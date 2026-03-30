Recensione L’uomo vestito di arancione

L’uomo vestito di arancione. Sei casi al BarLume

Marco Malvaldi

Racconti noir

Sellerio Palermo

2026

Pag. 267 euro 15

Pineta. 2015-2018. Dal 2007 Marco Malvaldi pubblica i romanzi della sua famosa serie (finora dieci), alternandoli ad altri gialli (spesso storici), a saggi di divulgazione scientifica, ad articoli e recensioni sulla stampa e a deliziosi racconti seriali nelle belle raccolte Sellerio a tema. Oggi arriva la seconda raccolta, ancora sei. Massimo e i quattro vecchietti affrontano crisi economica e turismo, calcio femminile e piste di sci, una crociera con la Loggia e una Sagra del Totano, situazioni comiche con crimine. Col titolo dell’ultimo (“L’uomo vestito di arancione”) sono qui ripubblicati in ordine cronologico. Nella prefazione (“Alla ricerca del tempo fermato”) il chimico autore (Pisa, 1974) rilegge il percorso dei personaggi e sottolinea che “cambiano di più attraverso i racconti che non lungo i romanzi”, qui “si vede maggiormente il rapporto… con il tempo che passa, con le nuove tecnologie che avanzano e con i vecchi ricordi che riaffiorano… i rapporti umani tra i protagonisti”.