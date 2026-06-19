Recensione I Mondiali immaginari

I Mondiali immaginari

Angelo Carotenuto

Romanzo

Sellerio Palermo

2026

Pag. 410 euro 17

Mondiali di calcio. 1934-2010. Il bravissimo competente raffinato giornalista sportivo Angelo Carotenuto (Napoli, 1966) ha scelto la documentata fiction “I Mondiali immaginari” per raccontare indimenticabili squadre. Ai sedicesimi partecipano: il Brasile del 1970 con l’Inghilterra del 1990; Belgio 1982-86 e Brasile 1958; Austria 1934 e Italia 2006; Francia 1982-86 e Germania 2014; Argentina 1986 e Svezia 1958; India 1950 e Inghilterra 1966; Argentina 1978 e Italia 1934-38; Perù 1978-82 e Uruguay 1950; Italia 1994 e Olanda 1974; Brasile 1982 e Ungheria 1974; I Digitali e l’Urss 1986; Italia 1982 e Mapuche 1942; gli Esclusi e Jugoslavia 1990; Algeria 1982 e Colombia 1990-94; le Americane e Germania Ovest 1974; Francia 1998 e Spagna 2010. Seguono ottavi, quarti, semifinali, un’inedita finale. Tra gol compiuti e aneddoti, vicende personali ed energica fantasia, letteratura e sport, cultura e arte. Ottimo per prepararsi ai prossimi di giugno-luglio 2026, ennesimi consecutivi senza Italia.