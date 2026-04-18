L’Universo in 3D: svelata la “Tac” di 47 milioni di Galassie

Dopo cinque anni di osservazioni, gli scienziati hanno svelato la mappa 3D dell’universo più vasta e dettagliata mai realizzata. Grazie allo strumento DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) situato in Arizona, sono state catalogate oltre 47 milioni di galassie e 20 milioni di stelle. La mappa funge da vera e propria “TAC” cosmica, catturando segnali luminosi di quasar risalenti a oltre 11 miliardi di anni fa, quasi alle origini del tempo.

Il cuore tecnologico del progetto risiede in 5.000 “occhi” a fibra ottica, posizionati da bracci robotici con una precisione micrometrica superiore alla larghezza di un capello. Ogni venti minuti, lo strumento ha scansionato nuove porzioni di cielo, scomponendo la luce per determinare posizione, velocità e composizione chimica degli oggetti celesti.

L’obiettivo primario di questa titanica impresa è decifrare l’energia oscura, la forza invisibile che costituisce il 70% dell’universo e ne accelera l’espansione. I primi dati suggeriscono che questa forza potrebbe non essere costante, ma cambiare nel tempo, una scoperta che potrebbe riscrivere le leggi della cosmologia. Mentre i ricercatori analizzano il set completo di dati, con risultati attesi per il 2027, si pianifica già un’espansione della mappa per coprire aree ancora più vaste del cielo e comprendere, infine, il destino ultimo del nostro cosmo.