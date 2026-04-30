IA e video brevi: come cambia il modo di fare informazione in Italia

Il Rapporto Censis sulla comunicazione, intitolato L’informazione nel mirino sui dati del 2025, presentato il 28 aprile 2026, all’Accademia nazionale di San Luca, a Roma, presenta una fotografia preoccupante sul modo in cui gli italiani s’informano. Cresce l’utilizzo dell’intelligenza artificiale ed emergono nuovi format come i video brevi e i meme. Un’indagine condotta su un campione di 1200 individui, suddivisa per sesso, età, area geografica in una fascia di età compresa tra i 14 e gli 80 anni.

L’indagine ha rivelato un crollo di fiducia da parte degli italiani nei confronti dei media, per cui emerge che un 31,5% degli intervistati ritiene che l’informazione sia condizionata, un 21,7% inattendibile e un 16,8% ideologica. Ecco perché un 66,4% tende sempre più a verificare la veridicità delle notizie dei media più diffusi mentre in 59,4% cerca addirittura di non usarli per informarsi e un 58% individua nei media tradizionali interpretazioni ideologiche.

Per quanto riguarda gli argomenti, il 60,6% s’informa su notizie che spesso non vengono trattate dai media mainstream e circa il 49,1% dichiara di selezionare autori e temi specifici e infine un 52,2% usa i social per trovare opinioni e analisi indipendenti.

Da un punto di vista delle utenze, il 93,2% continua ad informarsi tramite la tv, mentre la radio resta stabile al 78,4%. Internet resta stabile al 90,4% mentre i cartacei hanno raggiunto un picco minimo con un solo 21% degli intervistati che hanno dichiarato di consultare i giornali.

Le prime tre fonti di informazione più utilizzate sono stabili : i tg sono visti dal 43,9% degli italiani, Facebook usato dal 33,1% e i motori di ricerca dal 23,2% (la domanda è relativa ai mezzi usati negli ultimi 7 giorni).

Tra le novità, i reel sono una fonte d’informazione per sette italiani su dieci, tra i quali un 18,6% ritiene che siano più immediati, il 13,1% più coinvolgenti, il 9,8% più accessibili e l’8,2% complementari ai media tradizionali. Anche i meme fanno il loro ingresso nel settore coinvolgendo il 22,6% di chi sta sui social (il 31,1% degli under 30) che dichiara di aver scoperto una notizia grazie a questo format.

Anche se emerge scetticismo nei riguardi dell’IA per la maggioranza degli italiani (il 61,6%) tra i quali il 38,4% è sfavorevole al suo utilizzo, un 30,1% si dichiara favorevole sotto controllo umano. Gli sfavorevoli all’IA temono il rischio di fake news (34,8%) mente il 26,8% continua a ritenere la produzione umana un valore.

I dati sollevano numerosi interrogativi sulla qualità dell’informazione. La giornalista e massmediologa Alice Oliveri, ha evidenziato come i reel “richiedono sintetizzazione e semplificazione” senza approfondimento mentre i meme come fonti informative “tendono più a confermare che a cambiare, validando opinioni già presenti”.

“L’informazione costa”, ha commentato Giorgio De Rita, segretario generale del Censis, “costa pagare giornalisti, strutture, impianti. Quello a cui stiamo assistendo è una crescita al ribasso” con l’uso di IA e “bassi contratti dei giornalisti. Dovremmo investire di più (…) Il rischio è di appiattirci, adeguarci a meme o reel, che hanno poco costo”.

Carlo Bartoli, presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti ha invece portato l’accento sulla qualità dell’informazione: “L’indagine del Censis racconta di un’Italia, dal punto di vista informativo, sempre più polarizzata, sempre più divisa, peraltro l’ informazione mainstream ha sempre riguardato alcuni milioni di italiani ma è una ristretta elite che poi ha condizionato il punto di vista di tutta la cittadinanza adesso questa tendenza si sta estremizzando ancora di più tra chi può e vuole acquistare informazione equilibrata”.

Un quadro preoccupante tanto più se si considerano i dati del Rapporto OCSE sulle competenze degli adulti per il 2023, ( Survey of Adult Skills) sugli individui tra i 16 e i 65 anni. Secondo questo indagine, l’Italia sarebbe un paese di analfabeti funzionali tra gli ultimi posti nella classifica dei 31 paesi dell’organizzazione in tre ambiti: sulla literacy, ovvero le competenze in lettura e comprensione di testi scritti, quella sulla numeracy, la competenza di calcolo, e quella sul problem solving, la capacità di risolvere problemi.