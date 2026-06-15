La convergenza delle tradizioni spirituali di fronte all’IA

Esiste la possibilità di costruire un’etica globale condivisa capace di rientare/negoziare lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale ?

La pubblicazione dell’enciclica Magnifica Humanitas da parte di Papa Leone XIV, nel maggio 2026, ha impresso una accelerazione straordinaria al processo di Convergenza Etica, trasformando la teologia in geopolitica digitale. Il documento infatti, inevitabilmente, non si rivolge solo alla comunità cattolica, ma lancia un appello universale che scuote i confini confessionali affrontando i nodi cruciali del nostro tempo:

1) la dignità dell’antropocene (con l’avvento dell’Intelligenza Artificiale, l’uomo non sta solo modificando la biosfera, ma sta creando una noosfera: sfera del pensiero umano artificiale e automatizzata);

2) il controllo democratico degli algoritmi;

3) il bando totale delle armi autonome.

Una ricerca comparativa sulle posizioni espresse dal 2018 a oggi da istituzioni e leader delle principali religioni del mondo rivela un fenomeno storico. Pur partendo da presupposti dogmatici distanti, le grandi tradizioni spirituali stanno convergendo su una piattaforma etica comune per l’era digitale. Un’alleanza invisibile, un fronte di “resistenza umanista” che unisce Roma, Costantinopoli, la Mecca, Gerusalemme e i monasteri d’Oriente.

La trincea della dignità e il “falso Golem”

Il primo asse di convergenza si attesta sul valore irriducibile della persona. Per Leone XIV, l’essere umano è portatore di una dignità intrinseca che nessun processo computazionale potrà mai replicare o sostituire. Questa posizione trova una sponda immediata nell’Ortodossia greca: il Patriarca Ecumenico Bartolomeo I, commentando l’enciclica nel giugno 2026, ha dichiarato che “la persona umana è un essere relazionale iconico, chiamato alla comunione divina; ridurla a un mero aggregato di funzioni matematiche significa compiere un atto di iconoclastia antropologica”. Sul fronte dell’Ortodossia russa, il Patriarca Kirill ha espresso preoccupazioni analoghe, concentrandosi sui rischi della “riduzione digitale” dell’anima e mettendo in guardia i fedeli dalla sorveglianza biometrica totalitaria che cancella la libertà spirituale.

Dall’orizzonte ebraico, le riflessioni del Rabbino Pinchas Goldschmidt evocano spesso l’archetipo del Golem per definire l’IA: una creatura potente ma priva di Neshamah (il soffio vitale). Goldschmidt insiste sul fatto che l’efficienza predittiva non deve diventare idolatria. Nelle tradizioni orientali, il linguaggio muta ma la sostanza rimane identica: per il Buddhismo tibetano guidato dal Dalai Lama Tenzin Gyatso, la consapevolezza (Citta) e la compassione (Karuna) sono prerogative biologico-spirituali non algoritmiche. Nei suoi celebri dialoghi “Compassion and Technology”, il Dalai Lama ha ribadito che “la macchina può elaborare dati a velocità infinita, ma non conoscerà mai la sofferenza né la gioia, elementi costitutivi della vera intelligenza”. Per l’Induismo, l’Atman (il Sé trans-materiale) sfugge a qualsiasi tentativo di codificazione binaria. La convergenza è totale: l’essere umano è infinitamente superiore alla somma dei suoi dati.

L’irrinunciabile fardello della responsabilità

Il secondo pilastro riguarda l’impossibilità di delegare il giudizio morale alla macchina. Magnifica Humanitas stabilisce che le decisioni fondamentali su giustizia, salute, guerra e diritti non possono essere lasciate ad automi algoritmici. Nel mondo islamico sunnita, il Grande Imam di Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, ha promosso una visione perfettamente speculare. Durante i lavori per la stesura della “Carta Etica sull’IA” (progetto nato sull’onda del Documento sulla Fratellanza Umana), el-Tayeb ha statuito che “l’arbitrio morale e la responsabilità davanti ad Allah sono prerogative inalienabili dell’essere umano. Una macchina può calcolare un beneficio, ma non possiede la coscienza del bene e del male”.

Questa prospettiva è condivisa dalle autorità sciite della Hawza di Qom, le quali sottolineano che la delega del discernimento umano all’IA rappresenta una violazione dell’ordine naturale e teologico. Anche l’Ebraismo contemporaneo, radicato sull’eredità intellettuale del Rabbino Jonathan Sacks, ricorda che l’applicazione della legge richiede l’attributo della Rachamim (la misericordia contestuale), una facoltà preclusa ai modelli probabilistici.

La tecnocrazia sotto accusa: il bene comune

Nessuna tradizione esamina la tecnologia con lenti luddiste; l’IA è considerata una benedizione se usata per sradicare malattie o alleviare la fatica. La condanna unanime si rivolge invece al “tecnicismo assoluto” e alla concentrazione monopolistica del potere tecnologico. Leone XIV denuncia con vigore lo strapotere delle grandi piattaforme private e l’uso manipolatorio dei dati.

A fargli eco sono le Chiese Riformate e la Federazione Luterana Mondiale, che nei loro documenti programmatici evidenziano come l’algoritmo stia diventando uno strumento di oppressione economica e di disuguaglianza sociale, trasformando i cittadini in “prodotti di consumo predittivo”. Anche il Taoismo e lo Shintoismo intervengono su questo punto: le associazioni taoiste cinesi richiamano la necessità di un progresso che rispetti il Tao (l’armonia naturale), condannando l’idolatria dell’efficienza artificiale che spezza l’equilibrio tra uomo e cosmo.

Il fronte comune contro i robot-killer

Il terreno su cui la convergenza si fa più drammatica e urgente è quello militare. Dal 2018 ad oggi, la mobilitazione interreligiosa contro i sistemi d’arma autonomi letali (LAWS) ha anticipato la diplomazia degli Stati. Papa Leone XIV ha ereditato e inasprito la linea di Francesco, chiedendo un trattato internazionale vincolante per il bando dei dispositivi capaci di uccidere senza intervento umano.

Nel 2025, Ahmed el-Tayeb ha definito “un abominio morale la sola idea che la decisione sulla vita o sulla morte di un figlio di Dio sia affidata al calcolo di un sensore”. Nello stesso solco si muovono le scuole del Buddhismo Mahayana asiatico e la Soka Gakkai International, che denunciano l’automazione della guerra come il definitivo svuotamento della pietà umana, un meccanismo che abbassa pericolosamente la soglia etica del ricorso alla violenza di massa.

Il grande omissis: la macchina o l’uomo?

Esiste tuttavia un punto di faglia intellettuale che separa il dibattito dei tecnologi da quello dei leader spirituali. Mentre gli scienziati della Silicon Valley si interrogano scenograficamente sul rischio esistenziale che un’IA superintelligente prenda il controllo dell’umanità (la cosiddetta “singolarità”), i documenti religiosi ignorano quasi totalmente questa narrativa fantascientifica.

Il motivo è profondo: le fedi non temono che la macchina si ribelli all’uomo, temono che l’uomo si sottometta volontariamente alla macchina. Il vero pericolo non è la perdita di controllo sul software, ma l’abdicazione dell’essere umano alla propria libertà, al proprio spirito critico e alla fatica del discernimento. La domanda della tecnica è: “Riusciremo a controllare l’algoritmo?”; la domanda della fede è: “Riusciremo a controllare noi stessi mentre l’algoritmo ci lusinga?”.

Verso un manifesto planetario

L’analisi comparata di questo decennio (2018-2026) dimostra che la Magnifica Humanitas non è un monologo isolato, ma l’asse di simmetria di un coro ecumenico. I sette principi cardine emersi — superiorità della persona, indelegabilità della colpa, rigetto delle armi autonome, difesa della verità contro la disinformazione indotta, contrasto ai monopoli digitali, primato del bene comune e subordinazione della tecnica all’etica — costituiscono la prima bozza di una vera e propria Algoretica Interreligiosa Globale. Questa convergenza non annulla le differenze teologiche, ma le nobilita nella difesa comune dell’umano. Di fronte al rischio di una mutazione antropologica guidata dal silicio, la risposta delle grandi fedi è chiara: la tecnica appartiene all’ordine dei mezzi, l’uomo appartiene all’ordine dei fini.