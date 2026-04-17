L’incapacità di fermare il genocidio israeliano a Gaza ha permesso a Israele di estendersi in Libano

Di Marjorie Cohn* – Truthout

Israele sta inoltre perpetrando crimini di guerra e crimini contro l’umanità in Libano.

Mentre l’attenzione del mondo è concentrata sull’aggressione israelo-americana in Iran e sulle dichiarazioni genocidarie di Donald Trump, Israele sta perpetrando un genocidio in Libano.

Il 7 aprile Trump ha minacciato un genocidio in Iran, affermando: “Un’intera civiltà morirà stanotte”. Il giorno successivo, ha acconsentito a un cessate il fuoco di due settimane. In risposta, Israele ha quasi immediatamente intensificato l’offensiva contro il Libano, nonostante i funzionari pakistani che facilitavano i negoziati tra Stati Uniti e Iran avessero affermato che anche il Libano era incluso nel cessate il fuoco.

«A poche ore dall’annuncio, accolto con cautela a livello globale, del cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran, in Libano l’incubo per i civili si è fatto ancora più terrificante», ha riportato Amnesty International . «Israele ha una storia spaventosa di attacchi illegali in Libano e di una spietata indifferenza per la vita dei civili, alimentata dall’impunità di cui i funzionari israeliani ritengono di godere».

Il 26 gennaio 2024, la Corte Internazionale di Giustizia ha stabilito che Israele stava plausibilmente commettendo un genocidio a Gaza e gli ha ordinato di impedire la commissione di atti genocidi. Ciononostante, il continuo fallimento della comunità internazionale nel fermare il genocidio israeliano a Gaza ha incoraggiato Israele a replicare la sua strategia genocida in Libano.

Gli atti genocidi di Israele

Israele sta bombardando il Libano meridionale e costringendo gran parte della popolazione a sfollare. Come a Gaza, le azioni israeliane rientrano a pieno titolo nella definizione di genocidio stabilita dalla Convenzione sul genocidio .

La Convenzione sul genocidio definisce il genocidio come atti commessi “con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso”, tra cui l’uccisione di membri del gruppo, l’inflizione di gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo o l’imposizione deliberata di condizioni di vita tali da provocare la distruzione fisica del gruppo, in tutto o in parte.

Dal 2 marzo 2026, Israele ha ucciso più di 2.020 persone in Libano e ne ha ferite oltre 6.436.

L’8 aprile, data dell’accordo di cessate il fuoco, l’esercito israeliano ha lanciato più di 100 raid aerei “nell’arco di dieci minuti e simultaneamente su diverse aree”, comprese zone densamente popolate di Beirut, senza preavviso , uccidendo almeno 303 persone e ferendone più di 1.150, secondo quanto riportato dal ministero della Salute libanese .

Israele sta inoltre conducendo demolizioni di massa in diversi villaggi libanesi lungo il confine tra Israele e Libano. L’esercito israeliano sta minando le case con esplosivi e le rade al suolo con detonazioni a distanza.

“La possibilità che Hezbollah possa utilizzare alcune strutture civili nei villaggi di confine libanesi per scopi militari non giustifica la distruzione su vasta scala di interi villaggi lungo il confine”, ha affermato Ramzi Kaiss, ricercatore per il Libano di Human Rights Watch.

Israele ha dichiarato che occuperà ampie zone del Libano meridionale per istituire una “zona di sicurezza” nell’intera area fino al fiume Litani, e che agli sfollati non sarà permesso di tornare alle proprie case finché non sarà garantita la sicurezza delle città israeliane del nord. Se lo sfollamento di 2 milioni di abitanti di Gaza è indicativo, ciò potrebbe significare uno sfollamento a lungo termine e persino permanente.

Inoltre, Israele sta smantellando le infrastrutture sanitarie del Libano , lanciando oltre 90 attacchi contro ospedali, personale medico, ambulanze e centri di primo soccorso a partire dal 2 marzo. La distruzione di ospedali e attrezzature mediche da parte di Israele sta scoraggiando le persone dal ricevere cure mediche. Sebbene l’esercito israeliano affermi che Hezbollah stia utilizzando le strutture mediche per “attività terroristiche”, non ha fornito alcuna prova a sostegno di tale affermazione.

Oxfam ha documentato la distruzione delle infrastrutture idriche e igienico-sanitarie in Libano da parte di Israele. In quattro giorni, durante la prima settimana di guerra, Israele ha danneggiato almeno sette fonti idriche cruciali, tra cui serbatoi, reti di tubature e stazioni di pompaggio che rifornivano d’acqua quasi 7.000 persone nella sola area della Bekaa. Israele ha anche distrutto le reti elettriche, interrompendo “forniture e servizi vitali per intere città e villaggi”. Almeno sette ponti sul fiume Litani, che collega il Libano meridionale al resto del paese, sono stati colpiti dall’esercito israeliano.

Israele ha costretto un quinto della popolazione libanese, ovvero più di 1,2 milioni di persone, tra cui 350.000 bambini, ad abbandonare le proprie case.

Medical Aid for Palestinians (MAP), un’organizzazione benefica con sede nel Regno Unito che si occupa della salute e della dignità dei palestinesi che vivono sotto occupazione e come rifugiati, avverte che gli ordini di sfollamento forzato e gli attacchi di Israele in tutto il Libano “stanno seminando il panico tra i civili, ostacolando le operazioni umanitarie e minacciando le già vulnerabili comunità di rifugiati palestinesi”.

Secondo MAP, lo sfollamento forzato “minaccia ora conseguenze catastrofiche per la salute, la sicurezza, i mezzi di sussistenza e la dignità. Molte persone, in particolare gli anziani, i disabili e coloro che vivono in condizioni di estrema povertà, potrebbero semplicemente non essere in grado di fuggire”.

«La portata, l’estensione geografica e l’intensità coordinata di queste azioni indicano l’intento non solo di colpire obiettivi militari, ma di infliggere sofferenze diffuse e creare condizioni di vita che rendano insostenibile l’esistenza dei civili», ha riferito il Lemkin Institute for Genocide Prevention & Human Security . «Israele sta infliggendo un terrore assoluto al popolo libanese».

Dichiarazioni genocidarie israeliane

Diversi funzionari israeliani hanno rilasciato dichiarazioni che indicano l’intenzione di commettere un genocidio.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha chiesto la distruzione di “tutte le case” nei villaggi di confine libanesi “secondo il modello utilizzato a Rafah e Beit Hanoun a Gaza”. L’esercito israeliano ha distrutto il 90% delle abitazioni a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. A Beit Hanoun, decine di migliaia di persone sono state costrette a fuggire e Israele ha raso al suolo interi quartieri con una politica di terra bruciata.

«Dobbiamo colpire ed eliminare tutto ciò che si trova a Dahieh, Baalbek, Tiro, Sidone, Nabatieh, ovunque», ha dichiarato l’ex ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, che, insieme al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, è stato accusato dalla Corte penale internazionale di crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

Yair Lapid, leader dell’opposizione israeliana, ha ammesso che “potrebbe essere spiacevole radere al suolo due o tre villaggi libanesi”, ma ha affermato che sarebbe necessario.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha avvertito che “il modello di Gaza non deve essere replicato in Libano”.

“Israele ha dichiarato di non avere intenzione di lasciare il Libano nemmeno se l’attuale ‘guerra’ dovesse finire”, ha scritto Qassam Muaddi per Mondoweiss. “Se il modello di Gaza serve da guida, Israele sembra muoversi verso l’espansione del suo confine in Libano… Israele sta ridisegnando la mappa del Medio Oriente, in particolare in Libano”, per perseguire il suo obiettivo di creare la “Grande Israele”.

Crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi da Israele

La Quarta Convenzione di Ginevra considera crimini di guerra il prendere di mira i civili, la distruzione indiscriminata delle infrastrutture e il trasferimento illegale di una popolazione.

Israele sta inoltre commettendo i crimini contro l’umanità di trasferimento forzato, sterminio, omicidio e “altri atti disumani di natura simile che causano intenzionalmente grandi sofferenze o gravi lesioni al corpo o alla salute mentale o fisica”. Tutti questi crimini vengono commessi “nell’ambito di un attacco diffuso o sistematico diretto contro qualsiasi popolazione civile, con la consapevolezza dell’attacco”, come definito dallo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI).

Sebbene né Israele né il Libano siano parte dello Statuto di Roma, qualsiasi Paese può perseguire i leader israeliani con giurisdizione universale. In base ai principi consolidati del diritto internazionale, i crimini perseguiti dalla Corte penale internazionale (CPI), tra cui genocidio, crimini di guerra e crimini contro l’umanità, sono crimini di giurisdizione universale. I leader statunitensi possono essere perseguiti per aver favorito e agevolato tali crimini fornendo a Israele assistenza militare, diplomatica e politica.

Cosa fare

Nel settembre 2024, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione per dare attuazione al parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia del luglio 2024, secondo il quale l’occupazione israeliana dei territori palestinesi è illegale.

La risoluzione chiedeva un embargo sulle armi e altre sanzioni contro Israele fino a quando non avesse cessato le violazioni del diritto internazionale. L’Assemblea Generale ha agito in virtù della risoluzione “Uniti per la Pace”, che le conferisce il potere di intervenire quando il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non riesce a mantenere la pace e la sicurezza internazionali a causa della mancanza di unanimità tra i suoi membri permanenti. Gli Stati Uniti hanno posto il veto a sei risoluzioni del Consiglio di Sicurezza volte a fermare la carneficina israeliana a Gaza.

Cosa possiamo fare per fermare il massacro?

Se gli Stati Uniti sono determinati a continuare a sostenere il genocidio, dobbiamo impegnarci a livello locale per far rispettare la risoluzione dell’Assemblea Generale che chiede un embargo sulle armi contro Israele, al fine di fermare le uccisioni a Gaza, in Iran e in Libano. Partecipate al movimento Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni ( BDS), che sta ottenendo sempre più successo. Fate pressione sul Congresso affinché approvi una Risoluzione sui Poteri di Guerra che chieda la fine dell’aggressione statunitense in Iran e del sostegno militare americano a Israele. Scrivete articoli di opinione e lettere al direttore esprimendo la vostra opposizione ai genocidi israeliani e all’aggressione militare statunitense. E sostenete le mobilitazioni di massa per fermare le uccisioni e chiedere che i responsabili e i loro complici siano chiamati a risponderne.

*Professoressa emerita presso la Thomas Jefferson School of Law, decana della People’s Academy of International Law ed ex presidente della National Lawyers Guild.

Fonte: other.news