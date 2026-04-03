La guerra tra Iran e Stati Uniti e Israele e la fine del momento unipolare

Di Bhim Bhurte* – Asia Times

Il mondo deve ora prepararsi ad accogliere l’alba del secolo multipolare.

Mentre la guerra in Medio Oriente tra Iran, Stati Uniti e Israele entra nel suo 34° giorno, è ormai evidente che stiamo assistendo a qualcosa di più di un semplice capitolo nella lunga e sanguinosa storia dei conflitti mediorientali.

I 33 giorni trascorsi hanno già raggiunto ciò che decenni di manovre geopolitiche non sono riusciti a fare: hanno inferto un colpo decisivo, e probabilmente irreversibile, all’architettura dell’ordine mondiale unipolare guidato dagli Stati Uniti. Quello che era iniziato come uno scontro regionale si è trasformato nella prova di resistenza definitiva per un sistema globale che ha definito le relazioni internazionali dalla fine della Guerra Fredda.

Le conseguenze militari, diplomatiche ed economiche di questo conflitto non sono più semplici statistiche di guerra; costituiscono un crudo epitaffio per un’epoca ormai tramontata. Il messaggio è chiaro: la potenza americana non può più rappresentare una garanzia di sicurezza credibile e l’egemonia che ha sostenuto la Pax Americana sta subendo un crollo sistematico e in rapida accelerazione.

Al suo posto, il mondo sta virando – con una velocità impressionante – verso un complesso intreccio di multilateralismo e multipolarità. Il nuovo equilibrio non sarà definito da una singola superpotenza, ma forgiato dalla collaborazione di potenze emergenti: Cina, Russia, Iran, Brasile e altre. Per nazioni come l’India, partner strategico di lunga data degli Stati Uniti, questo riallineamento pone un interrogativo esistenziale: sarà in grado di gestire questa transizione, o sarà definita dalla sua incapacità di farlo?

Nei paragrafi successivi, analizziamo i profondi cambiamenti innescati da questa guerra e prevediamo i contorni dell’ordine globale che sta emergendo dalle macerie.

1. La fine dell’invincibilità: ripensare la supremazia militare

Il conflitto, durato 33 giorni, ha compiuto un’impresa che nessun avversario era riuscito a realizzare in decenni: ha infranto il mito dell’invincibilità militare americana. Nonostante il dispiegamento delle reti di difesa aerea, dei sistemi radar e delle risorse navali più avanzate mai realizzate, i droni e i missili iraniani sono riusciti ripetutamente a penetrare il tanto decantato scudo della tecnologia statunitense.

Sistemi come THAAD, Patriot e Aegis – a lungo pubblicizzati da Washington come una “armatura impenetrabile” – si sono dimostrati incapaci di neutralizzare le minacce asimmetriche. Attacchi di precisione hanno colpito con successo infrastrutture petrolifere strategiche e installazioni militari, dimostrando che la tecnologia sofisticata da sola non garantisce la sicurezza degli emiri, degli sceicchi e di tutti coloro che operano nel Golfo Persico. Questa è una rivelazione che fa riflettere per gli alleati che hanno riposto la loro difesa nell’equipaggiamento militare americano.

Le implicazioni sono profonde. Nei prossimi cinque anni, o anche di più, possiamo aspettarci una fondamentale revisione delle strategie di difesa a livello globale. Le nazioni che un tempo consideravano i propri arsenali indissolubilmente legati alle catene di approvvigionamento americane, ora si orienteranno verso una diversificazione.

Lo sviluppo delle industrie indigene aumenterà vertiginosamente e i mercati si apriranno alle alternative cinesi e russe. Il complesso militare-industriale statunitense, a lungo pilastro del potere economico e strategico americano, si trova ad affrontare una significativa erosione del suo dominio di mercato. Sebbene gli Stati Uniti rimangano il paese con la maggiore spesa per la difesa, questa guerra ha dimostrato che l’ efficacia di tale spesa – la sua capacità di proiettare una deterrenza credibile – è in forte declino.

Nessuna nazione, né all’interno della NATO, né del Consiglio di Cooperazione del Golfo, né del Quad, considererà d’ora in poi l’intervento statunitense come un evento inevitabile o una garanzia.

2. Il sistema delle alleanze è in crisi e c’è un vuoto di credibilità.

Alla crisi delle infrastrutture militari si accompagna una crisi di fiducia. Per decenni, gli Stati Uniti hanno fondato la loro influenza globale su una rete di garanzie di sicurezza inattaccabili. Questa guerra ha rivelato la vacuità di tali garanzie.

Quando lo Stretto di Hormuz – un punto nevralgico per l’energia globale – divenne teatro di conflitto, gli alleati della NATO rimasero in silenzio. I partner asiatici, tra cui Giappone e Corea del Sud, adottarono una posizione di silenzio strategico. Le monarchie del Golfo assistettero impotenti all’incapacità delle flotte e dei sistemi radar americani di proteggere i loro beni sovrani.

Questa performance ha accelerato lo smantellamento del modello di alleanza “a raggiera”. L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti non aspettano più che Washington riaffermi il proprio impegno; stanno diversificando attivamente i loro portafogli strategici, intensificando i legami economici con la Cina e la cooperazione in materia di difesa con la Russia.

In Europa, crescerà l’esigenza di un esercito europeo man mano che diminuirà la fiducia nell’ancora americana della NATO. In Asia, la credibilità del Quad e dell’AUKUS sarà offuscata dai dubbi sulla capacità di Washington di proiettare la propria potenza in un teatro di guerra conteso in futuro.

La lezione per la comunità internazionale è chiara: la strategia di diversificazione del rischio non è più una prerogativa dei prudenti, ma una necessità. Le nazioni coltiveranno relazioni equilibrate con più potenze, abbandonando la rigida bipolarità della Guerra Fredda e l’unipolarismo che ne è seguito. La credibilità della struttura di alleanze guidata dagli Stati Uniti è stata il fondamento della stabilità globale per una generazione; questa guerra ha incrinato quel fondamento.

3. Da egemone a primus inter pares

L’ordine postbellico, faticosamente costruito da Washington, si sta avvicinando al suo epilogo storico. Le crepe emerse durante le politiche di “Pivot to Asia” e “Leading from Behind” dell’amministrazione Obama sono state aggravate dalla “Strategia indo-pacifica” e dall’unilateralismo “America First” degli anni di Trump. Con questa guerra, quelle crepe hanno sfociato in un collasso totale.

Gli Stati Uniti non possono più agire in modo credibile come unico poliziotto del mondo. Il loro bilancio della difesa da 1.000 miliardi di dollari , un tempo simbolo di supremazia incontrastata, appare ora un baluardo insufficiente contro la guerra asimmetrica. Allo stesso tempo, le basi economiche del dominio statunitense si stanno erodendo. La quota americana del PIL globale è in calo, mentre quella della Cina è in aumento. L’espansione dei BRICS mette in discussione l’egemonia monetaria del dollaro.

Guardando al 2030, prevediamo un mondo strutturato attorno a tre o quattro poli principali: gli Stati Uniti, la Cina, una partnership tra Russia e India e un blocco europeo più autonomo. Gli Stati Uniti rimarranno potenti, ma saranno primus inter pares – primi tra pari – piuttosto che l’unica superpotenza. Non si tratta semplicemente di uno spostamento degli equilibri di potere; è una trasformazione fondamentale della loro natura.

4. L’ascesa della multipolarità

Se il vecchio ordine sta morendo, cosa sta nascendo? Questa guerra ha reso la multipolarità non più un concetto teorico, ma una realtà operativa. L’ “ordine internazionale basato sulle regole” – un’espressione spesso usata come sinonimo di primato americano – viene soppiantato dalla costruzione di nuove norme.

Piattaforme come l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO), i BRICS allargati e l’ASEAN stanno acquisendo un’influenza inimmaginabile solo un decennio fa. Le richieste di riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite passeranno da un mormorio a un ruggito. La guerra ha dimostrato che nessuna singola potenza può garantire la pace; il futuro richiede collaborazione.

Questa transizione si fonderà su nuove strutture globali per il commercio, l’energia e la finanza. La Belt and Road Initiative, la Via della Seta Digitale , l’ Unione Economica Eurasiatica e l’ Area di Libero Scambio Continentale Africana stanno creando blocchi economici che operano al di fuori dei tradizionali schemi occidentali.

Nel settore finanziario, il monopolio del dollaro cederà il passo a un ecosistema più diversificato che comprenderà lo yuan, la rupia e il rublo. In questo nuovo ordine, gli Stati Uniti saranno un attore chiave, ma il loro ruolo si trasformerà da quello di esercitare il diritto di veto a quello di esprimere un voto: una voce tra le tante in un concerto di potenze.

5. Il dilemma americano: gestire il declino o rischiare la rovina.

Per gli Stati Uniti, il cammino da percorrere richiede un livello di moderazione strategica mai visto da un secolo. Il primo e più cruciale passo è l’accettazione: l’era dell’egemonia è finita. In nome del G2, la visione bipolare di una “nuova Guerra Fredda”, spesso favorita dall’establishment politico di Washington, è già stata respinta da Pechino e non è in linea con la realtà di un mondo multipolare.

Più a lungo Washington si aggrappa all’unilateralismo, più accelera la propria emarginazione. Se, in un impeto di avventurismo militare, dovesse commettere un grave errore di valutazione contro la Russia o la Cina, rischierebbe un eccesso di zelo strategico che la storia giudicherebbe severamente – un destino che richiama alla mente gli imperi che scambiarono l’ambizione per forza. La vera misura del potere americano nei prossimi decenni non sarà la sua capacità di condurre guerre da sola, ma la sua capacità di affrontare il degrado interno: un debito nazionale paralizzante, una crescente disuguaglianza economica e una polarizzazione politica che blocca il processo decisionale.

Diplomazia, moderazione strategica e un’autentica adesione al partenariato multilaterale non sono più ideali auspicabili, bensì necessità di sopravvivenza.

Il secolo multipolare

In sintesi, la guerra di 34 giorni con l’Iran non sarà ricordata per i suoi dettagli tattici, ma per le sue conseguenze strategiche: ha segnato la fine dell’egemonia americana e ha aperto le porte a un nuovo ordine mondiale, più complesso, più equilibrato e più giusto. In questo secolo multipolare, la pace e la prosperità non saranno dettate da un’unica capitale, ma forgiate nel crogiolo della collaborazione.

Questa trasformazione porterà turbolenza, ma anche opportunità. Il vecchio ordine unipolare sta svanendo nella storia. La domanda che rimane non è se emergerà un nuovo ordine – sta già emergendo – ma se le grandi potenze, in particolare gli Stati Uniti, accetteranno questa realtà e si adatteranno con saggezza.

Chi si adatterà rapidamente plasmerà il futuro; chi resisterà ne sarà plasmato. La guerra con l’Iran è solo il primo capitolo di questa nuova era. Il mondo deve ora prepararsi ad accogliere l’alba del secolo multipolare.

* Bhim Bhurtel insegna Economia dello sviluppo ed Economia politica globale nel programma di Master presso la Nepal Open University.

Fonte: other-news.info