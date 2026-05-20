Un esperto delle Nazioni Unite presenta accuse sconvolgenti di torture e abusi sessuali israeliani su detenuti palestinesi.

Di Brad Reed* – Common Dreams

“Il numero e la crudeltà delle accuse raccolte dimostrano un grave disprezzo da parte di Israele per il suo dovere di trattare umanamente tutti i detenuti.”

Martedì un esperto delle Nazioni Unite ha presentato un rapporto che fornisce prove di torture sistematiche, brutalità e abusi sessuali sui prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane.

Alice Jill Edwards, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, ha affermato di aver raccolto prove sostanziali di torture e violenze sessuali commesse dalle autorità israeliane contro cittadini arabi di Israele, nonché contro detenuti palestinesi provenienti da Gaza e dalla Cisgiordania .

Dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, Israele non solo ha lanciato un’offensiva militare su Gaza , ma ha anche introdotto misure di detenzione d’emergenza che, secondo Edwards, “hanno esposto i detenuti palestinesi a torture, morti potenzialmente illegali, detenzione in isolamento e condizioni degradanti”.

Tra le altre cose, il rapporto di Edwards documenta nove denunce di “stupro, tentato stupro e minacce di stupro”; undici denunce di “percosse, strattoni, elettrocuzione o aggressioni da parte di cani” ai genitali di detenuti maschi; 23 denunce di “percosse con armi o altri oggetti, calci e pugni”; cinque denunce di elettrocuzione con manganelli elettrici o altri dispositivi; e quattro denunce di costrizione a inginocchiarsi per periodi della durata fino a un giorno intero.

Il rapporto rileva inoltre che 94 palestinesi sono morti in custodia tra l’ottobre 2023 e l’agosto 2025, pur riconoscendo che “la mancanza di trasparenza sulle cause di questi decessi rende poco chiaro quali siano attribuibili a cause naturali o a condotte illecite”.

Tuttavia, il rapporto cita una revisione di 10 autopsie di detenuti deceduti sotto custodia israeliana, che hanno rilevato segni di abusi fisici in cinque casi e segni di ematomi “compatibili con percosse e uso di mezzi di contenzione” in due casi.

“Tra i riscontri figurano anche fratture multiple delle costole, emorragie cutanee e in prossimità di organi interni, nonché lacerazioni degli organi intra-addominali”, aggiunge il rapporto. “Un caso documentato ha evidenziato un’emorragia intracranica derivante da un trauma cranico apparentemente subito durante l’arresto”.

Edwards ha affermato che l’enorme quantità di accuse di tortura e abusi documentate nel rapporto non può essere liquidata come opera di singoli individui.

“A mio avviso, il numero e la crudeltà delle accuse raccolte dimostrano un grave disprezzo da parte di Israele per il suo dovere di trattare tutti i detenuti umanamente e senza discriminazioni”, ha affermato, “e ciò ha incoraggiato, tollerato e avallato torture e maltrattamenti, a volte con il sostegno di funzionari ministeriali e di alto livello”.

Le descrizioni delle torture contenute nel rapporto di Edwards fanno eco alle recenti inchieste del giornalista del New York Times Nicholas Kristof, il quale ha scritto che le sue interviste con detenuti palestinesi hanno rivelato “un modello di diffusa violenza sessuale israeliana contro uomini, donne e persino bambini, perpetrata da soldati, coloni, inquirenti dell’agenzia di sicurezza interna Shin Bet e, soprattutto, guardie carcerarie”.

(other-news)