezza, e la familiarità con il significato.

In un’esistenza così ordinata, tutto ciò che minaccia il nostro senso di controllo viene visto come un avversario.

La paura, quindi, non si presenta come una guida, ma come un intruso. E così, la resistiamo. Cerchiamo di soffocarla con distrazioni, la seppelliamo in un’attività incessante, la attenuiamo con la ragione e tentiamo di sfuggirle gettandoci in un movimento continuo e incontrollato. Ci diciamo che questo calmerà la mente, che la voce dell’inquietudine può essere sommersa dalla cosiddetta “occupazione”. Ma, nonostante tutto, essa ritorna,talvolta dolcemente, come un sussurro; talvolta con violenza, come una tempesta, ricordandoci che dentro di noi c’è qualcosa che non è stato ancora scoperto, risolto o riconosciuto.

È un errore considerare l’ansia solo come un problema

Non è una punizione. Non è un difetto del tuo cuore. Non è una condanna inflitta alla tua esistenza. È, piuttosto, un invito, sottile ma costante, a fermarsi, a guardarsi dentro, ad ascoltare con maggiore attenzione di quanto siamo abituati a fare. Indica che nella tua vita c’è qualcosa che attende di essere riconosciuto, una verità che chiede di essere vista, un percorso che necessita di essere ripensato. Forse ti sta conducendo verso una vita che non stai vivendo pienamente, un’emozione che non hai ancora accolto, o una scelta che continui a rimandare.

Una tale consapevolezza raramente è confortevole. Quando iniziamo a mettere in discussione i nostri schemi, le nostre decisioni, e persino ciò che siamo, tendiamo a tremare. Il familiare diventa incerto, e il terreno su cui poggiano le nostre convinzioni sembra meno solido di quanto credessimo. Ma questo tremore non è debolezza, è l’apertura degli occhi. È il momento in cui la mente comincia a vedere oltre i propri schemi condizionati.

È la comprensione che la vita non è predeterminata, che non siamo soltanto il risultato del nostro passato e che il cambiamento, per quanto incerto, è sempre possibile. Ma alla possibilità si accompagna la responsabilità. Essere consapevoli della libertà di scegliere è allo stesso tempo liberante e gravoso. Richiede consapevolezza, coraggio e la disponibilità ad affrontare l’ignoto. È molto più facile restare nel familiare che avventurarsi nell’incertezza. E così, la mente esita. Crea risultati immaginari, paure inesprimibili e narrazioni inquietanti, tutte tradotte nella forma dell’ansia.

In questo modo, la nostra libertà è profondamente legata all’ansia. Non nasce soltanto perché qualcosa non va, ma perché qualcosa è aperto, perché la vita non è predeterminata e noi partecipiamo alla sua creazione. L’ansia, quindi, non è solo paura; è l’eco della possibilità. Attraversando queste riflessioni, non considerarle come problemi da risolvere immediatamente. Questo non è un percorso per eliminare l’ansia, né un modello per definirla. È, piuttosto, un invito a vederla in modo diverso. Ad ascoltare invece di combattere, a osservare invece di reagire, a compre