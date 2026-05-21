Il mondo si avvia verso una nuova grande lotta per il potere

Di Ramesh Jaura**

La nuova era del potere e del pericolo.

Il centro di gravità geopolitico mondiale si sta spostando ancora una volta e la diplomazia personale del presidente statunitense Donald Trump gioca un ruolo sempre più importante. I suoi rapporti complessi e spesso controversi con il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping hanno aggiunto una dimensione imprevedibile a un ordine globale già fragile.

Sebbene Trump abbia ripetutamente elogiato la forza di Putin e manifestato interesse a migliorare i rapporti con Mosca, ha anche oscillato tra confronto e conciliazione nei confronti di Pechino, combinando dure misure commerciali con espressioni di rispetto personale per Xi.

Queste dinamiche tra leader si stanno sviluppando sullo sfondo di una crescente rivalità geopolitica tra Stati Uniti, Russia e Cina, tre potenze nucleari le cui azioni stanno influenzando sempre più il sistema internazionale.

In tutta Europa, Asia, Medio Oriente, Africa e nell’Artico, le conseguenze sono già visibili: aumento delle spese militari, espansione delle alleanze, guerre commerciali, sanzioni, disaccoppiamento tecnologico, rivalità energetiche, guerra cibernetica e rinnovati timori di un’escalation nucleare.

Per diplomatici e storici, una domanda sta diventando sempre più difficile da eludere: quali sono i potenziali rischi e le implicazioni per la stabilità di questo emergente “nuovo triangolo strategico”, simile alla Guerra Fredda? Il paragone è allettante.

Negli anni ’70, gli Stati Uniti sfruttarono l’intensificarsi delle ostilità tra l’Unione Sovietica e la Cina per alterare gli equilibri di potere globali. La storica apertura alla Cina del presidente Richard Nixon nel 1972 indebolì la posizione strategica di Mosca e trasformò il panorama geopolitico.

Oggi, tuttavia, il triangolo “invertito” si differenzia dalle configurazioni della Guerra Fredda in quanto enfatizza le complesse e interconnesse relazioni tra Washington, Mosca e Pechino, piuttosto che una netta rivalità bipolare.

Anziché sfruttare le divisioni tra Mosca e Pechino, la pressione statunitense su entrambe le potenze ha spinto Russia e Cina verso un maggiore allineamento. Pur non essendo formalmente alleate, la loro partnership strategica si è notevolmente rafforzata, alimentata dalla comune opposizione a quella che considerano l’egemonia americana.

Eppure la storia raramente si ripete nella stessa forma.

Il triangolo che si sta delineando nel XXI secolo differisce radicalmente dal suo predecessore della Guerra Fredda. Il mondo odierno è più interconnesso a livello economico, tecnologico e politico. La Cina è profondamente integrata nell’economia globale. La Russia rimane una superpotenza militare e nucleare nonostante la sua debolezza economica. Gli Stati Uniti godono ancora di una schiacciante supremazia militare, pur dovendo affrontare contemporaneamente le sfide di due grandi potenze.

Il risultato non è un ritorno alla Guerra Fredda, bensì la nascita di un’era più frammentata e multipolare. Questa consapevolezza incoraggia i responsabili politici e gli studenti ad adattare le proprie strategie a un panorama geopolitico radicalmente diverso.

Il collasso del momento unipolare

Quando l’Unione Sovietica crollò nel 1991, molti a Washington credettero che la storia fosse entrata in una nuova fase. Gli Stati Uniti emersero come l’unica superpotenza mondiale. La democrazia liberale, il capitalismo di libero mercato e le istituzioni guidate dall’Occidente sembravano trionfanti. La NATO si espanse verso est, l’Unione Europea si allargò e la globalizzazione accelerò sotto la guida americana.

La Russia, indebolita economicamente e politicamente negli anni ’90, inizialmente cercò l’integrazione con l’Occidente. La Cina, dal canto suo, si concentrò sulle riforme economiche e sull’integrazione commerciale globale. Ma l’ordine post-Guerra Fredda iniziò gradualmente a sgretolarsi. Mosca vide nell’espansione della NATO nell’Europa orientale una minaccia diretta ai propri interessi di sicurezza. Le guerre in Kosovo, Iraq e Libia acuirono la diffidenza russa nei confronti delle intenzioni occidentali.

Nel frattempo, la Cina si è trasformata in un gigante economico. Quello che molti politici americani un tempo consideravano un potenziale “attore responsabile” si è invece evoluto nel principale concorrente strategico di Washington.

I pilastri dell’unipolarismo si sono progressivamente erosi:

Gli interventi militari statunitensi in Iraq e Afghanistan hanno danneggiato la percezione dell’invincibilità americana, così come il coinvolgimento degli Stati Uniti in Iran.

La globalizzazione economica ha generato una reazione politica negativa in tutte le società occidentali.

L’ascesa della Cina ha modificato gli equilibri globali di potere economico.

La Russia ha riaffermato la propria forza militare sotto la guida di Vladimir Putin.

Nuovi raggruppamenti come i BRICS e l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai riflettevano la crescente influenza delle potenze non occidentali.

Poi è arrivata la guerra in Ucraina. L’invasione russa dell’Ucraina nel 2022 ha modificato la geopolitica globale in modo più drammatico di qualsiasi altro evento dalla fine della Guerra Fredda. Il conflitto ha acuito la frattura tra Russia e Occidente, accelerando al contempo la dipendenza strategica di Mosca dalla Cina.

Dall’allontanamento all’ostilità aperta

Le relazioni tra Stati Uniti e Russia si sono deteriorate costantemente per oltre due decenni. Il deterioramento non è avvenuto dall’oggi al domani. I leader russi hanno ripetutamente sostenuto che l’espansione della NATO violasse gli accordi raggiunti dopo la riunificazione tedesca. I governi occidentali hanno respinto tale affermazione, insistendo sul fatto che gli Stati sovrani hanno il diritto di scegliere le proprie alleanze.

I disaccordi si moltiplicarono:

La guerra tra Russia e Georgia del 2008.

Sistemi di difesa missilistica della NATO.

L’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014.

Accuse di interferenze elettorali e attacchi informatici.

Sanzioni ed espulsioni diplomatiche.

Il crollo degli accordi sul controllo degli armamenti.

La guerra in Ucraina ha spinto le relazioni verso un confronto aperto. Washington ha coordinato gli aiuti militari a Kiev, imposto pesanti sanzioni alla Russia e rafforzato l’unità della NATO. Finlandia e Svezia si sono mosse verso l’adesione alla NATO, proprio l’esito che Mosca aveva a lungo cercato di evitare.

Il Cremlino ha risposto descrivendo il conflitto come una guerra per procura tra Russia e Occidente. Le conseguenze si sono fatte sentire a livello globale.

L’architettura di sicurezza europea è stata radicalmente ridefinita. La spesa militare è aumentata vertiginosamente in tutta la NATO, mentre i mercati energetici sono stati sconvolti dalla riduzione della dipendenza dell’Europa dal gas russo.

Nel frattempo, il crollo della fiducia strategica tra Washington e Mosca ha riacceso i timori di una nuova corsa agli armamenti nucleari.

Diversi sistemi di controllo degli armamenti risalenti all’epoca della Guerra Fredda si sono indeboliti o sono del tutto scomparsi. I canali di comunicazione tra le due potenze sono fragili. Allo stesso tempo, le tecnologie emergenti come la guerra cibernetica, l’intelligenza artificiale e i missili ipersonici stanno complicando i tradizionali calcoli di deterrenza.

Il pericolo non è più semplicemente una riproposizione della rivalità nucleare della Guerra Fredda. È la prospettiva di crisi simultanee che scoppiano in più teatri operativi – Ucraina, regione baltica, Artico o cyberspazio – in un contesto con meno meccanismi di stabilizzazione rispetto a quelli esistenti durante la Guerra Fredda.

La svolta della Russia verso la Cina

Con l’isolamento economico imposto dalle sanzioni occidentali, Mosca ha accelerato il suo riorientamento strategico verso l’Asia. La Cina è diventata la principale ancora di salvezza economica per la Russia. Gli scambi commerciali tra i due Paesi si sono espansi notevolmente. La Cina ha aumentato gli acquisti di petrolio e gas russi, spesso a prezzi scontati. La cooperazione finanziaria si è intensificata, poiché entrambi i Paesi cercavano alternative ai sistemi finanziari dominati dall’Occidente.

Anche la cooperazione militare si è intensificata. Esercitazioni navali congiunte, pattuglie di bombardieri strategici, cooperazione artica e coordinamento diplomatico alle Nazioni Unite hanno tutti segnalato un maggiore allineamento.

Nel febbraio 2022, poco prima dell’invasione dell’Ucraina, i presidenti Vladimir Putin e Xi Jinping dichiararono una partnership “senza limiti”. L’espressione allarmò le capitali occidentali. Sebbene Pechino abbia evitato un sostegno militare diretto allo sforzo bellico russo, ha fornito a Mosca un supporto economico e diplomatico cruciale. Per entrambi i paesi, la partnership persegue chiari obiettivi strategici.

La Russia ha bisogno di mercati, investimenti, tecnologia e sostegno diplomatico per resistere alle pressioni occidentali. La Cina, dal canto suo, trae vantaggio da un approvvigionamento energetico sicuro e dall’avere un importante partner strategico che sfida il dominio globale americano.

Tuttavia, il rapporto non è del tutto paritario. L’economia cinese è di gran lunga più grande di quella russa. Pechino occupa sempre più una posizione economica dominante nella partnership, alimentando la preoccupazione di alcuni analisti russi che Mosca rischi di diventare eccessivamente dipendente dalla Cina.

Esistono anche sospetti di natura storica. Russia e Cina si sono contese l’influenza in Asia centrale per decenni. Le tensioni di confine le hanno portate sull’orlo del conflitto durante la Guerra Fredda. Tuttavia, la comune ostilità nei confronti delle politiche statunitensi ha prevalso su molte di queste divergenze.

Washington e Pechino: dalla collaborazione alla rivalità

Se le relazioni tra Stati Uniti e Russia sono definite principalmente dallo scontro militare, i legami tra Stati Uniti e Cina sono plasmati da qualcosa di più complesso: un’intensa rivalità strategica all’interno di un’economia globale profondamente interconnessa. Per decenni, Washington ha creduto che l’integrazione economica avrebbe alla fine favorito la liberalizzazione politica in Cina.

La Cina, invece, ha fuso il capitalismo di Stato con il controllo politico autoritario, diventando la seconda economia più grande del mondo. La sua ascesa tecnologica e militare ha trasformato la percezione americana. Alla fine degli anni 2010, a Washington si era consolidato un consenso bipartisan sul fatto che la Cina rappresentasse la principale sfida strategica a lungo termine per gli Stati Uniti. La rivalità ora si estende a quasi tutti i settori.

Concorrenza economica

Guerre commerciali, dazi doganali, controlli sulle esportazioni e sussidi industriali sono diventati elementi distintivi delle relazioni bilaterali. Washington ha limitato l’accesso della Cina ai semiconduttori avanzati e alle tecnologie sensibili, sostenendo che la sicurezza nazionale è a rischio. La Cina, dal canto suo, persegue l’autosufficienza tecnologica attraverso ingenti investimenti statali.

La competizione si concentra sempre più su chi dominerà i settori del futuro: intelligenza artificiale, informatica quantistica, tecnologie verdi, biotecnologie e produzione avanzata.

Tensioni militari nell’Indo-Pacifico

L’Indo-Pacifico è diventato il principale teatro di competizione strategica. Le crescenti capacità navali della Cina, la militarizzazione delle isole nel Mar Cinese Meridionale e le pressioni su Taiwan hanno intensificato le tensioni regionali.

Gli Stati Uniti hanno rafforzato le alleanze con Giappone, Corea del Sud, Australia e Filippine, promuovendo al contempo nuovi quadri di sicurezza, come il partenariato trilaterale di sicurezza tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti (AUKUS).

Pechino considera molti di questi sviluppi come tentativi di contenimento. Washington insiste sul fatto che siano necessari per preservare la stabilità regionale e la libertà di navigazione.

Nulla illustra più chiaramente la pericolosità della rivalità tra Stati Uniti e Cina di Taiwan. Per Pechino, Taiwan è inseparabile dall’identità nazionale cinese e dall’integrità territoriale. Per Washington, l’isola occupa un posto centrale nella strategia indo-pacifica e nella produzione globale di semiconduttori.

Qualsiasi conflitto militare per Taiwan avrebbe conseguenze catastrofiche. Potrebbe interrompere le catene di approvvigionamento globali, innescare uno shock economico mondiale e potenzialmente degenerare in uno scontro tra potenze nucleari.

Taiwan ha avuto un ruolo di primo piano anche nelle conversazioni e nei segnali politici di Donald Trump rivolti al presidente cinese Xi Jinping. Sia durante la sua presidenza che nei successivi impegni politici, Trump ha alternato una retorica intransigente nei confronti della Cina a suggerimenti secondo cui questioni delicate come Taiwan potrebbero entrare a far parte di negoziati più ampi con Pechino. Tale ambiguità ha alimentato la preoccupazione tra alleati e analisti, soprattutto perché Taiwan si trova al crocevia tra deterrenza strategica, interdipendenza economica e politiche nazionaliste.

Per Xi, Taiwan rimane un interesse fondamentale e non negoziabile, legato all’identità storica e al rinnovamento nazionale della Cina. Per Washington, tuttavia, la salvaguardia della sicurezza di Taiwan è diventata sempre più connessa al mantenimento della credibilità e dell’equilibrio strategico nell’Indo-Pacifico.

A differenza della Guerra Fredda, tuttavia, i due rivali restano profondamente interconnessi economicamente. La Cina rimane uno dei maggiori partner commerciali degli Stati Uniti, mentre le aziende americane continuano a investire massicciamente nella produzione e nei mercati cinesi.

Questa interdipendenza rende la rivalità al contempo più contenuta e più instabile. Nessuna delle due parti può facilmente ritirarsi senza gravi conseguenze economiche.

Sta emergendo un nuovo triangolo?

Le crescenti tensioni tra Washington e sia Mosca che Pechino hanno riacceso l’interesse per la diplomazia triangolare. Si avvertono indubbiamente echi della Guerra Fredda. Le politiche di una potenza influenzano sempre più i calcoli delle altre due. La deterrenza nucleare rimane centrale. L’equilibrio strategico è tornato al centro della diplomazia. Eppure, il triangolo odierno differisce profondamente da quello che ha caratterizzato il ventesimo secolo.

Il triangolo della Guerra Fredda funzionò perché Cina e Unione Sovietica erano divise. Negli anni ’60, Cina e Unione Sovietica divennero acerrime rivali ideologiche e geopolitiche. Washington sfruttò brillantemente questa divisione. L’apertura di Nixon alla Cina indebolì la posizione strategica di Mosca, consentendo al contempo a Pechino di uscire dall’isolamento internazionale. Oggi, tuttavia, si sta verificando la dinamica opposta.

La pressione esercitata dagli Stati Uniti sia sulla Russia che sulla Cina ha favorito una maggiore cooperazione tra i due Paesi. Gli Stati Uniti si trovano ora ad affrontare la sfida strategica di gestire contemporaneamente la rivalità con due grandi potenze, proprio lo scenario contro cui molti strateghi americani avevano a lungo messo in guardia.

L’interdipendenza economica cambia tutto

La Guerra Fredda ha coinvolto sistemi economici relativamente separati. Il mondo odierno è profondamente interconnesso. La Cina è centrale per la produzione e il commercio globali. Le economie occidentali dipendono fortemente dalle catene di approvvigionamento cinesi. Anche in un contesto di crescenti sforzi di “de-rischio”, un completo disaccoppiamento economico appare improbabile nel breve termine.

L’isolamento della Russia dai mercati occidentali ha accelerato gli sforzi di Mosca e Pechino per ridurre la dipendenza dal dollaro statunitense e dai sistemi finanziari occidentali. Ciò ha contribuito a dibattiti più ampi sulla dedollarizzazione e sul futuro della governance economica globale.

A differenza della Guerra Fredda originale, la competizione tecnologica è oggi al centro della rivalità tra le grandi potenze. Intelligenza artificiale, guerra cibernetica, sistemi spaziali, tecnologie quantistiche, minerali delle terre rare e produzione di semiconduttori sono diventati strumenti di potere geopolitico.

Il controllo sui dati, sulle infrastrutture digitali e sugli standard tecnologici plasma sempre più l’influenza internazionale. Questa dimensione tecnologica conferisce al moderno triangolo una portata globale che si estende ben oltre le alleanze militari.

Il mondo è più multipolare

Forse la differenza più grande rispetto alla Guerra Fredda è la crescente importanza delle potenze di medio livello e del Sud del mondo. Paesi come India, Brasile, Arabia Saudita, Sudafrica, Indonesia e Turchia stanno perseguendo politiche estere sempre più indipendenti.

Molti si rifiutano di allinearsi pienamente né con Washington né con la partnership Mosca-Pechino. Preferiscono invece l’autonomia strategica e il multi-allineamento. La guerra in Ucraina ha messo in luce questo cambiamento.

Numerosi paesi in Asia, Africa e America Latina hanno rifiutato di aderire alle sanzioni occidentali contro la Russia, pur evitando di appoggiare l’invasione stessa. Allo stesso tempo, molti governi cercano la cooperazione economica con la Cina, mantenendo al contempo relazioni di sicurezza con gli Stati Uniti. Ciò riflette un ordine internazionale più frammentato e flessibile.

La difficile posizione dell’Europa

L’Europa si trova in una posizione precaria all’interno del triangolo emergente. La guerra in Ucraina ha rafforzato l’unità transatlantica e rilanciato la rilevanza della NATO. Tuttavia, i governi europei si trovano anche ad affrontare difficili realtà economiche nei confronti della Cina. Germania, Francia e altre potenze europee rimangono profondamente legate ai mercati e alle reti produttive cinesi.

Di conseguenza, i leader europei parlano sempre più spesso di “riduzione del rischio” piuttosto che di completo disaccoppiamento economico. La sfida per l’Europa è quella di trovare un equilibrio tra tre imperativi contrastanti:

Dipendenza dalle garanzie di sicurezza americane.

Impegno economico con la Cina.

Confronto con la minaccia militare russa.

Questo delicato equilibrio è destinato a definire la politica estera europea per gli anni a venire.

Stabilità nucleare nell’era delle tre potenze

L’ascesa della Cina a grande potenza nucleare introduce un’ulteriore complessità. Per decenni, il controllo degli armamenti nucleari si è concentrato principalmente su Washington e Mosca. Ora la Cina sta modernizzando ed espandendo rapidamente il suo arsenale nucleare.

Il risultato è un emergente scenario nucleare a tre vie. Gli Stati Uniti devono scoraggiare contemporaneamente sia la Russia che la Cina. Anche la Russia è preoccupata per la NATO e per l’ascesa a lungo termine della Cina. La Cina, dal canto suo, cerca di sviluppare una capacità di secondo attacco più credibile, evitando al contempo di esporsi ai sistemi di difesa missilistica americani.

I tradizionali quadri bilaterali di controllo degli armamenti potrebbero non essere più sufficienti. Senza nuovi meccanismi, il rischio di errori di valutazione potrebbe aumentare significativamente.

L’economia globale sotto pressione

Il triangolo in evoluzione sta rimodellando anche la globalizzazione stessa. La frammentazione economica sta accelerando. Washington sta cercando di ridurre la dipendenza dalla Cina in settori critici come i semiconduttori, le batterie e le terre rare.

La Cina sta perseguendo l’autosufficienza nelle tecnologie strategiche. La Russia ha reindirizzato le esportazioni di energia verso l’Asia in seguito alle sanzioni europee.

Queste tendenze stanno avendo conseguenze profonde:

Crescita globale più lenta.

Ecosistemi tecnologici concorrenti.

Crescente protezionismo.

Catene di approvvigionamento frammentate.

Pressioni inflazionistiche.

Intensificazione della competizione per le risorse.

A differenza della Guerra Fredda, tuttavia, i costi della divisione sono di gran lunga superiori perché l’economia mondiale è profondamente interconnessa.

Il ritorno della geopolitica

Forse la conseguenza più importante dell’emergere del triangolo è il ritorno della geopolitica classica. Per gran parte del periodo post-Guerra Fredda, la globalizzazione economica sembrava aver messo in ombra le tradizionali dinamiche di potere. Quest’illusione si è dissolta.

Alleanze militari, controversie territoriali, sicurezza energetica, risorse strategiche e sfere d’influenza sono tornati al centro delle relazioni internazionali. L’Artico, il Mar Cinese Meridionale, l’Europa orientale, l’Indo-Pacifico, il cyberspazio e lo spazio extra-atmosferico vengono sempre più spesso osservati attraverso una lente geopolitica.

Al contempo, i cambiamenti climatici, le pandemie, le migrazioni e l’instabilità economica continuano a richiedere una cooperazione internazionale. Questo crea un paradosso: le grandi potenze si contendono sempre più il primato, proprio mentre i problemi globali esigono una cooperazione più profonda.

Cosa succederà dopo?

Sono possibili diversi scenari futuri. Il più ottimistico prevede una coesistenza competitiva.

Gli Stati Uniti, la Russia e la Cina continuerebbero la loro rivalità strategica, evitando però uno scontro militare diretto. Una cooperazione limitata in materia di cambiamenti climatici, stabilità nucleare e salute globale rimarrebbe possibile.

Uno scenario più cupo prevederebbe la formazione di blocchi geopolitici rigidi, simili a una nuova Guerra Fredda. Un’ipotesi ancora più pericolosa è un conflitto militare diretto per Taiwan, l’Ucraina o un altro focolaio di tensione.

Ma sta emergendo anche un’altra possibilità: un ordine multipolare più decentralizzato in cui nessun singolo triangolo domina completamente la politica globale. Le potenze di medio livello e gli attori regionali potrebbero continuare ad acquisire influenza, mentre le alleanze rimarrebbero flessibili e specifiche per determinate questioni.

Un triangolo, ma non lo stesso triangolo.

Le interazioni strategiche tra Washington, Mosca e Pechino stanno innegabilmente rimodellando l’ordine mondiale. Esistono innegabili analogie con la diplomazia triangolare della Guerra Fredda. Ma le differenze sono ancora più importanti.

Il triangolo originario della Guerra Fredda nacque dalle divisioni ideologiche tra Cina e Unione Sovietica. Il triangolo contemporaneo è invece guidato dall’interdipendenza economica, dalla competizione tecnologica, dalla frammentazione geopolitica e dalla graduale erosione del dominio unipolare americano.

Gli Stati Uniti restano la principale potenza militare mondiale. La Cina si sta affermando come principale sfidante in campo economico e tecnologico. La Russia, pur essendo economicamente più debole, esercita ancora una formidabile influenza militare e nucleare. Nel loro insieme, le loro interazioni stanno dando vita a un sistema internazionale più instabile ma anche più pluralistico.

La storia non si ripete meccanicamente. Eppure la diplomazia triangolare è tornata sulla scena politica globale in una forma nuova e più complessa. La geometria del potere si sta modificando ancora una volta, e le sue conseguenze plasmeranno le relazioni internazionali per i decenni a venire.

**Affiliato all’ACUNS, il Consiglio Accademico delle Nazioni Unite, è un affermato giornalista con sessant’anni di esperienza professionale come freelance, direttore dell’Inter Press Service e fondatore e direttore di IDN-InDepthNews. La sua competenza si basa su un’ampia attività di reportage sul campo e su una copertura completa di conferenze ed eventi internazionali.