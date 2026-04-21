Vito Grittani a capo dell’Osservatorio Diplomatico Internazionale nominato al termine di una importante conferenza a Mosca presidente dell’Associazione Internazionale di Esperti Politici ed Elettorali. Il nuovo organismo nasce al termine dei lavori della conferenza che ha riunito a Mosca questa settimana al Centro Nazionale “Russia” 150 rappresentanti di agenzie governative, organizzazioni internazionali, e esperti e accademici provenienti da 60 Paesi.

Esperti provenienti da 60 Paesi hanno creato la prima associazione internazionale non governativa dedicata all’analisi indipendente dei processi elettorali e politici.

La “Conferenza scientifica e pratica internazionale sull’osservazione e l’analisi dei processi elettorali” si è tenuta il 14 e 15 aprile 2026 a Mosca presso il Centro Nazionale “Russia”. All’evento hanno partecipato oltre 150 rappresentanti di agenzie governative, organizzazioni internazionali e esperti e accademici provenienti da 60 Paesi.

La conferenza ha discusso le questioni chiave per garantire l’indipendenza dei processi elettorali a livello globale e le sfide attuali nel campo dell’osservazione internazionale. I partecipanti hanno sottolineato la crescente necessità di creare una struttura alternativa e imparziale, in grado di fornire competenze oggettive e rafforzare la fiducia nelle procedure elettorali a livello globale. L’obiettivo principale è la creazione di una nuova Associazione Internazionale di Esperti Politici ed Elettorali.

La conferenza si è aperta con un videomessaggio di benvenuto del Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. «Accogliamo con favore – ha detto Lavrov – l’idea di istituire un’associazione per il monitoraggio dei processi elettorali, che ha il potenziale per diventare una delle istituzioni alternative per la valutazione delle elezioni in un mondo multipolare. Una struttura di questo tipo dovrebbe garantire un monitoraggio indipendente e depoliticizzato, a differenza degli approcci occidentali. Iniziative di questo genere rappresentano una sorta di reazione immunitaria della maggioranza globale all’imposizione, protrattasi per lungo tempo, di standard di sviluppo che non offrono alternative, imposti ai paesi al di fuori del contesto delle loro caratteristiche nazionali, storiche e culturali».

I saluti di benvenuto sono stati pronunciati da: Ella Pamfilova, Presidente della Commissione Elettorale Centrale della Federazione Russa: «Siamo davvero aperti – ha detto – a un’ampia interazione e cooperazione con voi e spero di vedervi numerosi alle prossime elezioni federali in Russia. Saremo lieti di condividere tutta la nostra esperienza. Impariamo dai nostri colleghi e condividiamo la nostra esperienza, trattando le caratteristiche specifiche di ogni Paese, le sue peculiarità e tradizioni, con il massimo rispetto».

Per Manantzoa Thierry Rakotonarivo, Presidente della Commissione Elettorale Nazionale Indipendente della Repubblica del Madagascar «Le prossime elezioni presidenziali in Madagascar sono al centro del dibattito sulla legittimità del processo elettorale, il che ha portato alla ribalta la missione e l’importanza internazionale degli osservatori».

Tatyana Moskalkova, Commissaria per i Diritti Umani della Federazione Russa ha parlato di “nuove forme di voto, nuove forme di osservazione e dell’ampliamento delle istituzioni e degli organismi coinvolti nell’osservazione”. “Stiamo sviluppando – ha aggiunto – nuovi meccanismi che ci permettono di innalzare il livello di fiducia e trasparenza nelle nostre elezioni. Più strumenti interessanti abbiamo a disposizione, rispetto all’Occidente, più questo tale processo viene percepito in modo aggressivo dall’Occidente, e noi, in quanto difensori dei diritti umani, lo sentiamo».

David Alejandro Toro Ramirez, Membro della Camera dei Rappresentanti del Congresso della Repubblica di Colombia ha sottolineato come «in un momento in cui i Paesi occidentali perseguono politiche estere senza riguardo per i loro partner, siamo obbligati a difendere la sovranità del nostro Paese con tutti i mezzi a nostra disposizione. Per questo motivo questa conferenza è incredibilmente importante, affinché si possa parlare apertamente della trasformazione dei processi elettorali e discutere delle sfide sociali».

Alla conferenza hanno preso parte anche Nikita Anisimov, membro della Camera pubblica della Federazione Russa e Vito Grittani, diplomatico e fondatore dell’Osservatorio Diplomatico Internazionale.

La cerimonia di apertura è stata moderata da Fyodor Lukyanov, direttore della ricerca della Fondazione per lo sviluppo e il sostegno del “Club di discussione Valdai” e caporedattore della rivista “Russia in Global Affairs”.

La conferenza ha avviato una nuova fase nella cooperazione elettorale internazionale. I lavori infatti si sono conclusi con l’istituzione dell’Associazione Internazionale di Esperti Politici ed Elettorali, un’importante iniziativa volta a sviluppare un dialogo internazionale professionale nel campo delle elezioni.

L’obiettivo principale dell’Associazione è promuovere lo sviluppo sostenibile delle istituzioni democratiche nel mondo multipolare emergente attraverso lo sviluppo e l’applicazione di standard oggettivi per l’osservazione elettorale. Ciò apre nuove opportunità per la condivisione di esperienze e l’attuazione congiunta di approcci sviluppati nei Paesi che condividono i principi di un’osservazione professionale e responsabile. All’incontro hanno partecipato 135 esperti provenienti da 60 paesi, tra cui 105 specialisti internazionali e 30 rappresentanti della Russia. L’Associazione conta 80 membri in rappresentanza di tutte le macroregioni del mondo, e altri 30 esperti provenienti da 21 Paesi hanno ottenuto lo status di osservatori.

A seguito di questo lavoro congiunto, è stata approvata una bozza di risoluzione ed è stato costituito il Consiglio Direttivo dell’Associazione Ne fanno parte Sebastian Lopez Calendino, Vito Grittani, David Alejandro Toro Ramírez, Arild Purev Tsevel Ragchaa, Hyungsik Yun, Areg Agasaryan, Patricia Kishemeire, Zolani Mkiva. Tra i partecipanti figurano rappresentanti di Argentina, Italia, Colombia, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Uganda e Sudafrica. Il Consiglio Direttivo, al suo interno, ha eletto Presidente Vito Grittani, fondatore dell’Osservatorio Diplomatico Internazionale.

Le attività dell’Associazione rappresentano un’importante pietra miliare nello sviluppo delle competenze elettorali, rafforzano la cooperazione professionale internazionale e contribuiscono allo sviluppo di approcci più equilibrati e depoliticizzati alla valutazione dei processi elettorali, tenendo conto delle caratteristiche e delle tradizioni nazionali.