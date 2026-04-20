Cuba: l’uguaglianza raggiunta… e la disuguaglianza che ne è seguita

di Hugo Cancio, Imprenditore cubano-americano

Ci sono questioni che non possono essere prese alla leggera, e questa è una di quelle. Quando si parla di razzismo e della realtà degli afro-cubani, non possiamo farlo con slogan, né con romanticismo, né con codardia, ma piuttosto con la memoria, con l’onestà e con la capacità di esaminare i processi di lungo periodo.



Parto da un presupposto che mi è chiaro: prima del 1959, il razzismo esisteva a Cuba. Esistevano barriere sociali, economiche e culturali molto concrete. I cubani neri e mulatti si trovavano, in generale, in fondo alla scala sociale, con minore accesso a certi spazi, minori opportunità di avanzamento e un fardello di discriminazione più pesante. Conosciamo innumerevoli esempi. Persino Fulgencio Batista, in diversi momenti, si è fatto carico di questo fardello razziale nella politica cubana. Negarlo significherebbe falsificare la storia.

La Rivoluzione promise uguaglianza sociale e razziale. E sarebbe ingiusto negare che una parte significativa di questa promessa sia stata mantenuta. Le barriere legali furono smantellate e si aprì un accesso di massa all’istruzione, alla sanità, allo sport e alla cultura; innumerevoli cubani neri divennero professionisti, medici, scienziati, insegnanti, militari, artisti, atleti e leader statali. Non credo sia giusto cancellare questa realtà ora per convenienza politica.

Ci fu un periodo in cui gli afro-cubani riuscirono a progredire in modo straordinario, spinti dai cambiamenti portati dal progetto rivoluzionario.

Ma una cosa è riconoscere quel progresso e tutt’altra è cercare di congelare la storia come se la questione fosse stata risolta per sempre. Al contrario, dopo alcuni decenni, e soprattutto dagli anni ’80 in poi, divenne evidente che i cambiamenti sociali non avevano completamente eliminato gli svantaggi, le vulnerabilità e le discriminazioni nei confronti delle persone di colore e di razza mista.

La migrazione cubana

La migrazione ha giocato un ruolo significativo in ciò che seguì. La prima grande ondata migratoria da Cuba dopo il trionfo rivoluzionario non fu un’ondata ordinaria. Era composta in gran parte dalla classe agiata: ricchi, potenti, con proprietà, conoscenze, capitali e la possibilità immediata di andarsene. Anche le persone legate all’apparato politico del regime di Batista se ne andarono, così come settori che avevano capito fin da subito che il paese emergente non sarebbe stato loro. Fulgencio Batista e l’attore panamense Tito Alba che lo interpreta nel film “Il Padrino – Parte II” (1974) diretto da Francis Ford Coppola Quando penso a quell’esodo, mi viene in mente l’immagine immortalata nella seconda parte de Il Padrino (F. F. Coppola, 1990): la notte di Capodanno, l’élite vestita in abiti formali, smoking, potere, festeggiamenti, e improvvisamente la notizia che Batista se ne sta andando, che tutto sta crollando, che devono correre all’aeroporto, al porto, ovunque, perché il mondo che conoscevano è finito. Certo, quel film è una rappresentazione, ma cattura perfettamente l’atmosfera di quella fuga dalla Cuba privilegiata quando il potere sfuggì dalle loro mani.

Poi arrivò la seconda ondata, e non voglio semplificare eccessivamente perché per me questo punto è essenziale: Boca de Camarioca, 1965. Quella fu, in larga misura, l’esodo della classe media cubana. Professionisti, operai specializzati, famiglie che cominciavano a rendersi conto che il paese in costruzione non corrispondeva alle loro aspettative. E in entrambe le ondate c’è un aspetto che non si può ignorare: l’emigrazione fu, in proporzione, più bianca che nera.

Perché dico che i cubani neri non emigrarono in proporzione ai cubani bianchi in quelle prime fasi? Perché, a mio avviso, vi fu una combinazione di ragioni storiche molto importanti. In primo luogo, a Cuba era in atto un processo che stava aprendo spazi reali per la mobilità sociale che prima non esistevano.

In secondo luogo, dall’altra parte dello Stretto della Florida, gli Stati Uniti stavano vivendo uno dei periodi di conflitto razziale più tesi della loro storia moderna: Martin Luther King Jr., Malcolm X, Angela Davis, le lotte per i diritti civili. Lo scontro fu aperto e la repressione severa. La Rivoluzione cubana sfruttò quel conflitto a fini propagandistici, ma il conflitto esisteva. Era evidente. In questo contesto, non è difficile capire perché i cubani neri e meticci avessero ulteriori motivi per non emigrare nella stessa proporzione dei bianchi in quei primi decenni. Non perché non volessero andarsene, ma perché c’erano opportunità all’interno dell’isola e incertezza negli Stati Uniti a causa di queste problematiche razziali.

Le nuove disuguaglianze a Cuba

Ed ecco che arrivo al nocciolo della questione. Decenni dopo, negli ultimi anni, mentre Cuba inizia un’apertura economica parziale, con l’emergere di micro, piccole e medie imprese (MPMI), le rimesse come pilastro di migliaia di famiglie, gli acquisti online dall’estero e il finanziamento familiare delle attività private, la disuguaglianza riappare con un volto diverso.

Le barriere legali precedenti al 1959 sono scomparse. Ora le barriere sono legate all’accesso al capitale. E il capitale, nella Cuba odierna, proviene in gran parte dalla diaspora.

Se le prime grandi ondate migratorie erano sproporzionatamente bianche, e se molte delle reti familiari che oggi inviano rimesse, finanziano le importazioni, sostengono le imprese e mantengono le attività commerciali hanno origine da quelle ondate, allora il risultato, anche se nessuno lo intende esplicitamente, finisce per avere un impatto sulla mancanza di opportunità per gli afro-cubani.

Ecco perché, quando si viaggia per L’Avana o per qualsiasi altra provincia, si nota qualcosa di doloroso: chi è solitamente il proprietario e chi è solitamente il dipendente; Chi importa e chi trasporta il carico? Chi siede a tavola a mangiare e chi è alla porta a sorvegliare l’ingresso?

Si vedono ristoranti di lusso, attività private, circuiti dominati dal dollaro, ma non si nota una rappresentanza proporzionale di persone di colore e di etnia mista nella proprietà, negli investimenti o nell’accumulo di ricchezza. Al contrario, molti sono guardie di sicurezza, portieri, lavoratori di basso livello. Non dico che non ci siano eccezioni. Certo che ci sono. Ma chiunque neghi questa tendenza sceglie di non vedere.

E per me, questa è una tragedia silenziosa: i cubani neri, che un tempo sentivano che la nazione stesse finalmente aprendo loro le porte, sono di nuovo rimasti indietro nella Cuba emergente, dominata da capitali stranieri, rimesse e un’imprenditorialità ineguale.

A questo proposito, non dovremmo incolpare un singolo attore. Si tratta di un processo multifattoriale, con cause che vanno oltre la sfera strettamente economica. Ha anche profonde radici culturali, molto più difficili da sradicare.

Ma sottolineo questo punto perché dobbiamo riconoscere che la popolazione cubana nera e meticcia ha bisogno di essere vista, compresa e tutelata ancora di più, e con particolare sensibilità. Basta passeggiare per i quartieri per rendersene conto, senza bisogno di statistiche.

Tuttavia, i dati ufficiali esistono e confermano l’ovvio: nel 2016, il 77% della popolazione cubana residente all’estero era bianca, il 5% nera e il 18% meticcia. Con le ultime ondate migratorie, questa tendenza si è probabilmente intensificata. Tra la popolazione residente sull’isola, il 63% era di razza bianca, l’11% di razza nera e il 26% di razza mista. È abbastanza chiaro: la diaspora cubana è prevalentemente bianca. Mentre a Cuba circa il 40% della popolazione è di origine africana, nella diaspora solo il 23%. La differenza è impressionante.

L’Emendamento Morúa

Da parte di madre, sono imparentato con Martín Morúa Delgado, una figura della storia cubana che mi ha sempre interessato. Propose il controverso Emendamento Morúa, che scatenò reazioni politiche culminate nella rivolta armata del 1912 del Partito Indipendente di Colore, brutalmente repressa con oltre 3.000 morti. Una ferita che rimane aperta.

Ci sono molte lezioni da imparare da quei giorni. L’Emendamento Morúa proibiva i gruppi politici organizzati esclusivamente da persone di colore o di razza mista, sostenendo che alimentassero la divisione nazionale. Ma forse, cosa ancora più importante, non riconobbe che questa divisione esisteva già nella pratica a causa del razzismo strutturale di quella società.

I diritti e le opportunità di quella parte della popolazione cubana, dove le vulnerabilità erano concentrate allora come lo sono oggi, devono essere presi in considerazione e affrontati in modo specifico, senza alimentare alcuna forma di segregazione.

Per un certo periodo, Cuba raggiunse un obiettivo che sembrava impossibile: ridurre la disuguaglianza razziale che persisteva da generazioni. Oggi, però, questa disuguaglianza sta riemergendo con logiche diverse, alcune più sottili, più difficili da individuare, ma innegabilmente reali.

Non deriva da una legge o da una retorica, ma è strettamente legata al fatto che le condizioni di partenza per la maggior parte della popolazione cubana nera e di etnia mista sono significativamente svantaggiose rispetto a quelle della popolazione bianca della stessa età o nelle stesse regioni; questo vale anche per la diaspora, dove sono sottorappresentati.

Afro cubani i più vulnerabili

Tra gli afro-cubani, la vulnerabilità e l’emarginazione sono aggravate: maggiore povertà, minore accesso all’istruzione professionale, disoccupazione più elevata, sottoccupazione e lavoro informale, tra gli altri indicatori.

Nel nuovo contesto economico, il loro accesso limitato al capitale e ai legami con la diaspora e le rimesse determina chiaramente chi può investire in un’attività imprenditoriale e chi no. Gran parte di questa realtà deriva dalla storia migratoria del paese e dalle conseguenze che essa ha lasciato dietro di sé. E finché rimarrà inespresso, finché non verrà affrontato direttamente, finché continuerà a essere evitato per disagio o convenienza, quel divario continuerà ad ampliarsi.

L’uguaglianza è un ideale, e quando viene raggiunta, anche solo parzialmente, bisogna comprendere che non è una conquista permanente. Dipende a volte da equilibri molto fragili. E oggi, a Cuba, questi equilibri sono di nuovo spezzati.

Nuove tutele a Cuba

Nel delicato clima politico che Cuba sta vivendo oggi, dove si parla già di cambio di regime, di transizione – soprattutto fuori da Cuba, e in particolare negli Stati Uniti, dove molti di questi gruppi di interesse politico ed economico sono concentrati e organizzati, soprattutto all’interno della nostra stessa comunità cubano-americana – vale la pena chiedersi: cosa accadrà alla popolazione afro-cubana se questo cambiamento avverrà? Chi garantirà che la popolazione afro-cubana non venga lasciata indietro? Non ne sento parlare.

Se questo problema non verrà affrontato con chiarezza, se non si prenderà una posizione ferma al riguardo, il rischio che i cubani neri e di etnia mista si ritrovino ancora una volta a sopportare il peso maggiore e il costo più elevato è evidente. Ma riconoscere la disuguaglianza non basta.

Dobbiamo costruire strumenti e meccanismi concreti per correggerla. Cosa significa questo in pratica? Significherebbe, ad esempio, creare un’organizzazione strutturata, sostenuta dalla diaspora e finanziata a livello nazionale, specificamente progettata per ampliare l’accesso al capitale per i settori storicamente svantaggiati, in particolare gli afro-cubani.

Questo fondo potrebbe operare attraverso una combinazione di investimenti privati, contributi della diaspora e partenariati internazionali, con criteri trasparenti e una gestione professionale. Fornirebbe microcrediti, capitale di avviamento e finanziamenti per la crescita, non solo per le piccole imprese, ma anche per partecipazioni azionarie in aziende più grandi.

Inoltre, la formazione e il supporto tecnico devono essere integrati per garantire la sostenibilità, in modo che l’accesso al capitale si traduca in una reale partecipazione all’economia. Senza meccanismi come questi, il mercato continuerà a riprodurre le stesse disuguaglianze, anche involontariamente.

Affinché i settori storicamente svantaggiati possano partecipare a pieno titolo all’economia emergente del paese, sia come lavoratori che come proprietari e investitori, sono essenziali impegno e dedizione.