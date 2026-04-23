“Una delle cose più spaventose che abbia mai visto”: scatta l’allarme per il manifesto “tecnofascista” di Palantir

Di Brad Reed* – Common Dreams

“Un mondo in cui il soft power ha un impatto reale e duraturo è semplicemente meno redditizio per un’azienda come Palantir rispetto a un mondo in cui facciamo saltare in aria un sacco di cose”, ha affermato un critico.

Gli studiosi di autoritarismo esprimono allarme dopo che l’azienda tecnologica Palantir ha pubblicato un manifesto di 22 punti che, a loro dire, propugna una dottrina “tecnofascista”.

Il manifesto di Palantir si basa sul libro “La Repubblica Tecnologica: Potere Duro, Credenza Morale e il Futuro dell’Occidente” , scritto da Alex Karp, co-fondatore e CEO di Palantir, e Nicholas Zamiska, responsabile degli affari aziendali e consulente legale dell’ufficio del CEO di Palantir.

Tra le altre cose, il manifesto elogia la creazione di armi basate sull’intelligenza artificiale come strumenti per imporre il “potere coercitivo” americano in tutto il mondo; dichiara che “il servizio nazionale dovrebbe essere un dovere universale”, suggerendo al contempo che gli Stati Uniti dovrebbero “considerare seriamente l’abbandono di un esercito composto interamente da volontari”; e denuncia l’adesione a “un pluralismo vuoto e privo di sostanza” in quanto alcune culture “rimangono disfunzionali e regressive”.

Molti critici hanno sostenuto che il manifesto fosse particolarmente preoccupante, dato il ruolo di Palantir nella fornitura di software di intelligence all’agenzia statunitense per l’immigrazione e le dogane (ICE), all’esercito statunitense e alle forze di difesa israeliane , tra gli altri enti.

In un lungo post sui social media , il politologo olandese Cas Mudde ha descritto il manifesto di Palantir come “una delle cose più spaventose che abbia visto ultimamente”.

“È un appello a un mondo dominato da un’America autoritaria, generata dall’intelligenza artificiale… e gestita da aziende di sorveglianza tecnologica”, ha spiegato Mudde.

Mudde ha affermato che il manifesto dimostra la necessità per i paesi europei di porre fine a qualsiasi dipendenza da Palantir per la sicurezza, e ha raccomandato ai Democratici di elaborare piani per perseguire Palantir e altre grandi aziende tecnologiche una volta tornati al potere.

“I democratici dovrebbero elaborare un programma concreto di riforme democratiche nel caso in cui tornassero al potere”, ha scritto Mudde. “Questo programma non può limitarsi alle riforme istituzionali, ma deve includere il contenimento del potere e della ricchezza delle aziende e degli individui tecnofascisti”.

Donald Moynihan, politologo dell’Università del Michigan, ha pubblicato un’analisi del manifesto di Palantir e ha concluso che “nel complesso, la visione del manifesto… è quella di un governo statunitense e dei suoi alleati tecnologici come attori dominanti, non vincolati da alcuna responsabilità”.

Nella sua analisi, Moynihan si è concentrato sulla critica del manifesto al “soft power” statunitense, ritenuto insufficiente a garantire il dominio americano nel XXI secolo, e ha osservato che gli interessi finanziari della stessa Palantir si fondano su un’egemonia statunitense che rinuncia alla diplomazia in favore della massima aggressione militare.

“Un mondo in cui il soft power ha un impatto reale e duraturo è semplicemente meno redditizio per un’azienda come Palantir rispetto a un mondo in cui facciamo saltare in aria un sacco di cose”, ha osservato Moynihan. “Un mondo caratterizzato da una corsa agli armamenti dell’IA è più redditizio di un mondo con una regolamentazione dell’IA. Un mondo in cui la Silicon Valley controlla la criminalità interna è più redditizio di un mondo che limita la sorveglianza sui cittadini.”

L’economista greco Yanis Varoufakis ha sostenuto che il manifesto fosse utile per distillare l’“orribile ideologia di Palantir in 22 punti”, rivelando il suo desiderio di creare un mondo intriso di sangue dove “l’etica è roba da ingenui”.

“Palantir lavora senza sosta per equipaggiare i Marines statunitensi con robot assassini che li privino di qualsiasi residuo di giudizio etico rimasto loro sul campo di battaglia”, ha scritto Varoufakis riassumendo l’elogio dell’azienda alle armi basate sull’intelligenza artificiale. “La società americana dovrebbe essere resa completamente incapace di qualsiasi dibattito che limiti la capacità di Palantir di indurre l’esercito statunitense a eliminare qualsiasi possibilità residua di rifiutare la scelta dei bersagli da parte del suo software”.

Cheyenne MacDonald, responsabile editoriale del fine settimana presso il sito di notizie tecnologiche Engadget, ha riassunto il manifesto di Palantir affermando che “sembra il delirio di un cattivo dei fumetti”.

Fonte: other-news