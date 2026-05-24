Un’alleanza tra Vaticano e Anthropic sulla IA? 

Lunedì 25.5 presso l’Aula del Sinodo, il Santo Padre Leone XIV promulgherà la sua prima Lettera Enciclica, dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell’Intelligenza Artificiale.



L’evento straordinario che si consumerà nell’Aula del Sinodo in Vaticano rappresenta uno spartiacque non solo per la storia della Chiesa, ma per l’intera geopolitica del digitale. La presenza fisica di Papa Leone XIV alla presentazione della sua prima enciclica, Magnifica Humanitas, affiancato da Christopher Olah (co-fondatore di Anthropic e figura chiave dietro l’approccio dell’azienda alla trasparenza algoritmica), sancisce una convergenza senza precedenti tra l’autorità morale millenaria e la frontiera della AI Safety.

Da questa singolare alleanza tra la Santa Sede e la società guidata dai fratelli Amodei dobbiamo attenderci risposte profonde su tre livelli: filosofico-teologico, politico e industriale.

Un “Nuovo Umanesimo” contro la Logica del Massimo Profitto

La data scelta per la firma (il 15 maggio, a 135 anni esatti dalla Rerum Novarum di Leone XIII) chiarisce l’intento: la Chiesa legge la rivoluzione dell’IA esattamente come allora lesse la Rivoluzione Industriale. Se Leone XIII difese gli operai dallo sfruttamento del capitalismo nascente, Leone XIV con la Magnifica Humanitas punta a difendere la coscienza, il lavoro e la dignità biologica dell’uomo dalla “sostituzione algoritmica” e dall’automazione incontrollata. La collaborazione con Anthropic serve a dimostrare che l’argine etico non è un’utopia per filosofi, ma una possibilità tecnica praticabile.

L’Evoluzione dei “Ronin Digitali”: L’Interpretabilità dell’IA

Christopher Olah non è un manager qualunque: è il pioniere dell’interpretabilità dei modelli di linguaggio (mechanistic interpretability). Il suo obiettivo scientifico è aprire la “scatola nera” degli algoritmi per capire perché una rete neurale risponda in un certo modo. Questa visione si sposa perfettamente con l’istanza antropologica del Vaticano:

Responsabilità morale: Se un’IA prende decisioni (in medicina, nella giustizia, nel lavoro), l’uomo deve poterne decifrare la logica. Non si può appaltare il discernimento a un dogma tecnologico oscuro.

Se un’IA prende decisioni (in medicina, nella giustizia, nel lavoro), l’uomo deve poterne decifrare la logica. Non si può appaltare il discernimento a un dogma tecnologico oscuro. Allineamento ai valori: Anthropic ha storicamente implementato la cosiddetta Constitutional AI (addestrare i modelli secondo una “costituzione” di principi). La convergenza con i teologi d’Oltretevere punta a definire quali debbano essere i pilastri di questa costituzione universale.

Una Tenaglia Geopolitica (e il Pivot Europeo di Anthropic)

C’è un retroscena politico ed economico cruciale. Anthropic arriva a Roma in un momento di rottura totale con Washington, dopo l’ordine esecutivo dell’amministrazione statunitense che ha bandito l’uso delle sue tecnologie nelle agenzie federali a causa del rifiuto dell’azienda di concedere alle forze armate un accesso illimitato e privo di vincoli etici ai propri modelli.

In questo contesto, l’abbraccio tra il Vaticano e Anthropic assume un significato strategico:

Per il Vaticano: Trovare un interlocutore nella Silicon Valley che ha dimostrato, a caro prezzo commerciale, di saper dire “no” alle logiche di militarizzazione e sorveglianza di massa.

Trovare un interlocutore nella Silicon Valley che ha dimostrato, a caro prezzo commerciale, di saper dire “no” alle logiche di militarizzazione e sorveglianza di massa. Per Anthropic: Trovare in Roma (e per estensione in Europa) lo scudo reputazionale e politico ideale. Legarsi alla dottrina sociale della Chiesa permette a Dario Amodei e al suo team di accreditarsi presso i regolatori europei come l’unica vera “Big Tech etica” e affidabile, aprendo la strada a imminenti investimenti strategici nel vecchio continente e in Italia.

In sintesi: Da questo incontro non nascerà un “catechismo per robot”, ma una spinta politica globale per una governance algoritmica dal volto umano. Il Vaticano legittima tecnicamente la sua Dottrina Sociale dell’era digitale, mentre Anthropic dimostra che l’etica nell’IA non è un semplice esercizio di marketing, ma l’unico modo per preservare la Magnifica Humanitas di fronte alla macchina.