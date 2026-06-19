Io e l’Italia non imploriamo mai: la risposta della Meloni a Trump

In una telefonata con l’Aria che tira su La7, il Presidente americano Donald Trump riferendosi alla Premier Giorgia Meloni ha affermato che quest’ultima “Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena”.

Una dichiarazione, rimbalzata immediatamente sulle pagine dei quotidiani e delle agenzie stampa, provocando un’ondata di indignazione tra i rappresentanti del Governo. Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani ha definito “gravi e offensive parole di Trump nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l’Italia”, annunciando che “per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno”. Il ministro avrebbe dovuto partecipare all’evento “Italy-Us business, investment, science and innovation forum”, che si terrà a Miami, Florida.

La replica della Premier italiana non si è fatta attendere. In un video pubblico, Giorgia Meloni ha tagliato netto: “Io e l’Italia non imploriamo mai”.