Personaggi & Persone – 99 profili, memorie e ricordi

Prossima l’uscita del nuovo libro di Goffredo Palmerini
L’AQUILA – Due nuovi libri sono il contributo editoriale di Goffredo Palmerini per celebrare L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026. Il primo, “Ricordando Mario Fratti – Voci e memorie” (One Group Edizioni), uscito qualche giorno fa, è un volume che raccoglie 36 testimonianze sul grande drammaturgo aquilano Mario Fratti, vissuto a New York dal 1963 fino alla sua scomparsa il 15 aprile 2023. Il libro è stato presentato il 30 aprile scorso a L’Aquila presso la storica libreria Colacchi.
Il secondo libro, in via di pubblicazione sempre per i tipi delle Edizioni One Group, uscirà tra qualche settimana, entro il mese di giugno. È una raccolta di profili e memorie di Personalità scomparse su cui ho scritto un ricordo tra il 2005 e il 2025. 99 Personaggi sono ricordati nel volume – numero simbolico per L’Aquila -, figure di concittadini che hanno lasciato un’impronta profonda nella vita della comunità aquilana e che meritano la gratitudine della città, come pure Personalità che in Italia e all’estero hanno reso onore alla terra d’origine con il loro talento e la dedizione al bene comune, infine figure di spicco della cultura mondiale legate in qualche modo a L’Aquila.
Sono persone significative – di origini aquilane o abruzzesi, ma anche di altri luoghi d’Italia e del mondo – che hanno avuto relazione con la città capoluogo d’Abruzzoe che ho incrociato nel corso della mia vita istituzionale da amministratore del Comune dell’Aquila, o anche conosciuto e incontrato all’estero in occasione delle numerose visite alle nostre comunità nel mondo per approfondire lo studio e la conoscenza dell’emigrazione italiana. I 99 profili riportati nel volume sono corredati da una o più belle foto in bianco e nero. Il libro reca una Presentazione di Luca Bergamotto, direttore di LAQTV, rete televisiva che trasmette in Abruzzo e Molise, mentre la Prefazione è firmata dal giornalista Andrea Fusco, vice Caporedattore di RAI Sport.
Qui di seguito i 99 Personaggi trattati nel volume.
JOYCE SMART FANTE – USA
ENRICO MANCINELLI – CANADA
GIOACCHINO VOLPE
ONDINA VALLA
RINALDO ROTELLINI – USA
TULLIO DE RUBEIS
GAETANO BAFILE – VENEZUELA
ANGELO DE BARTOLOMEIS
MAURANE FRATI – FRANCIA
NESTOR KIRCHNER – ARGENTINA
ALVARO JOVANNITTI
LUCIANO FABIANI
GIOVANNI MARGIOTTA – VENEZUELA
PADRE UMBERTO PALMERINI
CONSTANTIN UDROIU
LUCIANO MASTRACCI – SVEZIA
CORRADO IOVENITTI – USA
RINALDO MASTRACCI
GIUSEPPE PALMERINI
ADOLFO CALVISI
DAN FANTE – USA
VITTORIO ANTONELLINI
CORRADINO PALMERINI
LUDOVICO NARDECCHIA
ALESSANDRO CLEMENTI
NICOLA ENRICO BIORDI
GIUSTINO PACIFICO
AMEDEO ESPOSITO
FAUSTO BERGAMOTTO
BRUNO SABATINI
GUIDO ZUGARO
ROSELLA TARQUINI
PAOLO SCOPANO
SERAFINO PATRIZIO
MICHEL PICCOLI – FRANCIA
MARIA AGAMBEN FEDERICI
MARIO DI SALVATORE
ENNIO MORRICONE
CELSO CIONI
BASILIO BUZZANCA
DON RIZIERO CHIARAVALLE
GIOVANNI SCHIPPA
ROBERTO FATIGATI
GIUSEPPE DI CLAUDIO – SPAGNA
FRANCESCO PIZZOLLA
ATTILIO MARIA CECCHINI
ANNA VENTURA
FRANCO MARINI
MARCELLO VITTORINI
MARIALAURA PERFETTO GIULIANI
GIUSEPPE MANGOLINI
GIANFRANCO COLACITO
MASSIMO BALDASSARRE
FEDERICO FIORENZA
GIUSEPPE SANTORO
ACHILLE ACCILI
CORRADO CIMATI – AUSTRALIA
ANTONIO FALCONIO
WALTER CICCIONE – ARGENTINA
ANGELO (NINO) D’ANGELO
GUSTAVO SCIPIONI
MARIO SETTA
BIANCA FIASCHETTI MARROCCHI
ALDO FABBRINI
OTTAVIA PALMERINI
VITO BERGAMOTTO
FRANCO RICCI – CANADA
ASCANIO ROSSI
LIA GAROFALO
GIACOMO PASQUA
GIAMBATTISTA (TITTA) MAZZEI
DAVID SASSOLI
CARLO ROBERTO SCIASCIA
GILBERTO MALVESTUTO
DINO AVALLONE
LUCIA BONAUGURIO
MARIO FRATTI – USA
RAFFAELE COLAPIETRA
ALFREDO FIORDIGIGLI
NICOLA RANALLI – AUSTRALIA
NINO DI PAOLO
JOSEPH D’ANDREA – USA
ALFONSO LUCREZI
OMERO SABATINI – USA
FRANCESCO D’ASCANIO
SERGIO CAMELLINI
FULVIO MUZI
ROMEO RICCIUTI
PADRE QUIRINO SALOMONE
GIOVINA TENNINA – BELGIO
ADOLFO CIUCA
GIOVANNI BATTISTA COLOMBO
PASQUALE CORRIERE
ROMANO ROSONI
ANTONIO CENTI
LORENZO IOVENITTI
BRIGIDA GALLETTI
SILVANO PALMERINI
GIORGIO LUCANTONIO