Trump e Netanyahu: due folli che giocano a fare Dio

di Jeffrey D. Sachs

Quando leader squilibrati invocano la catastrofe divina come strumento politico, non sono solo i loro nemici a esserne travolti. Se non verranno fermati, saremo tutti vittime di questi due psicopatici.

Ecco il messaggio di Pasqua di Donald Trump al mondo:

Martedì sarà il giorno delle centrali elettriche e il giorno dei ponti, tutto insieme, in Iran. Non si sarà mai visto nulla di simile!!! Aprite quello stramaledetto stretto, maledetti pazzi, oppure vivrete all’inferno – STATE A GUARDARE! Sia lodato Allah. Presidente DONALD J. TRUMP

Donald Trump e il suo partner nei crimini di guerra, Benjamin Netanyahu, stanno conducendo insieme una guerra di aggressione omicida contro l’Iran, una nazione di 90 milioni di persone. Sono preda di tre patologie concatenate. La prima è la personalità: entrambi sono narcisisti maligni. La seconda è l’arroganza del potere: uomini che possiedono il potere di ordinare l’annientamento nucleare e che, di conseguenza, non avvertono alcun freno. La terza, e la più pericolosa di tutte, è il delirio religioso: due uomini che credono, e a cui viene detto quotidianamente da chi li circonda, di essere messia che compiono l’opera di Dio. Ogni patologia alimenta le altre, così che insieme pongono il mondo in un pericolo senza precedenti.

Il risultato è una glorificazione della violenza che non si vedeva dai tempi dei leader nazisti. La domanda è se i pochi adulti rimasti nel mondo — leader nazionali responsabili, ancora legati al diritto internazionale e disposti a dirlo — riusciranno a contenerli. Non sarà facile, ma devono provarci.

Partiamo dal disturbo psicologico di fondo. Il narcisismo maligno è un termine clinico, non un insulto. Lo psicologo sociale Erich Fromm coniò l’espressione nel 1964 per descrivere Adolf Hitler, come fusione di grandiosità patologica, psicopatia, paranoia e personalità antisociale in una sola struttura caratteriale. Il narcisista maligno non è semplicemente vanitoso. È strutturalmente incapace di empatia autentica, costituzionalmente immune al senso di colpa e guidato dalla convinzione paranoica di essere circondato da nemici che devono essere distrutti. Già nel 2017, lo psicologo John Gartner e molti altri professionisti mettevano in guardia sul narcisismo maligno di Trump.

Diversi psicologi e psichiatri stimati hanno valutato Trump per la psicopatia utilizzando la scala standardizzata di Hare, ottenendo punteggi ben superiori alla soglia diagnostica. La psicopatia si caratterizza soprattutto come mancanza di coscienza o compassione per gli altri esseri umani.

Sia Trump sia Netanyahu corrispondono perfettamente a questo profilo. La psicopatia di Trump è stata evidente quando le forze statunitensi hanno distrutto un ponte civile a Teheran, privo di rilevanza militare, causando almeno otto morti e oltre 95 feriti. Trump non ha mostrato cordoglio. Si è vantato e ha promesso ulteriore distruzione. Analogamente, nel discorso di Netanyahu per la Pasqua ebraica non c’era una sola parola per i morti. Nessuna pausa. Nessun dubbio. Solo l’elenco trionfante dei nemici eliminati.

La paranoia alimenta la minaccia costruita da Trump e Netanyahu. La stessa direttrice dell’intelligence nazionale di Trump, Tulsi Gabbard, ha dichiarato per iscritto che il programma nucleare iraniano era stato “annientato” e che la comunità d’intelligence “continua a ritenere che l’Iran non stia costruendo un’arma nucleare”. L’AIEA ha affermato chiaramente che non esistono prove di una bomba. Un funzionario antiterrorismo si è dimesso per protesta, scrivendo: “Abbiamo iniziato questa guerra a causa della pressione di Israele e della sua potente lobby americana.” Il paranoico non ha bisogno di una minaccia reale: se necessario, la inventa per adattarla alle proprie paure esagerate.

Il machiavellismo opera senza vergogna. Trump ha detto al mondo che la diplomazia era sempre la sua “prima preferenza”, mentre nello stesso tempo si vantava di aver stracciato l’accordo nucleare con l’Iran: “È stato un onore farlo. Ne ero così orgoglioso.” Ha distrutto personalmente il quadro diplomatico, poi ha incolpato l’Iran del disastro. Ha poi ammesso, con leggerezza, che la guerra non ha alcuna giustificazione di autodifesa: “Non dobbiamo essere lì. Non ci serve il loro petrolio. Non ci serve nulla di ciò che hanno. Ma siamo lì per aiutare i nostri alleati.” Secondo la Carta dell’ONU, l’autodifesa è l’unica base legale per l’uso della forza. Trump ha ammesso che tale base non esiste.

Esiste una particolare deformazione che il potere infligge a certe personalità, soprattutto quando tale potere è illimitato o percepito come tale. Con il controllo di arsenali nucleari, Trump e Netanyahu non percepiscono il mondo come gli altri. La disponibilità di armi nucleari, per questi narcisisti maligni, non è un peso di responsabilità ma un’estensione del loro ego grandioso: posso fare qualsiasi cosa. Posso distruggere tutto. Guardatemi. Non ci sarà alcun autocontrollo.

Trump ha interiorizzato completamente questo senso di impunità. Il 1° aprile ha promesso davanti alle telecamere di bombardare l’Iran “fino a riportarlo all’età della pietra, dove dovrebbe stare”. L’espressione “dove dovrebbe stare” rivela il giudizio di un uomo che si sente autorizzato divinamente a decidere il valore di 90 milioni di persone, disumanizzandole senza esitazione. Ha ripetutamente minacciato di distruggere le infrastrutture elettriche civili dell’Iran — un crimine di guerra — annunciandolo apertamente come posizione negoziale.

Netanyahu guida uno Stato con circa 200 testate nucleari, non ha mai firmato il Trattato di non proliferazione e non è soggetto ad alcun regime di ispezione internazionale. Ha visto Trump usare il potere militare americano senza conseguenze e conclude che non ce ne saranno. La seconda follia alimenta la terza: quando il potere non ha limiti, l’unico freno interno rimasto è la coscienza. E lo psicopatico non ha coscienza.

L’assenza di coscienza è la patologia più pericolosa, perché elimina l’ultimo possibile freno interno. Lo stratega che conduce una guerra ingiusta può a un certo punto fermarsi quando i costi superano i benefici. Il narcisista maligno può fermarsi quando il suo ego è soddisfatto. Lo psicopatico invece intensifica, perché non esistono limiti.

E, incredibilmente, c’è di peggio. Sia Trump sia Netanyahu si considerano messia. Si proclamano agenti di Dio. Per loro, fermare la guerra contro l’Iran significherebbe ammettere che Dio ha torto. E il messia auto-proclamato non può avere torto, perché nella psiche grandiosa messia e Dio finiscono per coincidere.

Entrambi hanno rivendicato esplicitamente questa identità. Trump si è definito “l’eletto”. Dopo l’attentato del 2024 ha dichiarato: “Ho sentito allora e credo ancora di più oggi che la mia vita è stata salvata per una ragione. Sono stato salvato da Dio per rendere di nuovo grande l’America.” Netanyahu, alla vigilia della Pasqua ebraica, ha fatto qualcosa di simile: ha elencato dieci “successi” della sua “guerra di redenzione”, chiamandoli piaghe, appropriandosi del ruolo divino nel racconto dell’Esodo. L’uccisione dell’Ayatollah Khamenei l’ha definita “la piaga dei primogeniti”. Poi ha avvertito il mondo:

Dopo le dieci piaghe d’Egitto, vi ricordo che il Faraone cercò ancora di danneggiare il popolo di Israele, e sappiamo tutti come è finita.

Nel libro dell’Esodo, la fine è l’annegamento dell’intero esercito del Faraone. Netanyahu stava minacciando l’annientamento dell’Iran, in diretta televisiva, usando il linguaggio delle sacre scritture.

Intorno a ciascuno di questi uomini c’è una corte di adulatori e fanatici il cui compito è sostenere il delirio e impedire alla realtà di entrare nella loro coscienza.

[…continua con descrizione delle “corti” politiche e religiose, mantenendo lo stesso tono critico e analitico…]

Il professor John Mearsheimer ha affermato chiaramente che i crimini oggi commessi da Trump e Netanyahu sono gli stessi per cui i leader nazisti furono impiccati a Norimberga: guerra di aggressione, annessione di territori stranieri, attacco deliberato a infrastrutture civili e punizione collettiva. Non è retorica. Sono categorie giuridiche.

I meccanismi istituzionali creati per prevenire esattamente questo tipo di catastrofe — il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, la Corte Penale Internazionale, il regime di non proliferazione e le leggi di guerra — vengono attivamente indeboliti dagli Stati Uniti.

Eppure i leader responsabili del mondo devono tentare di fermare questa follia. Gli sforzi multilaterali, come quelli avviati a Islamabad con Pakistan, Turchia, Egitto e Arabia Saudita, sono un inizio importante. Dovrebbero essere sostenuti dai BRICS, dall’Assemblea Generale dell’ONU e da tutti gli Stati che vogliono vivere in un mondo governato da regole, non dai deliri di due narcisisti maligni.

Quando leader squilibrati invocano la catastrofe divina come strumento politico, non sono solo i loro nemici a esserne travolti. Saremo tutti vittime delle “piaghe” di Netanyahu e dei bombardamenti di Trump che riportano l’Iran all’età della pietra, a meno che altri leader non impongano limiti a questi due folli.