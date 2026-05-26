La NATO è una truffa pericolosa che l’America sta sfruttando a proprio vantaggio in Europa

Di Thomas Fazi* – UnHerd

Trump ha nuovamente gettato nel panico gli europei. Questa volta, ha annunciato il ritiro di circa 5.000 soldati dalla Germania, nell’ambito di una decisione del Pentagono scatenata dalla disputa pubblica tra il presidente e il cancelliere tedesco Friedrich Merz sulla guerra all’Iran. Il taglio rappresenta circa il 14% dei circa 35.000-36.000 soldati americani attualmente di stanza in Germania e dovrebbe avvenire nell’arco di sei-dodici mesi, riportando le forze statunitensi ai livelli precedenti all’invasione russa dell’Ucraina nel 2022. Trump ha lasciato intendere che potrebbero seguire ulteriori tagli. Ha presentato la mossa come una “punizione” per le critiche di Merz alla gestione della guerra da parte di Washington, inclusa l’affermazione di Merz secondo cui l’Iran avrebbe “umiliato” gli Stati Uniti.

Questo fa parte di una più ampia offensiva che Trump ha lanciato nelle ultime settimane contro gli alleati della NATO, per il loro rifiuto di inviare forze navali per contribuire all’apertura dello Stretto di Hormuz. Ha detto ai membri della NATO che dovranno “imparare a combattere da soli” perché “gli Stati Uniti non saranno più lì ad aiutarvi, proprio come voi non lo siete stati per noi”. Trump ha anche minacciato di ritirare le truppe dall’Italia e dalla Spagna e ha nuovamente paventato la possibilità di un’uscita definitiva degli Stati Uniti dalla NATO. Interrogato in una recente intervista sulla possibilità di riconsiderare l’adesione degli Stati Uniti all’alleanza, Trump ha risposto: “Oh sì, direi che è al di là di ogni riconsiderazione”.

In questo contesto, l’ampio programma di riarmo tedesco viene ampiamente presentato come un passo positivo nella giusta direzione: l’Europa che finalmente si assume la responsabilità della propria sicurezza. Ma questa narrazione regge? E quanto seriamente si dovrebbe prendere la minaccia degli Stati Uniti di abbandonare la NATO? Un’analisi più approfondita rivela un quadro ben diverso.

Il mese scorso, la Germania ha pubblicato la sua prima strategia militare ufficiale, presentata da Boris Pistorius, ministro della Difesa del Paese. L’obiettivo principale è trasformare la Bundeswehr nel “più forte esercito convenzionale d’Europa” entro il 2035 e in una forza “tecnologicamente superiore” entro il 2039, con la Repubblica Federale posizionata come principale potenza militare del continente e partner primario per i suoi alleati europei. Per raggiungere questo scopo, la strategia prevede un massiccio riarmo con armi a lungo raggio, un ampio impiego di intelligenza artificiale, automazione e sistemi autonomi, e una forza totale – comprese le riserve – di 460.000 soldati. La riserva è esplicitamente concepita come un ponte verso la società civile, segnalando l’intenzione di una più ampia militarizzazione sociale.

La strategia ha suscitato reazioni nettamente divergenti. Alcuni la salutano come un passo atteso da tempo verso la liberazione della Germania – e per estensione dell’Europa – dalla tutela militare americana, dato l’apparente “disimpegno” degli Stati Uniti dalla NATO. Altri la considerano una pericolosa rinascita del nazionalismo militare tedesco, che evoca il capitolo più oscuro della storia europea del XX secolo. Entrambe le interpretazioni non colgono il punto. Il riarmo della Germania non è concepito per rendere il paese militarmente più sovrano – nel bene o nel male. È concepito per elevare il ruolo della Germania come “vassallo principale” all’interno della struttura di comando della NATO controllata dagli Stati Uniti. In questo senso, la disputa tra Trump e Merz dovrebbe essere vista come poco più che una messinscena politica.

Il documento stesso lo chiarisce. Una delle sue frasi chiave recita: “La NATO deve diventare più europea per rimanere transatlantica”. Il ruolo della Germania non è concepito semplicemente come quello di un attore militare in prima linea, ma come quello di un polo logistico e strategico della NATO, il nodo che collega l’Europa orientale, centrale e occidentale, mantenendo al contempo il collegamento transatlantico con il Nord America. In altre parole: la Germania deve riarmarsi per sostenere l’egemonia americana sul continente. Per parafrasare una celebre frase del romanzo italiano Il Gattopardo : “Bisogna cambiare tutto perché tutto resti uguale”.

Questo concetto è stato esplicitato in un recente articolo su X da Elbridge Colby, Sottosegretario alla Difesa statunitense per le Politiche. Colby ha accolto con favore la nuova strategia militare tedesca, considerandola una conferma della pressione esercitata da Trump sugli alleati europei affinché si riarmassero, e l’ha definita un passo verso quella che lui chiama “NATO 3.0”. La sua tesi principale è che l’Europa, guidata dalla Germania, debba ora tradurre gli Impegni dell’Aia – in cui gli europei si sono impegnati a destinare il 5% del loro PIL alla difesa entro il 2035 – in concrete capacità militari. Ha citato con approvazione il Segretario Generale della NATO Rutte: “Sistemi di difesa aerea, droni, munizioni, radar, capacità spaziali: ecco cosa ci terrà al sicuro”. Riferendosi specificamente alla Germania, Colby ha presentato la nuova strategia militare come la prova che Berlino si sta finalmente attivando dopo “anni di disarmo”, sottolineando che il Dipartimento della Guerra, recentemente rinominato, sta già collaborando strettamente con i tedeschi per accelerare la transizione.

La strategia stessa, come riportato da Colby, riconosce che Washington “sta spostando sempre più il suo focus strategico verso l’emisfero occidentale e l’Indo-Pacifico” e chiede agli alleati di “intensificare i loro sforzi per salvaguardare la propria sicurezza”. In quest’ottica, la Germania deve diventare “un alleato militare ancora più forte degli Stati Uniti” proprio perché gli Stati Uniti si stanno riposizionando altrove.

Si tratta semplicemente di una riformulazione della “divisione del lavoro” annunciata dal Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth all’inizio dell’amministrazione Trump. Egli chiarì che gli Stati Uniti dovevano spostare la loro attenzione altrove – ora sappiamo che ciò significava l’Iran e, in ultima analisi, la Cina – e che l’Europa avrebbe quindi dovuto assumersi la responsabilità di “gestire la propria sicurezza”, ovvero mantenere la pressione sulla Russia attraverso l’Ucraina. L’Europa ha debitamente acconsentito: ha aumentato le spese per la difesa e ha raddoppiato il sostegno a Kiev, anche attraverso il prestito di 90 miliardi di euro recentemente approvato. Ora stiamo assistendo alla naturale evoluzione di questa logica, con l’Europa che si assume l’intero onere finanziario per la prosecuzione della guerra per procura contro la Russia.

In sintesi, gli Stati Uniti non si stanno “disimpegnando dall’Europa”; stanno semplicemente chiedendo che l’Europa contribuisca maggiormente alla NATO, pur rimanendo saldamente integrata nella struttura di comando dell’Alleanza – in altre parole, che paghi di più per la propria subordinazione.

Ciò richiede una rivalutazione della strategia più ampia di Trump nei confronti della Russia. Sebbene venga regolarmente accusato di “assecondare Putin” – con i critici che citano l’interruzione dei finanziamenti statunitensi all’Ucraina e i suoi tentativi (falliti) di mediare un accordo di pace – la realtà è più complessa. Washington ha a lungo cercato di costringere l’Europa a svincolarsi dal gas russo e a sostituirlo con il GNL americano, e la guerra in Ucraina ha permesso di raggiungere proprio questo obiettivo – al punto che ci si chiede se la strategia americana in Ucraina, protrattasi per decenni, dal rovesciamento del governo democraticamente eletto nel 2014 all’ingresso del Paese nell’orbita informale della NATO, non sia stata concepita proprio per attirare i russi in guerra. Il bombardamento del gasdotto Nord Stream dovrebbe sempre essere interpretato come parte di questa strategia. Ciò risulta ancora più evidente alla luce dell’ultima Strategia di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, pubblicata nel novembre 2025, che designa il “dominio energetico americano” nei settori del petrolio, del gas, del carbone e dell’energia nucleare come una priorità strategica assoluta, inquadrando esplicitamente l’espansione delle esportazioni energetiche americane come un mezzo per “proiettare il potere”.

Questa logica non solo chiarisce le campagne militari statunitensi contro il Venezuela e l’Iran, ma anche perché, al fine di mantenere l’Europa dipendente dall’energia americana e isolata dai rifornimenti russi, Washington abbia un interesse strutturale a proseguire la guerra per procura. È quindi facile concludere che gli Stati Uniti non siano mai stati sinceri nelle loro intenzioni di raggiungere la pace con la Russia. L’unica differenza oggi è che la guerra si combatte non solo attraverso l’Ucraina, ma attraverso l’Europa stessa.

In quest’ottica, le apparenti “minacce” statunitensi di abbandonare la NATO – e il programma di riarmo dell’establishment europeo, soprattutto quello tedesco – si rivelano componenti della stessa strategia: mantenere l’Europa subordinata alle priorità geopolitiche americane. La nuova strategia militare tedesca non è altro che l’adempimento da parte di Berlino del ruolo che Washington le ha assegnato: tenere la posizione contro la Russia mentre gli Stati Uniti si rivolgono all’Indo-Pacifico e all’emisfero occidentale. Questo non è nazionalismo, militare o di altro genere, ma il suo opposto: il minare gli interessi fondamentali tedeschi ed europei per mano di un’élite transnazionale.

In questo contesto, la Germania dovrebbe essere intesa come l’ancora di un nuovo nucleo NATO europeizzato, composto da Germania, Francia, Regno Unito e dalla stessa Ucraina (anche se formalmente al di fuori dell’alleanza). Anche questo riflette un disegno americano di lunga data. Nel suo libro del 1997 , “La grande scacchiera “, l’influente diplomatico polacco-americano Zbigniew Brzezinski predisse che “la collaborazione politica franco-tedesca-polacco-ucraina… potrebbe evolversi in un partenariato che rafforzi la profondità geostrategica dell’Europa”, aggiungendo che “l’obiettivo geostrategico centrale dell’America in Europa può essere riassunto in modo piuttosto semplice: consolidare, attraverso un partenariato transatlantico più autentico, la testa di ponte statunitense nel continente eurasiatico”.

Questo dovrebbe dissipare ogni residuo dubbio sul fatto che ciò a cui stiamo assistendo equivalga a un passo verso l’autonomia strategica tedesca o europea. Non è un caso che la nuova strategia militare tedesca identifichi la Russia come “la minaccia più grave e immediata” alla sicurezza europea: un’affermazione che si inserisce in una più ampia narrazione europea che mette in guardia da un’inevitabile guerra con Mosca nei prossimi anni. A prima vista, questo atteggiamento anti-russo potrebbe sembrare riflettere una posizione decisamente “europea”, apparentemente in contrasto con la posizione pubblica di Washington. Ma si tratta in gran parte di un’illusione. Non solo l’establishment transatlantico europeo ha pienamente interiorizzato le priorità strategiche americane, ma la gerarchia di comando della NATO rende chiara la vera catena di autorità.

Il controllo operativo effettivo della guerra per procura contro la Russia rimane saldamente nelle mani anglo-americane. Al vertice si trova il Comando Supremo delle Forze Alleate in Europa (SHAPE) a Mons, in Belgio, che traduce le decisioni politiche in obiettivi militari. Il Comandante Supremo delle Forze Alleate in Europa (SACEUR) – sempre un generale americano, che ricopre anche la carica di comandante del Comando Europeo degli Stati Uniti – lo dirige insieme a un vicecomandante britannico. Un generale tedesco coordina il lavoro dello stato maggiore in qualità di Capo di Stato Maggiore, ma il processo decisionale effettivo rimane nelle mani dei due vertici.

Al di sotto dello SHAPE, il comando operativo si articola in due rami: tre Comandi di Forza Congiunta (JFC), i veri comandanti di teatro per le operazioni su larga scala, e tre Comandi di Componente che coprono l’area aerea (Ramstein, Germania), terrestre (Izmir, Turchia) e marittima (Northwood, Regno Unito). Il MARCOM, il comando marittimo, è tradizionalmente guidato dal Regno Unito, ma recentemente gli Stati Uniti ne hanno assunto il controllo, ponendo tutti e tre i Comandi di Componente sotto il comando americano: un consolidamento significativo che è passato quasi inosservato. Anche quando un ufficiale europeo comanda un JFC, come nel caso del JFC di Napoli, recentemente passato dagli Stati Uniti all’Italia, la direzione strategica generale rimane sotto il controllo americano; i comandanti dei JFC attuano gli obiettivi stabiliti dallo SHAPE.

Due ulteriori dipendenze strutturali rafforzano il predominio americano. La prima è il concetto C4ISR di Comando, Controllo, Comunicazioni, Computer, Intelligence, Sorveglianza e Ricognizione: gli alleati europei dipendono quasi interamente dalle piattaforme satellitari, aeree e marittime statunitensi per l’intelligence, la sorveglianza e l’individuazione degli obiettivi in ​​tempo reale, che insieme rappresentano la spina dorsale delle operazioni belliche della NATO. È stato persino riconosciuto dal Wall Street Journal che le operazioni di attacco in profondità condotte dall’Ucraina in Russia, comprese, di recente, quelle contro diversi impianti di produzione petrolifera, non sarebbero possibili senza le capacità di intelligence e satellitari americane. La seconda dipendenza, meno visibile nel dibattito pubblico ma potenzialmente più rilevante, è la fitta presenza di ufficiali di stato maggiore americani inseriti in tutta la struttura di comando della NATO a ogni livello della gerarchia, conferendo a Washington un controllo istituzionale che nessun cambio di titoli di comando può facilmente scalzare.

Tutto ciò dovrebbe dissipare qualsiasi dubbio sul fatto che gli Stati Uniti non siano profondamente coinvolti nella guerra in Ucraina, o che intendano abbandonare la NATO e “disimpegnarsi” veramente dall’Europa. Oltre alla struttura di comando, gli Stati Uniti gestiscono numerose basi e installazioni militari in tutto il continente, sia nell’ambito della NATO che sotto il loro esclusivo controllo, indispensabili per la proiezione della loro potenza globale. La base aerea di Ramstein, in Germania, che ospita circa 16.000 soldati, funge da centro nevralgico per il controllo del traffico di droni militari su scala globale, coordinando al contempo le operazioni aeree americane in Europa, Africa e Medio Oriente.

Una recente inchiesta del Wall Street Journal ha confermato che, nonostante le proteste pubbliche dei leader europei, le basi statunitensi in tutto il continente hanno funzionato come infrastruttura essenziale per la guerra americana contro l’Iran. Come affermava l’articolo, “l’Europa rimane il fondamento della proiezione di forza statunitense nel mondo”. Persino il Segretario Generale della NATO, Rutte, ha recentemente descritto lo scopo della NATO come quello di essere una “piattaforma di proiezione di potenza per gli Stati Uniti”.

Un altro elemento è quello che gli analisti chiamano i “dividendi nascosti” della NATO: contratti e ordini per le industrie della difesa americane. Questa rete di 1.300 accordi tra i 32 Stati membri che stabiliscono gli standard per le armi e le attrezzature della NATO — che coprono ogni aspetto, dai calibri delle munizioni ai diametri dei serbatoi di carburante — fu originariamente imposta da Washington e favorisce in modo schiacciante il complesso militare-industriale americano.

Il riarmo tedesco ed europeo, dunque, nel contesto di una NATO presumibilmente più “europea”, non sta rafforzando l’autonomia europea, bensì la sta ulteriormente erodendo. Non solo rende l’Europa complice delle avventure militari sempre più sconsiderate di Washington, come dimostra la guerra con l’Iran, ma, cosa ancora più grave, sta spingendo il continente verso un confronto potenzialmente catastrofico con la Russia. Mosca osserva e reagisce di conseguenza. In un recente discorso , il ministro degli Esteri Lavrov ha dichiarato apertamente: “È stata dichiarata apertamente guerra contro di noi. Il regime di Kiev viene usato come punta di diamante. Tuttavia, tutti sanno che questa punta è inutilizzabile senza i rifornimenti occidentali di armi, dati di intelligence, sistemi satellitari, addestramento del personale militare e molto altro”. Lavrov ha aggiunto che i leader occidentali stanno attivamente preparando le loro opinioni alla guerra con la Russia – usando l’Ucraina per guadagnare tempo – e che la Russia prende la minaccia molto seriamente. Non si può sottovalutare la pericolosità del percorso che stiamo intraprendendo.

Un’ultima osservazione è opportuna. Lo storico francese Emmanuel Todd ha sostenuto che gran parte di ciò che oggi in Occidente viene spacciato per nazionalismo – dalla Germania al Giappone – è in realtà una forma di nazionalismo “immaginario”: vassallaggio nei confronti degli Stati Uniti mascherato da sovranità. Egli contrappone questo al nazionalismo “reale”, una politica genuinamente orientata alla sovranità, oggi in gran parte assente. Il neomilitarismo tedesco, come qui argomentato, rientra a pieno titolo nella prima categoria. Ciò non significa, tuttavia, che un “vero” nazionalismo tedesco – con le sue aspirazioni all’egemonia continentale – non possa riemergere. La militarizzazione della società tedesca e l’inasprimento del sentimento anti-russo sono fenomeni reali e in atto. Esiste, dopotutto, un precedente storico. Un secolo fa, l’establishment anglo-americano tollerò il riarmo nazista come baluardo antisovietico, salvo poi vedere il mostro tedesco sfuggire al controllo. Il contesto interno tedesco odierno è ovviamente molto diverso, e naturalmente si può sostenere, e sperare, che un “vero” nazionalismo tedesco riconoscerebbe che i veri interessi del paese risiedono nella pace piuttosto che nella guerra. Ciononostante, i parallelismi sono impossibili da ignorare.

*Editorialista e traduttore per UnHerd. Il suo ultimo libro è The Covid Consensus, scritto in collaborazione con Toby Green.