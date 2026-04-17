Recensione Laboriose inezie

Laboriose inezie

Giorgio Manganelli

Articoli sulla letteratura italiana

Adelphi Milano

2026 (1° ed. Garzanti 1986)

Pag. 352 euro 22

Italia. 1970 – 1985. Partigiano, laureato in scienze politiche, traduttore, il grande scrittore Giorgio Manganelli (Milano, 1922 – Roma, 1990) dal 1953 si trasferì nella capitale, continuando a parlare di letteratura o arte italiana sull’Espresso e l’Europeo, Il Giorno e Il Corriere della Sera. Nella raccolta significativamente intitolata alle “Laboriose inezie” troviamo una novantina di articoli, recensioni e saggi critici usciti su tali settimanali e quotidiani, alcuni molto brevi (Ovidio). Si comincia con i classici, la biblioteca ideale e Omero, si finisce con Pinocchio e Carlo Collodi (Carlo Lorenzini, nel 2026 celebriamo il bicentenario della nascita), in mezzo di tutto e di più: Marco Polo e Giacomo Leopardi (un paio a testa, ma poi anche il padre Monaldo e l’amico Antonio del secondo), Manzoni e De Sanctis, Capuana e Artusi, Aretino e Imbriani. In premessa “il firmatario” del volume ringrazia Ebe Flamini e Graziella Pulce per aver recuperato, ordinato, trascelto i testi.