Recensione Moby Prince

Moby Prince, un’indagine da proseguire

Patrizio Turi

Storia

Compagnia dei Santi Bevitori Pistoia

2026

Pag. 223 euro 15

L’estensore della sentenza della Corte di Appello di Firenze nel 1999 Patrizio Turi è andato in pensione nel 2011 e ricostruisce ora meticolosamente il caso “Moby Prince”. Il traghetto Livorno-Olbia andò a collidere contro la petroliera Agip Abruzzo il 10 aprile 1991, dando luogo al più grave incidente della marina mercantile italiana, 140 morti tra passeggeri ed equipaggio. Sono trascorsi trentacinque anni senza giungere a una verità definitiva. Nella prima breve parte l’autore riassume i dati di fatto, i tentativi di sabotaggio, i punti controversi o accertati, suggerendo infine un’ipotesi di lavoro per le indagini (sta indagando anche una commissione parlamentare, per la terza volta). Nella corposa seconda parte vengono riportati la sentenza del 5 febbraio 1999, le relazioni della iniziale commissione senatoriale di inchiesta e della successiva commissione della Camera dei Deputati, una rassegna sito-bibliografica e un sentito post-scriptum sull’attuale politica della giustizia.