Recensione Schiava di Malaparte

Schiava di Malaparte. Memorie di passione e sottomissione

Autobiografia

Arduino Sacco Editore

Note iniziali di Arduino Sacco, Enzo Giannelli, Davide Lajolo, Giancarlo Vigorelli

2026 (1° ed. Edicoop 1980)

Pag. 121 euro 12

Roma e Forte dei Marmi. 1947 – 1952. L’attrice italiana Bianca Maria Fabbri (Milano, 1931 – Grosseto, 1994) fu per quasi cinque anni compagna del poliedrico giornalista toscano, militare e scrittore, Curt Erich Suckert (Prato, 1898 – Roma, 1957), in arte Curzio Malaparte; oltre trent’anni di differenza quando si conobbero; lui celebre e raffinato, gelosissimo e tiranno, lei appena maggiorenne e splendida; un rapporto contraddittorio e totalizzante. Lo lasciò alla fine del 1952 “con un gettone del telefono in tasca e una valigia in mano, odiandolo con tutte le mie forze. Come si cambia! Oggi non lo lascerei, lo capirei e lo amerei”, scriverà decenni dopo, definendosi come “Schiava di Malaparte” in una sorta di autobiografia. Apparve poi in molti film fra il 1953 e il 1957, con regie anche di Majano, Steno, Gassman e Rosi. In appendice una parte delle loro foto d’epoca, in compagna con illustri personaggi che appaiono talora anche nella narrazione (da Silvana Mangano a Oriana Fallaci).