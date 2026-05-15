Perché il mondo ha bisogno che la Cina risparmi di più, non di meno.

Di Jeffrey D. Sachs* – South China Morning Post

Il FMI presuppone che la Cina dovrebbe risparmiare di meno. Il risparmio cinese è fondamentale per finanziare il fabbisogno di infrastrutture verdi dei paesi in via di sviluppo.

Il memorandum degli economisti del G7 di marzo e il rapporto del FMI di aprile sugli squilibri globali sono giunti alla stessa conclusione: il surplus delle partite correnti della Cina è eccessivo e dovrebbe essere ridotto stimolando i consumi.

La diagnosi è errata. L’economia mondiale, in particolare i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo, trae vantaggio dall’elevato tasso di risparmio della Cina.

Il surplus delle partite correnti rappresenta l’eccedenza del risparmio nazionale rispetto agli investimenti interni. Il risparmio non viene perso, bensì esportato all’estero sotto forma di deflussi netti di capitali, con un conseguente aumento delle pretese finanziarie della Cina nei confronti del resto del mondo.

Queste rivendicazioni contribuiscono ad accrescere la ricchezza della Cina e il suo futuro reddito nazionale. La questione economicamente rilevante non è se tale surplus debba esistere, ma se i deflussi netti di capitali finanzino investimenti redditizi.

Tuttavia, il G7 e il Fondo Monetario Internazionale presumono che la Cina risparmi troppo e dovrebbe consumare di più. Tale visione è arbitraria. I consumi cinesi crescono nel tempo, all’incirca di pari passo con l’aumento del reddito nazionale. Se la domanda è se la Cina dovrebbe risparmiare di meno, crescere meno rapidamente nel tempo e ridurre risparmi e investimenti, la risposta è no.

Il FMI parla di “crescita trainata dai consumi in Cina” in contrapposizione a una crescita trainata dal risparmio e dagli investimenti, ma questa è un’interpretazione ingenua. È vero che decenni fa John Maynard Keynes scrisse di un paradosso del risparmio, secondo il quale un tasso di risparmio più elevato in un’economia chiusa, in determinate condizioni, può ridurre la produzione e quindi il risparmio complessivo.

Tuttavia, le condizioni odierne sono diverse. Il risparmio cinese non contribuisce a un calo della produzione nazionale o globale. Contribuisce invece ad aumentare le esportazioni cinesi, gli investimenti esteri e la crescita del reddito e della produzione estera della Cina.

La crescita a lungo termine deriva dall’accumulazione di capitale, dal progresso tecnologico e dalla trasformazione strutturale, non dall’aumento dei consumi interni. Se la Cina consumasse di più e risparmiasse di meno, probabilmente si registrerebbe una minore formazione di capitale a livello globale.

All’estero verrebbero costruite meno infrastrutture. Verrebbero installati meno impianti solari. Meno linee di trasmissione, cavi in ​​fibra ottica e ferrovie ad alta velocità attraverserebbero i paesi in via di sviluppo. La crescita globale rallenterebbe.

Dall’altro lato del surplus delle partite correnti della Cina si cela il più grande fabbisogno di investimenti al mondo. I mercati emergenti e le economie in via di sviluppo necessitano di un’era senza precedenti di formazione di capitale verde per elettrificare le proprie economie, modernizzare le reti elettriche, costruire infrastrutture di stoccaggio e trasmissione a lunga distanza, elettrificare i settori dei trasporti e sviluppare le filiere minerarie da cui dipende la decarbonizzazione globale . Il risparmio cinese è fondamentale per finanziare questi investimenti.

Secondo i criteri standard di valutazione del credito, sono pochi i paesi a basso reddito o a reddito medio-basso con un buon merito creditizio. Nonostante i presunti premi di rischio, i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo hanno un elevato potenziale di crescita. Il problema principale è la liquidità, non la solvibilità.

Le crisi di liquidità o “arresti improvvisi”, innescate da shock globali come il Covid-19, le guerre e i panici di Wall Street, interrompono i piani di sviluppo a lungo termine. Il FMI, quando interviene, spesso arriva troppo tardi e subordina il suo sostegno all’austerità piuttosto che agli investimenti produttivi a lungo termine.

La Federal Reserve statunitense fornisce liquidità, ma di solito solo ai paesi geopoliticamente favoriti da Washington. L’architettura finanziaria non garantisce sufficiente liquidità alla maggior parte dei mercati emergenti e riduce la formazione di capitale verde a lungo termine in regioni in cui dovrebbero verificarsi una rapida crescita e una decarbonizzazione.

Il rapporto del FMI sembra essere consapevole di questi rischi di liquidità, ma fornisce una soluzione errata. Invece di affrontare il problema della liquidità, conclude che si dovrebbero ridurre i deflussi di capitali dalla Cina. Non dovremmo risolvere le crisi di liquidità interrompendo i prestiti, bensì rafforzando l’offerta di liquidità e di prestiti a lungo termine.

La Cina detiene una chiave di volta. Offre una potenziale fonte cruciale di finanziamenti a lungo termine per i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo, unitamente alla capacità industriale necessaria per trasformare la domanda di investimenti in infrastrutture fisiche.

Si stima che la Cina abbia una capacità produttiva di moduli solari pari a 1.000-1.200 gigawatt all’anno. Il resto del mondo ne installa attualmente solo circa la metà. Alcuni definiscono questa situazione “sovracapacità” cinese. Tuttavia, con maggiori finanziamenti a lungo termine, i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo potrebbero installare impianti solari a ritmi molto più elevati.

La combinazione tra l’elevato tasso di risparmio cinese, la necessità di infrastrutture verdi nei mercati emergenti e la capacità cinese di produrre beni strumentali ecocompatibili offre un’opportunità straordinaria per l’economia mondiale. L’alto tasso di risparmio di Pechino dovrebbe promuovere elevati tassi di investimento nei paesi in via di sviluppo, alti tassi di esportazione per la Cina e accelerare la transizione verso sistemi basati sulle energie rinnovabili, oltre a finanziare la trasmissione di energia a lunga distanza, i veicoli elettrici, i sistemi di accumulo di energia a batteria su larga scala e altre tecnologie.

Le implicazioni politiche sono chiare. La Cina dovrebbe reindirizzare una quota significativa del suo sostegno alla politica industriale, attualmente destinata all’ulteriore espansione della capacità produttiva interna, dove i rendimenti marginali sono diminuiti, verso finanziamenti verdi a lungo termine per i mercati emergenti.

Questo finanziamento esterno potrebbe assumere diverse forme: maggiori deflussi di capitali attraverso Hong Kong e Shanghai; maggiori prestiti agevolati nell’ambito della Belt and Road Initiative; maggiori investimenti diretti esteri da parte di imprese cinesi nella produzione all’estero; e finanziamenti ampliati attraverso istituzioni multilaterali come la New Development Bank e l’Asian Infrastructure Investment Bank. La Banca Popolare Cinese può inoltre promuovere l’ internazionalizzazione del renminbi .

L’obiezione a questa strategia, in definitiva, non sarà di natura economica, bensì geopolitica. Washington si opporrà a una strategia che assegna alla Cina un ruolo centrale nella finanza verde globale. Eppure gli Stati Uniti hanno fatto un passo indietro rispetto all’industrializzazione verde, interrompendo i propri investimenti nelle energie rinnovabili e nei veicoli elettrici.

Gli Stati Uniti non possono opporsi quando altri si fanno avanti. La capacità industriale verde della Cina, impiegata attraverso finanziamenti a lungo termine per le economie in via di sviluppo, rappresenta l’utilizzo più razionale, favorevole alla crescita e in linea con gli obiettivi climatici dell’elevato tasso di risparmio del paese.