Il momento Antigone: denunciare la disumanità delle sanzioni dell’UE e degli Stati Uniti

Di Alfred de Zayas*

Antigone è una tragedia greca senza tempo di Sofocle (497-406 a.C.), un dramma di abuso di potere e di ribellione morale. Antigone, figlia di Edipo, sfida i decreti arbitrari del re Creonte e afferma la superiorità della legge divina sui capricci del re. Creonte rafforza ulteriormente la sua autorità. Condannata a morte, Antigone si suicida. Emone, figlio di Creonte e promesso sposo di Antigone, si toglie la vita, e in seguito anche la madre di Emone, con il cuore spezzato, si suicida. Il messaggio del dramma è che la resistenza all’ingiustizia è nobile. L’escalation della forza porta inevitabilmente alla tragedia per tutti. L’ostinazione e l’intransigenza si rivelano controproducenti.

Mentre Antigone si appellò alle leggi non scritte dell’umanità e fu schiacciata dalla brutalità di Creonte, nel mondo odierno esistono trattati e leggi scritte come la Carta delle Nazioni Unite, la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, le Convenzioni di Ginevra della Croce Rossa, il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), la Convenzione contro la tortura, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CFRUE), la Convenzione americana sui diritti umani, la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, ecc. Queste leggi riflettono millenni di evoluzione della civiltà, espressione del nostro patrimonio culturale.

Il momento Antigone significa che il crescente autoritarismo odierno nell’UE e negli Stati Uniti esige una nostra reazione. Non possiamo rimanere indifferenti. Le autorità responsabili della nostra sicurezza stanno di fatto cercando di smantellare il diritto internazionale e il regime dei diritti umani esistenti. Autocrati e burocrati oggi sono in guerra con la Carta delle Nazioni Unite, scatenano guerre di aggressione, commettono gravi violazioni dei trattati sui diritti umani e delle Convenzioni di Ginevra, perpetrano genocidi.

Nel frattempo, il Consiglio dell’Unione Europea censura i media, perseguita giornalisti e ricercatori, tra cui l’ufficiale dei servizi segreti svizzeri Jacques Baud e il giornalista tedesco Hüseyin Dogru. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sanziona i giudici della Corte penale internazionale (CPI) e impone sanzioni draconiane alla relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla Palestina, la professoressa Francesca Albanese. Più che un semplice episodio alla Antigone, questa situazione solleva la domanda fondamentale di Giovenale: “ Chi custodisce i custodi?” (Sesta Satira , versi 347-348). Chi custodirà i custodi? Cosa possiamo fare quando le istituzioni create per difendere i nostri diritti ci tradiscono? Solo noi possiamo essere i custodi. Gli autoritari dell’UE e degli Stati Uniti hanno tradito la nostra fiducia.

Sanzioni del Consiglio dell’Unione europea

Il 1° marzo 2022 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato due atti non legislativi: il regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 e la decisione (PESC) 2022/351 del Consiglio che modifica la decisione 2014/512/PESC relativa alle misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. Di fatto, ha vietato l’accesso ai servizi di informazione russi , tra cui RT, Sputnik e Tass , privando così i cittadini dell’UE della possibilità di informarsi e formarsi una propria opinione.

Nonostante le futili giustificazioni formulate dagli avvocati dell’UE, sia il regolamento che la decisione sono profondamente antidemocratici e palesemente incompatibili con il diritto dell’Unione. Violano non solo i diritti dei media, ma anche il diritto all’informazione di tutti i cittadini europei che desiderano sapere come le autorità russe percepiscono il loro rapporto con i vicini europei, come la società russa valuta le opzioni e quale modus vivendi intendono adottare per promuovere una pace duratura nel continente. Il buon senso suggerisce che chiunque voglia vivere in armonia con i propri vicini dovrebbe cercare di sapere con chi ha a che fare. L’informazione e la pluralità di narrazioni sono fondamentali.

Dopo aver bandito i media russi, l’UE ha esteso la portata delle sue sanzioni prendendo di mira i giornalisti indipendenti all’interno dell’UE, i dissidenti che non si allineano alla linea ufficiale dell’UE e che vengono quindi accusati di “disinformazione” o “manipolazione dell’informazione” – concetti che rimangono imprecisi. I giornalisti non sanno cosa possono riportare e cosa potrebbe essere interpretato dai burocrati dell’UE come “disinformazione” anziché come la legittima espressione di punti di vista diversi o la necessaria contestualizzazione degli eventi. Il mondo ha già assistito a questo tipo di manipolazione dell’opinione pubblica. Il governo nazista lo faceva: proclamava verità ufficiali, censurava i fatti scomodi, demonizzava i dissidenti come traditori, incolpava le vittime . Oggi l’UE invoca la democrazia per distruggere la democrazia, i diritti umani per distruggere i diritti umani.

L’8 ottobre 2024 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (UE) 2024/2642 che istituisce “misure restrittive” extragiudiziali, che il CEU definisce “sanzioni”, contro le persone sospettate di essere coinvolte nelle cosiddette “attività destabilizzanti” in Europa. Le sanzioni sono draconiane e di fatto rendono gli individui “non persone” – non sono dissimili dall’esilio nell’impero romano o dalla dichiarazione di “anatema” da parte dell’Inquisizione.

Ricordiamo che la CEU è un’istituzione politica, non un tribunale. Senza alcuna indagine giudiziaria, incriminazione o processo, l’UE etichetta come soggetti “responsabili di, attuatori, sostenitori o beneficiari di azioni o politiche del governo della Federazione Russa che minano o minacciano la democrazia, lo stato di diritto, la stabilità o la sicurezza nell’Unione (…)” ³ Non viene fornita alcuna prova. Le “sanzioni” sono classificate come atti amministrativi.

L’Unione europea ha sanzionato 5769 entità di 85 nazionalità⁴ e , dal maggio 2025, almeno sei cittadini dell’UE e di altri paesi europei: il colonnello svizzero in pensione e analista geopolitico Jacques Baud; l’attivista anticolonialista svizzera Nathalie Yamb; l’uomo d’affari franco-russo e analista geopolitico Xavier Moreau; e i giornalisti tedeschi Huseyin Dogru, Alina Lipp e Thomas Röper.

Jacques Baud

Il 15 dicembre 2025, l’Unione Europea ha imposto sanzioni all’ex ufficiale dell’intelligence svizzera ed ex dipendente della NATO Jacques Baud. La giornalista canadese Eva Bartlett ha commentato: “Nessun processo, nessuna accusa formalizzata, solo sanzioni improvvise e soffocanti”.⁵ Baud è stato sanzionato presumibilmente per ” propaganda russa”, nonostante il fatto che il 90% delle sue fonti siano occidentali e che abbia sistematicamente rifiutato inviti a interviste da parte dei media russi, proprio perché voleva deliberatamente evitare qualsiasi apparenza di simpatia per la Russia. In quanto ufficiale dell’intelligence svizzera, Baud ha sempre tenuto molto alla sua neutralità e i suoi libri dimostrano una solida competenza accademica e una metodologia scientifica affidabile. Libri come ” Governing by Fake News” ⁶ , “Covert Wars in Ukraine” ⁷ e “Ukraine between War and Peace “⁸ sono capolavori di ricerca accademica e giudizio coscienzioso. Tutte le sue fonti sono verificabili.

Ho partecipato a dibattiti con Jacques Baud all’Université Ouvrière de Genève 9 , ho discusso con lui di scenari di pace. Ho visto le sue interviste con il professor Glenn Diesen e altri. È una persona di grande integrità. Ed è proprio per questo che la CEU lo ha diffamato e ha cercato, finora senza successo, di screditare la sua attività accademica.

Baud è ampiamente rispettato e citato per la sua profonda conoscenza e capacità di analisi, gran parte delle quali si basano sulle sue ricerche condotte durante la sua collaborazione con la NATO. Come scrive Eva Bartlett: “Ciò che è interessante di Baud è che non utilizza fonti russe per supportare le sue affermazioni e non ha preso una posizione pubblica né a favore della Russia né dell’Ucraina. Si è limitato ad analizzare la situazione”.

Per quanto riguarda l’impatto umano delle sanzioni dell’UE, Eva Bartlett riporta: “Baud vive a Bruxelles e ora, a causa delle sanzioni, non è nemmeno in grado di comprarsi da mangiare. Né persone benintenzionate possono farlo per suo conto. In un’intervista rilasciata a Dialogue Works alla fine di dicembre 2025, Baud ha dichiarato: ‘ Ieri, un’amica dalla Svizzera ha provato a comprarmi del cibo da far recapitare a casa. È riuscita a effettuare l’ordine, ma il pagamento è stato bloccato. Qualsiasi consegna a domicilio è vietata, anche se i fondi provengono dalla Svizzera.'” Persone consapevoli della sua ingiusta situazione gli hanno portato personalmente del cibo, per alleviare la sua incapacità di acquistarlo da solo. In un’intervista più recente, Judging Freedom 10 , Baud ha sottolineato che il suo caso era una decisione di politica estera, che gli negava il giusto processo: ” Questa non è una decisione presa da alcun tribunale. Non sono stato giudicato da nessuno. Di fatto non ero di fronte a una giuria. Non ho potuto presentare il mio caso. Non ho potuto difendermi. Questa decisione non è stata presa da un tribunale, ma dal Consiglio dei ministri degli esteri dell’Unione europea”. Il massimo che può fare, ha spiegato Baud, è “rivolgersi alla Corte di giustizia europea e cercare di far valere le mie ragioni, sostenendo che la decisione non era giusta, e la Corte di giustizia potrà quindi esaminare il caso ed esprimere un giudizio”. Anche se la Corte concludesse che le sanzioni non sono giustificate, tutto ciò che potrebbe fare sarebbe “consigliare al Consiglio dei ministri degli esteri di cambiare idea”. 11

Assenza di una solida protezione diplomatica

È vergognoso che il governo svizzero non abbia protestato immediatamente a Bruxelles e non abbia esercitato la protezione diplomatica¹² a favore di Jacques Baud. La Svizzera è evidentemente intimorita dall’UE e si comporta in modo codardo. In qualità di cittadino svizzero dal 2017, ho protestato pubblicamente contro l’inazione della Svizzera.

La prima menzione delle sanzioni dell’UE è apparsa sul canale semi-ufficiale Swissinfo con un commento ambiguo, quasi complice: “Finora la Svizzera ha seguito l’UE sulle sanzioni contro la Russia, che si applicano a oltre 2.600 individui ed entità. La Svizzera, tuttavia, non applica le misure dell’UE che prendono di mira le cosiddette “attività destabilizzanti”. Ciò non segnalava la disponibilità ad attivare la protezione diplomatica, come ci si aspetterebbe quando i diritti umani di un cittadino vengono gravemente violati, ma suggeriva che la Svizzera stessa non avrebbe applicato attivamente sanzioni a Baud. Il Segretariato svizzero per gli affari economici (SECO) ha osservato il 17 dicembre 2025: “La Svizzera ha aderito alle sanzioni dell’UE legate alla guerra della Russia contro l’Ucraina, ma non ha adottato il regime di sanzioni dell’UE sulle minacce ibride della Russia…” 13 .

Solo più di tre settimane dopo l’ambasciatore svizzero a Bruxelles rilasciò una dichiarazione ufficiale. Swissobserver riportò: “L’ambasciatore svizzero è intervenuto direttamente a Bruxelles il 9 gennaio 2026. Questa mossa sottolinea una tensione crescente: sebbene la Svizzera si sia precedentemente allineata alle sanzioni dell’UE contro la Russia, come nel caso dell’imprenditore Artem Yurievich Chaika nel 2023, non ha adottato questo regime specifico mirato alla disinformazione… l’intervento dell’ambasciatore dimostra che Berna sta percorrendo un filo sottile. Il governo è costretto a bilanciare la sua tradizionale neutralità e la protezione dei suoi cittadini con il suo rapporto con l’Unione europea. A differenza delle chiare sanzioni finanziarie legate alla guerra in Ucraina, queste nuove misure prendono di mira la libertà di parola e di influenza, ambiti in cui la legge svizzera e le direttive dell’UE divergono.” 14

Questa azione esitante e insufficiente della Svizzera ricorda la colpevole inerzia dell’Australia quando il suo cittadino Julian Assange fu perseguitato, sottoposto a detenzione arbitraria e tortura per quasi 14 anni 15. Fu solo grazie alla posizione morale del Primo Ministro australiano Anthony Albanese 16 che Assange fu finalmente rilasciato nel 2024 a seguito di un opaco “accordo”. I predecessori di Assange lo avevano sostanzialmente abbandonato e avevano mantenuto il silenzio per non compromettere le relazioni con gli Stati Uniti. Già nel 2016, nella mia veste di Esperto indipendente delle Nazioni Unite sull’ordine internazionale, avevo esortato Stati Uniti e Regno Unito a tornare allo stato di diritto e a porre fine alla persecuzione di Assange 17. Il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, il professor Nils Melzer, visitò Assange nel carcere di Belmarsh 18 nel Regno Unito e denunciò le condizioni della sua detenzione come tortura. Ha scritto un libro famoso, Il processo a Julian Assange (Verso Books 2022), che rivela il crollo dello stato di diritto negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Svezia e in Ecuador, e chiede l’immediata liberazione di Assange. In un certo senso, il professor Melzer è l’Émile Zola del XXI secolo. La corruzione dei valori che egli rivela è peggiore della corruzione della giustizia militare svelata da Zola durante l’affare Dreyfus del 1898. Oggi abbiamo bisogno di un altro Melzer che condanni le sanzioni contro la CEU come illegali e inaccettabili in qualsiasi società democratica.

Hüseyin Dogru

Il primo cittadino europeo a essere colpito dalle sanzioni dell’UE è stato Hüseyin Dogru, cittadino tedesco nato a Berlino di origini turche, giornalista indipendente impegnato nella ricerca della verità e nella difesa dei diritti umani. Qual è il suo crimine? Nessuno, non è stato accusato di alcun reato e non gli è stata data la possibilità di rispondere in tribunale a coloro che lo accusano di essere filo-russo. In un articolo pubblicato il 31 marzo 2026 su Consortium News , Patrick Lawrence, giornalista americano, descrive le gravi violazioni dei diritti umani di Hüseyin Dogru, un ventenne la cui storia “sembra uscita da un romanzo di Dostoevskij o Kafka… Stiamo parlando di una famiglia di cinque persone che soffre la fame nella capitale della Repubblica Federale Tedesca come punizione per… cosa?… per aver visto con i propri occhi, per aver riflettuto su ciò che vede e poi per averlo commentato? Mi piacerebbe suggerire diversi modi in cui i lettori potrebbero aiutare la famiglia Dogru, ma non ce ne sono. Se qualcuno donasse anche solo una pagnotta di pane per aiutarli a sopravvivere, le autorità tedesche lo considererebbero un reato punibile con una pena detentiva fino a diversi anni. Ho discusso di questa possibilità di aiuto con un amico tedesco durante il fine settimana. L’unico modo per venire in aiuto di Hüseyin Dogru, abbiamo concluso, sarebbe quello di consegnargli di persona una busta di euro o una borsa della spesa. E questo, ovviamente, comporterebbe un rischio.”

Il 15 marzo 2026 la Berliner Zeitung 21 ha pubblicato un’intervista ad Alexander Gorski, avvocato di Dogru:

“L’impatto su di lui e sulla sua famiglia è devastante. Da un giorno all’altro, i suoi conti sono stati congelati. Non gli è permesso effettuare alcuna transazione finanziaria e ogni utilizzo dei suoi beni deve essere approvato dalla Bundesbank. Attualmente, gli sono autorizzati solo 506 euro al mese, con i quali deve far fronte alle spese… Inoltre, la sua banca, Comdirect, impone ripetutamente ulteriori restrizioni sull’utilizzo di questi 506 euro… Il rischio di commettere un reato penale avendo contatti finanziari con il mio cliente è molto elevato… Condurre una normale vita familiare in queste circostanze è praticamente impossibile. Questa situazione viene spesso descritta come una ‘morte civile’ – ed è esattamente ciò che si applica in questo caso…”

Quando il quotidiano Berliner Zeitung ha chiesto all’avvocato di Dogru perché l’UE lo avesse preso di mira, questi ha risposto: “Non lo sappiamo. Quello che osserviamo, tuttavia, è che il governo tedesco, in particolare, sta reprimendo chi esprime opinioni dissenzienti sulla guerra tra Russia e Ucraina o sulla questione palestinese”. Tra parentesi, Dogru si era opposto all’intervento russo in Ucraina…

La rivolta dell’UE contro lo stato di diritto e i diritti umani è possibile solo perché gli avvocati governativi, “penne a pagamento”, inventano frivoli legalismi per legittimare le gravi violazioni del Patto internazionale sui diritti civili e politici e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo da parte dei paesi europei che impongono o applicano sanzioni. In Germania si parla di una “politica proattiva in materia di sanzioni”. 22

Hans-Georg Maaßen, ex capo dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione ( Verfassungsschutz, l’agenzia di intelligence interna tedesca) dal 2012 al 2018, ha sostenuto che l’uso di “sanzioni” contro individui nel settore dei media solleva serie preoccupazioni in merito alla proporzionalità e alle libertà civili, soprattutto quando i provvedimenti vengono imposti senza previo controllo giurisdizionale e producono effetti paragonabili a gravi sanzioni economiche. Maaßen ha scritto su X: “Le sanzioni dell’UE sono, in sostanza, misure punitive. Vengono imposte dai politici senza una base giuridica, senza un processo… Ciò viola il principio di ’ nulla poena sine lege ’ e i diritti procedurali fondamentali dell’imputato. Il nome ’sanzione’ non cambia nulla… L’affermazione del governo tedesco e della Commissione europea secondo cui si tratta di ‘solo una sanzione e non di una punizione’ è una scusa fuorviante. Sarebbe altrettanto opportuno rinominare il codice penale ‘Legge sulle buone sanzioni’ – questo non trasformerebbe una punizione in una sanzione. L’obbligo di un processo equo ai sensi della Legge fondamentale e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo rimane. La tradizione dello stato di diritto in Europa attribuisce grande valore alle garanzie procedurali, alla trasparenza e al diritto di essere ascoltati. Quando le sanzioni interferiscono con la vita degli individui all’interno dell’UE, questi due principi entrano in conflitto.”

L’UE sta tentando di mettere a tacere i giornalisti che non le sono graditi attraverso sanzioni, con il rischio che queste possano mettere in pericolo la vita delle persone colpite. Il caso di Hüseyin Doğru ha portato a una coraggiosa denuncia penale contro il ministro delle Finanze tedesco, Lars Klingbeil, responsabile dell’applicazione delle sanzioni UE. Il 29 marzo 2026, Fred Schumacher, scrittore tedesco residente in Spagna, ha presentato la denuncia penale contro Klingbeil. L’accusa: “Omicidio deliberato per fame. La denuncia recita in parte: Fatti/Reato: Il signor Klingbeil è un alto funzionario delle autorità doganali tedesche; è quindi responsabile dei reati commessi dall’autorità o da una sua divisione, poiché si presume che siano stati commessi su suo ordine. Il 27 marzo 2026, l’agenzia doganale per l’applicazione delle sanzioni ha congelato i conti della moglie del giornalista tedesco Hüseyin Doğru, a sua volta sanzionato dall’UE e senza soldi. Alla famiglia di cinque persone sarebbero rimasti solo 104 euro.”

Non c’è stata alcuna incriminazione né alcuna sentenza contro Doğru. Non è stato ascoltato e non ha avuto rappresentanza legale. Non gli è più permesso lavorare o viaggiare. Nessuno può dare a lui o alla sua famiglia denaro o altro. Non esiste un paragrafo specifico nel codice penale tedesco che criminalizzi l’uccisione di persone per fame deliberata, ma potrebbero applicarsi gli articoli 211 (omicidio) o 212 (omicidio colposo) del codice penale tedesco (StGB) se la morte per fame è considerata una probabile conseguenza. Potrebbero applicarsi anche l’articolo 227 (lesioni personali con conseguente morte) o almeno l’articolo 222 (omicidio colposo).

L’Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Ginevra (GIPRI) 23

Il GIPRI, un’organizzazione non governativa svizzera con sede a Ginevra e status consultivo presso le Nazioni Unite, si dedica alla promozione della pace mondiale attraverso il diritto. La civiltà si fonda su principi e leggi condivisi che rendono possibile la vita comunitaria, promuovono lo sviluppo economico e sociale e facilitano il commercio e gli scambi culturali.

Il GIPRI è allarmato dal graduale abbandono dei principi fondamentali dello Stato di diritto nell’Unione Europea e negli Stati Uniti, come si evince dalla legislazione totalitaria dell’UE e dai decreti presidenziali statunitensi, che possono essere definiti solo come antidemocratici e autoritari. Osserviamo una regressione nella promozione e nel rispetto dei diritti umani, patrimonio della civiltà occidentale, costruito nel corso dei secoli e sancito dai trattati delle Nazioni Unite e regionali. Siamo confrontati con il terrorismo di Stato.

Il GIPRI vanta un’esperienza di oltre quarant’anni nell’interazione con le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali, ha ospitato conferenze internazionali e pubblicato numerosi rapporti su temi quali lo stato di diritto, la libertà accademica, la prevenzione dei conflitti, la mediazione, il multilateralismo e la promozione dello sviluppo sostenibile. Ha presentato memorie legali alla Corte penale internazionale 24 , denunce formali alla Commissione europea e al Consiglio europeo 25 , ha indirizzato comunicazioni alle autorità federali svizzere e ha richiesto trasparenza e responsabilità a tutte le parti interessate. Il GIPRI invita la società civile a impegnarsi in tutti i meccanismi delle Nazioni Unite e dell’UE per promuovere e proteggere i diritti umani in tutto il mondo, a protestare presso le autorità competenti, a scrivere ai funzionari eletti e a presentare ricorsi al Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite e alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Lettera di protesta formale del GIPRI al Presidente della CEU

Il 26 febbraio 2026 il GIPRI ha espresso la sua grave preoccupazione per il disprezzo da parte dell’UEE dei principi fondamentali del diritto europeo, nonché dell’acquis comunitario in materia di diritti umani, dei diritti alla libertà di opinione, di espressione, di ricerca, di informazione, di circolazione e al giusto processo, che riguardano sei cittadini europei e le loro famiglie. Tali diritti sono sanciti dalla Carta europea dei diritti fondamentali, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dall’articolo 2 del Trattato di Lisbona e da numerose convenzioni delle Nazioni Unite. Questi diritti e libertà fanno parte degli “obiettivi e dei valori fondamentali” dell’UE, in particolare la dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, la non discriminazione e le garanzie di un giusto processo .

Le persone prese di mira sono state sanzionate esclusivamente per le loro opinioni, dichiarazioni, articoli o analisi che si discostano dall’attuale politica estera dell’Unione Europea. Le loro posizioni, espresse in pubblicazioni, conferenze o su vari media, includono valutazioni critiche della guerra in Ucraina, delle sue cause profonde e delle sue conseguenze; ​​analisi delle politiche di Stati Uniti, NATO, UE e Russia in tale conflitto, del genocidio a Gaza, del conflitto israelo-iraniano e di altre importanti questioni di relazioni internazionali e geopolitica, riguardanti la guerra e la pace. Le loro opinioni sono state arbitrariamente denunciate come “filo-russe” senza tuttavia fornire alcuna prova che dimostrasse che queste persone fossero al servizio di un’entità straniera o che fossero state pagate per formulare le loro analisi in modo parziale.

Il GIPRI sostiene e documenta che le proprie opinioni sono state espresse in modo pacifico e non hanno mai costituito incitamento all’odio o alla discriminazione nei confronti di alcun gruppo. Le loro idee riflettono le loro convinzioni personali e sono simili alle analisi pubblicate da eminenti professori statunitensi e britannici, tra cui John Mearsheimer (Università di Chicago), Jeffrey Sachs (Columbia University), Norman Finkelstein (ex DePaul University), Ilan Pappe (Università di Exeter), il colonnello statunitense in pensione Douglas MacGregor, il colonnello statunitense in pensione Larry Wilkerson, gli ex analisti della CIA Larry Johnson e Ray McGovern. Anche se tutti questi esperti e i giornalisti europei sanzionati avessero torto, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha affermato nel suo commento generale n. 34 sulla libertà di opinione e di espressione 27 che le opinioni non devono mai essere censurate, poiché la civiltà e la democrazia implicano il riconoscimento del diritto di sbagliare. Questo è ciò che significa libertà di opinione e di espressione, non solo il diritto di ripetere ciò che i media mainstream diffondono, ma soprattutto il diritto di dissentire 28 .

Inoltre, è evidente che in una società democratica l’accesso all’informazione è essenziale, così come la libertà di scambiare opinioni su una pluralità di punti di vista. Quando una persona viene censurata o sanzionata, non viene violato solo il diritto di quella persona, ma anche il diritto della società, il diritto di ciascuno di noi, di sapere cosa quella persona volesse comunicarci.

Nella sua lettera al Presidente dell’UEC, il GIPRI ha proseguito illustrando come la sanzione inflitta a sei cittadini europei “abbia conseguenze disastrose per loro e per le loro famiglie: li priva delle loro risorse e dei mezzi di sussistenza, equivalendo a una condanna a morte sociale ed economica; non possono più accedere ai loro conti bancari e quindi non sono in grado di provvedere al proprio sostentamento quotidiano; non possono ricevere stipendi né pagare l’affitto, le bollette o le spese mediche e non possono nemmeno difendersi da queste sanzioni, poiché ciò richiede risorse per assumere un avvocato. Chiunque trasferisca o fornisca denaro per aiutarli rischia fino a cinque anni di carcere. Inoltre, hanno perso il diritto alla libera circolazione all’interno dell’UE e sono di fatto obbligati a risiedere nel paese in cui vivono: Belgio, Svizzera, Francia o Germania. Se dovessero viaggiare al di fuori dell’UE, non sarebbero in grado di tornare a casa…”.

“La CEU afferma che le sue sanzioni sono conformi agli obblighi dell’UE ai sensi del diritto internazionale, compresi i diritti umani e le libertà fondamentali. Eppure, violano gli articoli 9 e 10 della CEDU; e gli articoli 10, 11, 13 e 45 della CFRUE. Violano gli articoli 8, 10, 12, 13, 17, 18 e 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; e gli articoli 12, 18, 19 e 26 della Convenzione internazionale sui diritti dell’uomo e dei popoli. Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha affermato nel suo commento generale 34 che ‘tutte le forme di opinione sono protette, comprese le opinioni di natura politica, scientifica, storica, morale o religiosa’ 29. La pacifica espressione pubblica di un’opinione non può essere un crimine in un contesto democratico, a meno che non inciti alla violenza o all’odio… Queste sanzioni sono politicamente motivate, arbitrarie ed extragiudiziali.”

Il GIPRI denuncia che queste sanzioni sono decretate al di fuori di qualsiasi quadro giuridico e violano i principi più elementari del giusto processo, in particolare il diritto alla presunzione di innocenza, il principio di nulla poena sine lege , il diritto di difendersi dalle accuse e il diritto a un equo processo dinanzi a un tribunale civile indipendente. Le sanzioni violano inoltre il diritto alla non discriminazione per le proprie opinioni e costituiscono un attacco all’onore e alla reputazione delle persone coinvolte.

L’intento dichiarato delle sanzioni è quello di esercitare pressione, intimidire e spaventare le persone prese di mira e, attraverso di esse, dissuadere altri – in particolare giornalisti, ricercatori e accademici – dall’esprimere liberamente le proprie opinioni. Questo è il classico “effetto dissuasivo” 30 descritto da Amnesty International 31 e Human Rights Watch 32 in relazione a molti paesi. Eppure, Amnesty e HRW sono rimaste stranamente in silenzio sulle massicce violazioni dei diritti umani derivanti da queste sanzioni dell’UE, volte a impedire ai giornalisti indipendenti di produrre informazioni e partecipare ai dibattiti pubblici su questioni di interesse pubblico, relazioni nazionali e internazionali, guerra e pace.

Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha sottolineato che “le molestie, le intimidazioni o la stigmatizzazione delle persone a causa delle opinioni che possono esprimere costituiscono una violazione dell’articolo 19, paragrafo 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) 33. Ogni tentativo di costringere ad avere o non avere un’opinione è proibito”. Come ammette la stessa UE, le sanzioni mirano a mettere a tacere queste persone o a costringerle a cambiare le proprie opinioni. Ciò è esplicitamente affermato dalla CEU, in una sorta di distorsione orwelliana del pensiero: “Queste sanzioni non sono punitive e mirano invece a produrre un cambiamento nella politica o nella condotta di coloro che sono presi di mira, al fine di promuovere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell’UE” 34 .

Il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali ha sottolineato l’obbligo degli Stati di garantire una “solida protezione della libertà di ricerca”, che include “la protezione dei ricercatori da indebite influenze sul loro giudizio; la possibilità per i ricercatori di istituire enti di ricerca autonomi e di definire gli scopi e gli obiettivi della ricerca e i metodi da adottare; la libertà dei ricercatori di mettere in discussione liberamente e apertamente il valore etico di determinati progetti e il diritto di ritirarsi da tali progetti se la loro coscienza lo impone; la libertà dei ricercatori di cooperare con altri ricercatori, sia a livello nazionale che internazionale; e la condivisione di dati e analisi scientifiche con i responsabili politici e con il pubblico, ove possibile” 35

Il GIPRI prosegue: “Queste sanzioni minano la libertà accademica, che ‘protegge la capacità degli individui di mettere in discussione e verificare le conoscenze acquisite, di pensare al di fuori delle idee convenzionali e delle opinioni consolidate e di proporre nuovi concetti, comprese opinioni controverse o impopolari, a beneficio delle società’. 36 Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha sottolineato nella sua Risoluzione del 2025 sul diritto all’istruzione che ‘i membri delle comunità accademiche (…) dovrebbero essere liberi di svolgere attività che comportino la scoperta e la trasmissione di conoscenze e idee, e di farlo con la piena protezione del diritto in materia di diritti umani’”. 37

È opportuno ribadire che, ai sensi dell’articolo 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, le uniche limitazioni alla libertà di espressione, accademica e scientifica sono quelle ritenute necessarie per il rispetto dei diritti o della reputazione altrui o per la tutela della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico , con l’onere della prova della necessità e della proporzionalità di tali restrizioni che ricade strettamente sullo Stato. Il GIPRI chiede: “Può l’UE spiegare in che modo le opinioni espresse da queste persone minano la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico dell’UE? Il Comitato per i diritti umani ha affermato esplicitamente che la ricerca che non danneggia la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico non può essere soppressa. Nella sua giurisprudenza ha più volte respinto l’abuso del concetto di ‘sicurezza nazionale’ da parte degli Stati e ha riaffermato l’imperativo di rispettare la libertà di opinione e di ricerca come componente cruciale della democrazia”. 38 Infine, ma non meno importante, il GIPRI ha sottolineato nella sua lettera che qualsiasi sanzione unilaterale decretata da Stati o gruppi di Stati, al di fuori del quadro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è illegale e vietata dal diritto internazionale 39 .

Il GIPRI conclude: “Basandoci sul diritto internazionale dei diritti umani, che è alla base dell’UE e delle Nazioni Unite, contestiamo la legalità e la legittimità di queste sanzioni. Esortiamo la CEU a revocare queste decisioni e a ripristinare i diritti e le libertà di cui queste persone godono in virtù del diritto europeo e internazionale. Esortiamo inoltre i membri del Parlamento europeo a ricordare al Consiglio dell’UE i suoi obblighi di proteggere effettivamente i diritti alla libertà di opinione, di espressione, di informazione, di circolazione e al giusto processo di queste persone, che sono i pilastri dello stato di diritto, di un sano processo democratico e che contribuiscono alla dignità, alla giustizia e alla pace”. Al momento della stesura di questo articolo, il GIPRI non ha ricevuto alcuna risposta dalla CEU.

Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati, Francesca Albanese 40

Non è solo il Consiglio dell’Unione europea ad agire ultra vires e in contrasto con il proprio mandato. Gli Stati Uniti sono sempre stati un paese “eccezionalista” 41 , caratterizzato dalle sue aggressive politiche unilaterali delineate nella Dottrina Monroe, nel “Destino Manifesto” e nel Progetto per il Nuovo Secolo Americano 42 .

Il 9 luglio 2025, nello spirito dell’eccezionalismo americano, il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio 43 ha imposto sanzioni alla relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla Palestina, tagliando fuori lei e la sua famiglia l’accesso ai servizi bancari, alle carte di credito, ai viaggi e alla tecnologia statunitensi. “È soggetta a restrizioni normalmente riservate ai narcotrafficanti e ai terroristi”. 44 Questo è un caso senza precedenti nella storia dei relatori speciali delle Nazioni Unite. Vale la pena citare il testo di Rubio: “Sto imponendo sanzioni a Francesca Paola Albanese, ‘Relatrice speciale del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967’, ai sensi dell’Ordine esecutivo 14203 del Presidente Trump, ‘Imposizione di sanzioni alla Corte penale internazionale'”. Albanese si è impegnata direttamente con la Corte penale internazionale (CPI) in tentativi di indagare, arrestare, detenere o perseguire cittadini degli Stati Uniti o di Israele, senza il consenso di questi due paesi. Né gli Stati Uniti né Israele sono parte dello Statuto di Roma, il che rende questa azione una grave violazione della sovranità di entrambi i paesi. Gli Stati Uniti hanno ripetutamente condannato e contestato le attività parziali e malevole di Albanese, che da tempo la rendono inadatta al ruolo di Relatrice speciale…”. Una dichiarazione così totalitaria è talmente oltraggiosa che è stata immediatamente condannata dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani 45 e dagli altri Relatori che hanno espresso solidarietà ad Albanese. 46 È stata denunciata anche da Amnesty International 47 e da Human Rights Watch 48 .

In un articolo pubblicato sul numero di marzo di Monde Diplomatique 49, Francesca Albanese ha scritto: «Ciò che è senza precedenti e corrosivo in questo attacco a un esperto indipendente che lavora per le Nazioni Unite non è solo la violenza delle accuse e la deliberata fabbricazione di menzogne. È anche – e soprattutto – il fatto che la strategia sia stata diretta e avallata ai massimi livelli dello Stato. Non si tratta quindi più di una semplice controversia, ma è indicativa del fallimento di un sistema: un sistema costruito su solenni promesse e trattati internazionali, invocati in tempo di pace, ma che vengono messi a tacere quando la loro applicazione risulta scomoda… L’energia spesa per diffamarmi contrasta nettamente con il silenzio che circonda i crimini in corso a Gaza». Inoltre: “Il mio lavoro consiste nell’accertare e classificare legalmente i fatti nei territori occupati, dove regna un dualismo giuridico istituzionalizzato: il diritto civile si applica ai coloni israeliani e il diritto militare ai palestinesi, compresi i bambini… Si può fuggire dalla verità, ma è molto più difficile nasconderla. È solo questione di tempo prima che la giustizia bussi alla porta degli autori dei crimini a Gaza e dei loro complici. La distruzione di Gaza ha risvegliato coscienze che si credevano insensibili e ha reso visibile ciò che molti si rifiutavano di vedere: non solo la brutalità dell’occupazione, ma anche la complicità attiva delle nostre democrazie occidentali nel suo perpetuarsi. Perché Israele non è un’anomalia nell’ordine mondiale: per molti aspetti, è lo specchio in cui scopriamo la logica dell’eccezionalismo e delle gerarchie coloniali tra vite degne di lutto e vite sacrificabili, una retorica di sicurezza che garantisce l’impunità.”

Il 23 marzo 2026 Albanese ha presentato il suo ottavo rapporto al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, in cui documenta che “la tortura è diventata una caratteristica distintiva della condotta di Israele nei territori palestinesi. Viene utilizzata per spezzare le persone, distruggere le comunità e costringere la popolazione ad andarsene”. 50

Contestare la legittimità delle sanzioni dell’UE e degli Stati Uniti

Gli Stati Uniti non sono uno Stato parte dello Statuto di Roma, né riconoscono la giurisdizione del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ai sensi del primo Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR). Riconoscono, tuttavia, la giurisdizione del Comitato per i diritti umani di esaminare i ricorsi interstatali ai sensi dell’articolo 41 dell’ICCPR. Ciò offre agli altri Stati parte dell’ICCPR l’opportunità di contestare le molteplici violazioni dell’ICCPR da parte del governo statunitense, comprese le sanzioni. La Commissione interamericana per i diritti umani potrebbe anche esaminare la compatibilità delle sanzioni statunitensi con i suoi obblighi ai sensi della Carta dell’OSA e della Convenzione americana sui diritti umani.

Le sanzioni dell’UE possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia europea di Lussemburgo in quanto contrarie all’articolo 2 del Trattato di Lisbona e incompatibili con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Possono essere impugnate anche dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo per violazioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dei suoi Protocolli. Poiché tutti i paesi dell’UE sono Stati parte del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e la maggior parte di essi è parte del Protocollo facoltativo sulle petizioni individuali, i cittadini europei possono presentare ricorso al Comitato per i diritti umani dopo l’esaurimento dei ricorsi interni, qualora questi siano disponibili ed efficaci. Nel 2008, il Comitato per i diritti umani ha avuto l’opportunità di esaminare le violazioni dei diritti umani derivanti dall’applicazione delle sanzioni delle Nazioni Unite a individui inseriti in una “lista di sanzioni”. Il Comitato ha affermato la propria giurisdizione e ha riscontrato molteplici violazioni dell’ICCPR da parte del Belgio, che si è assunto la responsabilità di aver inserito i nomi di persone innocenti in una lista di sanzioni senza la dovuta diligenza o il giusto processo 52 . Occorre inoltre attivare la procedura di reclamo interstatale del Comitato, poiché gli impegni in materia di diritti umani previsti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici sono erga omnes. Infatti, se si verifica una violazione dei diritti umani in un Paese, le ripercussioni si ripercuotono anche sugli altri Stati.

Le gravi violazioni dei diritti umani causate direttamente e indirettamente dalle sanzioni dell’UE e degli Stati Uniti sono state documentate da due relatori speciali delle Nazioni Unite sulle misure coercitive unilaterali (MCU) 53. I rapporti delle Nazioni Unite mostrano in dettaglio gli impatti negativi sui diritti umani delle popolazioni dei paesi soggetti a sanzioni, ma anche gli impatti concreti sugli individui che sono stati personalmente sanzionati, comprese le minacce ai loro diritti alla vita, alla salute, al lavoro, all’istruzione, ecc. L’impatto letale delle sanzioni è stato dimostrato da riviste mediche, tra cui The Lancet 54. Ogni anno l’Assemblea generale delle Nazioni Unite adotta una risoluzione che condanna le MCU (erroneamente definite “sanzioni” 55 ), la più recente risoluzione 80/209 è stata adottata il 18 dicembre 2025 56 .

Il 25 marzo 2024, dinanzi al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ho avuto l’opportunità di analizzare le violazioni e dimostrare la loro incompatibilità con i fini e i principi della Carta delle Nazioni Unite 57. Ho fatto riferimento alla “clausola di supremazia”, articolo 103 della Carta delle Nazioni Unite, che stabilisce: “In caso di conflitto tra gli obblighi degli Stati membri delle Nazioni Unite ai sensi della presente Carta e i loro obblighi ai sensi di qualsiasi altro accordo internazionale, prevarranno gli obblighi ai sensi della presente Carta”. Poiché la promozione e la protezione dei diritti umani sono priorità della Carta delle Nazioni Unite, ne consegue che altri obblighi statali, ad esempio ai sensi dei trattati e dei decreti europei, devono essere conformi alla Carta delle Nazioni Unite.

È giunto il momento che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adotti una risoluzione che chieda alla Corte Internazionale di Giustizia di emettere un parere consultivo sull’illegalità delle misure coercitive incondizionate (MCI) e, in particolare, sui decreti presidenziali statunitensi che sanzionano la Relatrice Speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese e i membri della Corte Penale Internazionale. I decreti di Trump equivalgono a un rifiuto dell’intera filosofia del diritto internazionale rispetto al diritto interno, della supremazia del diritto sul potere. Questo non è altro che una rivolta contro le Nazioni Unite, contro la morale internazionale, contro la civiltà stessa. La CIG dovrebbe quantificare il danno arrecato a milioni di esseri umani e specificare le conseguenze giuridiche e le responsabilità degli Stati che impongono o attuano le MCI.

Conclusione

Il GIPRI è allarmato dai continui attacchi allo stato di diritto e ai diritti umani nell’UE e negli Stati Uniti. Denunciamo l’abbandono dei principi fondamentali e la sfacciata distruzione del linguaggio, il gergo orwelliano che accompagna le dichiarazioni dell’UE e degli Stati Uniti per giustificare l’ingiustificabile. Il GIPRI raddoppia i suoi sforzi per ampliare lo spazio sempre più ristretto della società civile e invita individui e istituzioni a mobilitarsi e a contrastare la deliberata distruzione delle nostre libertà civili, lo smantellamento della tutela dell’individuo dalla legislazione autoritaria e l’abuso di potere da parte dei governi.

Il GIPRI non sottovaluta gli ostacoli al ripristino dello stato di diritto. Il tradimento dei nostri valori proviene dai nostri stessi governi e dalle istituzioni create per difendere i nostri diritti. Pertanto, il GIPRI sfida il Consiglio europeo e presenta memorie legali alla Corte penale internazionale al fine di rivendicare la validità delle norme internazionali, tra cui la Carta delle Nazioni Unite e lo Statuto di Roma. Non rinunceremo ai nostri diritti senza combattere. Per questo motivo il GIPRI continua a informare il pubblico, le autorità e le istituzioni dei loro obblighi di legge.

Soprattutto, dobbiamo prevalere nella lotta per la libertà di ricerca, la libertà di opinione e la libertà di stampa. Rifiutiamo l’indottrinamento operato dalla formidabile macchina propagandistica dell’Unione Europea e del governo statunitense. Rifiutiamo le menzognere campagne di pubbliche relazioni volte a convincerci che l’UE e gli Stati Uniti siano modelli di diritto e diritti umani. Non possiamo agire efficacemente finché non ci libereremo dal lavaggio del cervello operato dai media mainstream.

Una società democratica si fonda sull’accesso a tutte le informazioni pertinenti e sulla pluralità di interpretazioni. Il pensiero di gruppo è nemico della democrazia e incompatibile con i valori dei trattati di Maastricht e Lisbona, con le costituzioni degli Stati europei e con la Costituzione degli Stati Uniti. Questo è un momento alla Antigone , è tempo di reagire alle sanzioni dell’UE e degli Stati Uniti, degne di re Creonte.

Il GIPRI è pronto a collaborare con altre istituzioni della società civile per documentare come i trattati internazionali e regionali sui diritti umani siano stati e continuino a essere violati in totale impunità. I ​​media mainstream si sono resi complici sopprimendo informazioni cruciali e opinioni dissenzienti, partecipando attivamente alla diffamazione di Jacques Baud, Hüseyin Dogru, Francesca Albanese e altri.

Il GIPRI chiede l’immediata revoca di tutte le sanzioni extragiudiziali illegali, la riabilitazione e il risarcimento delle vittime. Il GIPRI invita tutti i governi a rispettare rigorosamente lo stato di diritto e ad applicare il regime dei trattati sui diritti umani, compresi il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), in particolare per quanto riguarda l’accesso all’informazione, la libertà di ricerca accademica, la libertà di opinione e di espressione, la libertà di movimento e la garanzia di un giusto processo.

Lo stato di diritto è il nostro mandato, la nostra eredità, la nostra civiltà.

Riferimenti

[1] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:065:FULL&from=EN

https://www.politico.eu/article/russia-rt-sputnik-illegal-europe/

[2] https://rm.coe.int/note-rt-sputnik/1680a5dd5d

[3] Articolo 2(3)(a)(iv). https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/2642/oj/eng

[4] https://data.europa.eu/apps/eusanctiontracker/

[5] https://nuclear-news.net/2026/01/31/1-b1-we-are-back-in-the-middle-ages-how-the-eu-literally-starves-dissenting-experts-like-jacques-baud/

[6] https://www.amazon.com/Governing-fake-news-International-conflicts/dp/2315010713

[7] https://www.amazon.com/secret-war-Ukraine-Jacques-Baud/dp/2315024250/ref=pd_sbs_d_sccl_1_3/136-8080118-5667900?pd_rd_w=fZdRY&content-id=amzn1.sym.aa738fbd-ad05-4d11-aae2- 04b598db6305&pf_rd_p=aa738fbd-ad05-4d11-aae2-04b598db6305&pf_rd_r=DPGCPCHSY2248HRQ0VZY&pd_rd_wg=QGcQ2&pd_rd_r=ecc6160c-5ece-41e4-94a8-c70a655397f9&pd_rd_i=2315024250&psc=1

[8] https://www.amazon.com/War-Ukraine-towards-third-world/dp/2315010829/ref=pd_sbs_d_sccl_1_6/136-8080118-5667900?pd_rd_w=fZdRY&content-id=amzn1.sym.aa738fbd-ad05-4d11-aae2- 04b598db6305&pf_rd_p=aa738fbd-ad05-4d11-aae2-04b598db6305&pf_rd_r=DPGCPCHSY2248HRQ0VZY&pd_rd_wg=QGcQ2&pd_rd_r=ecc6160c-5ece-41e4-94a8-c70a655397f9&pd_rd_i=2315010829&psc=1

[9] https://www.uog.ch/

[10] https://www.youtube.com/watch?v=dbHG9BNNgsM

[11] https://nuclear-news.net/2026/01/31/1-b1-we-are-back-in-the-middle-ages-how-the-eu-literally-starves-dissenting-experts-like-jacques-baud/

[12] https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1028

[13] https://www.swissinfo.ch/eng/foreign-affairs/former-swiss-intelligence-officer-targeted-by-new-eu-sanctions-on-russia/90665703

[14] https://swissobserver.ch/fr/news/swiss-nationals-sanctioned-by-eu-for-disinformation/

[15] https://www.amnesty.org.au/more-than-6-months-on-from-his-release-what-does-freedom-look-like-for-julian-assange/

[16] https://www.theguardian.com/media/article/2024/jun/26/how-freedom-for-julian-assange-is-a-quiet-triumph-for-anthony-albanese

[17] https://news.un.org/en/audio/2016/02/609372

[18] https://znetwork.org/znetarticle/five-years-at-belmarsh-a-chronicle-of-julian-assanges-imprisonment/

[19] https://www.counterpunch.org/2021/05/12/worse-than-the-dreyfuss-affair-the-persecution-of-julian-assange/

[20] https://consortiumnews.com/2026/03/31/patrick-lawrence-a-german-journalists-civil-death/

[21] https://www.berliner-zeitung.de/politik-gesellschaft/geopolitik/gericht-bestaetigt-kontosperre-journalist-hueseyin-dogru-li.10026526

[22] https://www.globale-gleichheit.de/sanktionen-sind-absolut-rechtskonform-der-skandal-um-hueseyin-dogru/

[23] https://gipri.ch/ Sono membro del Conseil de Fondation del GIPRI , il cui presidente è il professor Gabriel Galice.

[24] https://www.counterpunch.org/2025/05/20/the-geneva-international-peace-research-institute-submits-communication-to-the-icc-on-the-complicity-of-the-european-commission-in-genocide/

[25] https://www.counterpunch.org/author/gnvntpc9211/

[26] 1 Obiettivi e valori dell’Unione europea : https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/aims-and-values_en

[27] Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, Commento generale 34 sull’articolo 19 dell’ICCPR sulla libertà di espressione. https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no34-article-19-freedoms-opinion-and

[28] https://link.springer.com/article/10.1017/S0165070X12000289

[29] https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no34-article-19-freedoms-opinion-and , Commento generale 34 dell’HRC, par. 9.

[30] https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/wp-content/uploads/2025/08/Factsheet-Chilling-Effect-Final.docx.pdf

[31] https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/10/EUR4448642021ENGLISH.pdf

[32] www.thetower.org/3852-human-rights-watch-abuse-of-media-by-pa-hamas-has-chilling-effect-on-free-expression/

[33] Ibid., paragrafo 10.

[34] https://www.consilium.europa.eu/en/policies/why-sanctions/

[35] Ibid.

[36] https://docs.un.org/en/A/HRC/56/58 , par. 2

[37] https://docs.un.org/en/A/HRC/RES/59/9

[38] HRC, Commento generale n. 34, paragrafo 30.

[39] HRC, risoluzione 15/24 del 6 ottobre 2010, par. 13; HRC, risoluzione 45/5 del 6 ottobre 2020, preambolo; HRC, risoluzione 49/6 del 31 marzo 2022, preambolo, par. 13; HRC, risoluzione 52/13 del 17 aprile 2023, par. 16; HRC, risoluzione 55/7 del 5 aprile 2024, par. 16; HRC, risoluzione 58/3 del 2 aprile 2025, par. 17; Assemblea Generale delle Nazioni Unite, risoluzione 69/180 del 18 dicembre 2014, par. 56; Assemblea Generale delle Nazioni Unite, risoluzione 75/181 del 16 dicembre 2020, par. 16; UNGA, risoluzione 76/161 del 7 gennaio 2022, par. 16; UNGA, risoluzione 77/214 del 5 gennaio 2023, par. 16; UNGA, risoluzione 78/202 del 23 dicembre 2023, par. 16; UNGA, risoluzione 79/167 del 17 dicembre 2024, par. 16. UNGA, risoluzione 80/209 del 18 dicembre 2025. Si veda anche la discussione della Formula ARRIA sulle misure coercitive unilaterali davanti al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, 25 marzo 2024.

[40] https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-palestine

[41] https://www.counterpunch.org/2024/09/25/exceptionalism-and-international-law/

[42] https://avalonlibrary.net/911/PNAC%20%28Project%20for%20the%20New%20American%20Century%29/Project%20for%20the%20New%20American%20Century%20-%20SourceWatch.pdf

[43] https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/07/sanctioning-lawfare-that-targets-us-and-israeli-persons

[44] https://www.politico.com/news/magazine/2026/03/30/gaza-israel-un-criticize-us-sanction-00850477

[45] https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/07/comment-un-high-commissioner-human-rights-volker-turk-us-sanctions-against

[46] https://www.ohchr.org/en/statements/2025/08/us-sanctions-special-rapporteur-francesca-albanese-threaten-human-rights-system

[47] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/07/usa-sanctions-against-un-special-rapporteur-francesca-albanese-are-a-disgraceful-affront-to-international-justice/

[48] ​​https://www.hrw.org/news/2025/07/10/us-imposes-sanctions-on-un-special-rapporteur

[49] https://mondediplo.com/2026/03/01albanese , ristampato in Le Courrier de Genève 6 marzo 2026, pp. 17-18.

[50] https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/03/un-expert-warns-torture-has-become-state-doctrine-israel-making-prisons . Vedi articolo su Le Courrier de Genève . 25 marzo 2026, pag. 3

[51] https://www.oas.org/en/iachr/jsForm/?File=/en/iachr/mandate/functions.asp

[52] https://www.worldcourts.com/hrc/eng/decisions/2008.10.22_Sayadi_v_Belgium.htm . Le opinioni individuali concordanti dei membri dell’HRC Sir Nigel Rodley e Yuji Iwasawa (oggi presidente della CIG) sono particolarmente rilevanti per il caso di Jacques Baud.

[53] https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-unilateral-coercive-measures

[54] https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(25)00189-5/fulltext

[55] https://worldbeyondwar.org/alfred-de-zayas-theyre-not-sanctions-and-theyre-not-legal/

[56] https://docs.un.org/A/RES/80/209

[57] https://www.counterpunch.org/2024/03/27/un-charter-un-credibility-and-unlawful-unilateral-coercive-measures/

Professore di diritto internazionale e storia presso la Scuola di Diplomazia di Ginevra, è stato professore ospite presso numerose università negli Stati Uniti, in Canada, Germania, Spagna e Svizzera. Dal 2012 al 2018 è stato Esperto Indipendente delle Nazioni Unite sull’Ordine Internazionale e ha redatto 14 rapporti per l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e il Consiglio per i Diritti Umani, formulando i “25 Principi dell’Ordine Internazionale”. Dal 1980 al 2003 è stato avvocato senior presso l’Ufficio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani a Ginevra, ha ricoperto il ruolo di Segretario del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite e di Capo del Dipartimento delle Petizioni.

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