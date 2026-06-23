Il Cammino di San Michele inaugura il percorso in Piemonte

A Palazzo Ghislini, sede della Provincia di Alessandria, la cerimonia ufficiale. Il Solstizio d’Estate la data scelta dall’amministrazione per l’evento che coinvolge 30 Comuni

Con una due giorni di eventi, il 20 e il 21 giugno 2026, la Provincia di Alessandria è diventa protagonista e fa da apripista del Cammino di San Michele in Italia, l’itinerario che abbraccia i luoghi legati all’Arcangelo oggetto di culto di tre religioni: Ebraismo, Cristianesimo e Islamismo. Un progetto che la DMO Green Weekend, ha sposato per il Lazio, cogliendone le straordinarie potenzialità.

Il Presidente della Provincia di Alessandria Luigi Benzi ha dato appuntamento ai sindaci dei Comuni per l’inaugurazione ufficiale dell’Itinerario ciclo-escursionistico Cammino di San Michele, della lunghezza complessiva di 190 chilometri, di cui 40 di percorsi di servizio.

Il progetto coinvolge la provincia di Alessandria e la Città Metropolitana di Torino. Grazie ai fondi stanziati dalla Provincia e Regione si è proceduto alla sistemazione della sentieristica, all’installazione della cartellonistica, alla realizzazione di 12 bivacchi, 7 gazebo, 16 postazione con 56 panche e tavoli in pietra, fontane in pietra e 11 binocoli panoramici, 10 totem informativi, 19 rastrelliere. Allestiti anche sentieri accessibili per persone con disabilità, con la messa a disposizione di 19 biciclette con pedalata assistita.

Il progetto coinvolge, grazie ad uno specifico protocollo d’intesa, la Provincia di Alessandria, il Comitato Promotore San Michele Cammino di Cammini ETS, il Club Alpino Italiano, 30 Comuni (27 coinvolti direttamente).

Inaugurazione del Cammino di San Michele

Soddisfazione per la riuscita della due giorni organizzata dalla Provincia di Alessandria nella persona del presidente Luigi Benzi è stata espressa da Sandro Vannucci, giornalista, volto noto di Linea Verde, la storica trasmissione di narrazione dei territori, e presidente del Comitato Promotore di San Michele Cammino dei Cammini ETS.

Nel nome di San Michele, grazie anche a finanziamenti dedicati, decine di Comuni dell’Alessandrino e varie sezioni del Club Alpino Italiano si sono riuniti per celebrare l’evento nell’ottica di un turismo lento. La DMO Green Weekend ETS, partner del Cammino di San Michele per il Lazio, ha già avviato, d’accordo con il presidente del Comitato promotore Cammino di San Michele Cammino di Cammini, le procedure per individuare le collaborazioni sul territorio finalizzate all’attivazione della tratta a nord e a sud di Roma.

Uno dei momenti clou della due giorni promossa in Piemonte per l’inaugurazione del tratto italiano del Cammino dei Cammini si è consumato all’alba del 21 giugno, giorno del Solstizio d‘Estate, nella chiesa di San Michele di Mirabello Monferrato, quando un raggio di luce ha come infuocato la spada nel dipinto di San Michele dietro l’altare, un prodigio salutato in musica con un concerto con il tenore Vittorio Dante Ceragioli e l’arpista Michela Maggiolo. È stato poi tagliato, alla presenza del presidente Benzi e dei numerosi sindaci, il nastro nel tratto del Cammino di San Michele tra Mirabello – San Salvatore Monferrato, di circa 7 chilometri.

A Volpedo, nel frattempo, a partire dalle 16, si sono svolte attività legate alla mobilità sostenibile nella cornice del Parco Idillio, alla presenza del sindaco Elisa Giardini. La visita guidata alla Pieve Romanica di San Pietro a Volpedo ha chiuso in bellezza la due giorni, Il Presidente Sandro Vannucci, volto noto della RAI per essere stato per molto tempo il conduttore di Linea Verde, ha raccontato che l’immagine individuata per essere il logo della ETS Comitato Promotore Cammino di San Michele Cammino di Cammini proviene proprio da Volpedo dive lui stesso l’ha individuata diversi anni fa quando iniziò a lavorare al progetto di un “Cammino di San Michele”. Altre attività nel pomeriggio del 21 giugno si sono tenute a San Salvatore Monferrato con la Festa al Parco della Torre Paleologa, con il battesimo del cavallo a cura di Melo Ranch e il mercatino campagnolo.

Il progetto coinvolge, grazie ad uno specifico protocollo d’intesa, la Provincia di Alessandria, il Comitato Promotore San Michele Cammino di Cammini ETS, i Comuni di Murisengo, Villadeati, Odalengo Piccolo, Castelletto Merli, Ponzano Monferrato, Serralunga di Crea, Cereseto, Ottiglio, Cella Monte, Frassinello Monferrato, Camagna Monferrato, Conzano, Lu e Cuccaro Monferrato, Mirabello Monferrato, San Salvatore Monferrato, Castelletto Monferrato, Alessandria, Tortona, Viguzzolo, Castellar Guidobono, Volpeglino, Monleale, Volpedo, Montemarzino, Pozzol Groppo, Momperone, Brignano Frascata, San Sebastiano Curone, Gremiasco, Fabbrica Curone e il Club Alpino Italiano, sezioni di Alessandria, Casale Monferrato, San Salvatore Monferrato e Tortona.