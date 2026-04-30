Recensione Intrecci fatali

Intrecci fatali. Le indagini del vice questore Cataldis – Vol. 14

Andrea Nigro

Giallo

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2025

Pag. 226 euro 11

Roma. Settembre. Tornando da New York col marito Fosco (alto dirigente statale), l’avvenente famosa ex attrice Serena scopre un furto nel loro villino, lui chiama prima Walter poi il 112. Qualche giorno dopo l’ispettrice “bonazza” Russo avvisa il saggio commissario Cataldis che c’è stato l’omicidio del 38enne Enrico Mariani, professore muratore, forse modesto ladro di appartamenti, un cane sciolto estraneo al crimine organizzato, la moglie è una linda commessa, hanno due figli. Poi anche Serena viene trovata morta, violentata pure. Lentamente (fino a novembre) gli investigatori fanno emergere gli “Intrecci fatali”. Nuovo episodio letterario seriale (quattordicesimo dal 2017) per lo scienziato Andrea Nigro, antico laureato in fisica e già professore di Fisica Sperimentale preso l’università Sapienza di Roma, ora in pensione, da sempre lettore appassionato di gialli di ogni genere, capace a un certo punto di iniziare a scriverne di propri. La narrazione è in terza varia al passato.