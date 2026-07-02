Quando i bambini diventano il bersaglio

Di Vijay Prashad

Il 23 giugno, la Commissione internazionale indipendente d’inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme Est, e Israele ha pubblicato uno dei rapporti più devastanti mai redatti da un organismo investigativo delle Nazioni Unite sul genocidio israeliano a Gaza. Il titolo è quasi insopportabile da leggere: ” L’essenza dell’infanzia è stata distrutta”. Dietro il titolo si cela un’accusa di straordinaria gravità. La Commissione conclude che le autorità e le forze di sicurezza israeliane hanno deliberatamente preso di mira i bambini palestinesi e che tali azioni costituiscono genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra nella Striscia di Gaza, oltre ai crimini di guerra commessi nella Cisgiordania occupata.

Il rapporto non è un appello emotivo. È un meticoloso documento giuridico costruito su testimonianze, prove forensi, immagini satellitari, analisi militari, cartelle cliniche e anni di documentazione. Ciò che presenta non è semplicemente un altro elenco di vittime civili. Sostiene che l’uccisione, la mutilazione, la fame, la detenzione e la distruzione psicologica dei bambini palestinesi non possono essere spiegate come danni collaterali. Piuttosto, la Commissione conclude che i bambini stessi sono diventati bersagli deliberati della politica militare israeliana. Le implicazioni di tale constatazione vanno ben oltre Gaza. Sollevano interrogativi fondamentali sul futuro stesso del diritto internazionale.

Un rapporto di gravità straordinaria

La Commissione stima che dall’ottobre 2023 almeno 20.179 bambini palestinesi siano stati uccisi e oltre 44.000 feriti. Circa il trenta per cento di tutti i palestinesi uccisi sono bambini. Queste cifre da sole collocano la guerra di Gaza tra i conflitti più letali per i bambini nella storia moderna. Tuttavia, l’importanza del rapporto non risiede solo nei numeri, ma anche nelle sue conclusioni riguardo alle intenzioni.

Il rapporto documenta ripetuti casi in cui bambini sono stati colpiti da cecchini, attaccati da droni, investiti mentre cercavano cibo o acqua, o uccisi pur non rappresentando alcuna minaccia militare – come avrebbe dovuto essere ovvio. Esamina l’uso ripetuto di esplosivi ad alto potenziale in aree civili densamente popolate, anche molto tempo dopo che le prevedibili conseguenze per i bambini erano diventate innegabili. Descrive in dettaglio gli attacchi a ospedali di maternità, reparti neonatali, scuole, orfanotrofi e centri di accoglienza. Analizza inoltre il blocco di cibo, acqua e medicinali, mostrando come la fame, le malattie e il collasso dei servizi sanitari siano diventati strumenti di guerra diretti contro un’intera popolazione civile, i cui membri più giovani sono i più vulnerabili.

La Commissione indaga sulle pratiche di detenzione israeliane che coinvolgono minori palestinesi. I bambini arrestati a Gaza e in Cisgiordania descrivono torture, violenze sessuali, trattamenti degradanti e sparizioni in centri di detenzione senza che le loro famiglie ne venissero informate. Tali abusi, conclude il rapporto, fanno parte di un sistema più ampio di punizione collettiva diretta contro la società palestinese attraverso le generazioni. Il rapporto della Commissione delle Nazioni Unite non è una novità su questo tema, sebbene le conclusioni siano devastanti. Confermano precedenti rapporti di Save the Children ( Palestinian Children in Israeli Military Detention Report Increasingly Violent Conditions , 29 febbraio 2024) e, ben prima di questa campagna genocida iniziata nel 2023, dell’UNICEF ( Children in Israeli Military Detention , febbraio 2013). Nel suo recente libro, Survivors of the Darkness , il giornalista palestinese Wesam Afifa documenta l’orrenda violenza dei campi di concentramento israeliani istituiti per i palestinesi, compresi i bambini.

Forse la conclusione più agghiacciante del rapporto delle Nazioni Unite è che la distruzione va oltre la morte fisica. L’infanzia stessa è diventata un campo di battaglia. Traumi psicologici, orfanezza, sfollamenti ripetuti, fame, interruzione degli studi e disabilità permanenti si traducono, secondo la Commissione, nella distruzione dell'”essenza stessa dell’infanzia”.

Uno schema documentato da tempo

Le conclusioni della Commissione non sono emerse all’improvviso. Per quasi due anni, i giornalisti palestinesi hanno documentato bambini estratti dalle macerie degli edifici crollati, neonati che morivano nelle incubatrici senza elettricità, famiglie sterminate dai raid aerei e bambini uccisi a colpi d’arma da fuoco mentre cercavano di procurarsi cibo o acqua. Molti di questi giornalisti hanno pagato con la propria vita. Gaza è diventato il “conflitto più letale di sempre per i giornalisti”, ha affermato Irene Khan, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione. Eppure, nonostante il pericolo straordinario, i giornalisti hanno continuato a documentare eventi che gran parte del mondo preferiva non vedere.

Organizzazioni internazionali per i diritti umani erano giunte a conclusioni simili ben prima di questo recente rapporto delle Nazioni Unite. Save the Children aveva ripetutamente avvertito che Gaza era diventata uno dei luoghi più pericolosi al mondo per i bambini. Defence for Children International–Palestine ha documentato ripetute sparatorie contro bambini in circostanze che sollevavano seri interrogativi sulla necessità militare. Human Rights Watch ha indagato sugli attacchi a scuole, ospedali e campi profughi. Amnesty International ha esaminato ripetuti attacchi che sembravano violare i principi di distinzione e proporzionalità del diritto internazionale umanitario. L’UNICEF ha ripetutamente avvertito che i bambini venivano uccisi e feriti su una scala senza precedenti. Nessuna di queste organizzazioni ha descritto incidenti isolati. Hanno identificato schemi ricorrenti che richiedevano un’indagine indipendente. Il nuovo rapporto delle Nazioni Unite consolida efficacemente questa vasta mole di prove in un’unica valutazione giuridica.

Nel gennaio 2024, la Corte internazionale di giustizia ha ritenuto plausibile la denuncia del Sudafrica per genocidio perpetrato da Israele e ha ordinato misure provvisorie che imponevano a Israele di prevenire atti vietati dalla Convenzione sul genocidio , di preservare le prove e di agevolare l’assistenza umanitaria. Le successive ordinanze hanno rafforzato tali requisiti con il peggioramento della situazione a Gaza. Sebbene la Corte non si sia ancora pronunciata nel merito della causa per genocidio, ha ripetutamente riconosciuto il grave rischio corso dalla popolazione palestinese e i continui obblighi imposti a Israele dal diritto internazionale. Il nuovo rapporto della Commissione fornisce ulteriore materiale probatorio che influenzerà inevitabilmente i futuri procedimenti legali.

Il silenzio dello Stato israeliano

Altrettanto sorprendente è stata forse la natura della risposta di Israele. Invece di esaminare seriamente le prove raccolte dalla Commissione, i funzionari israeliani hanno nuovamente respinto il rapporto senza mezzi termini, definendolo politicamente motivato e fondamentalmente di parte. Ne hanno respinto le conclusioni nella loro interezza, senza offrire una confutazione sostanziale degli specifici episodi, delle testimonianze o delle prove forensi presentate dagli inquirenti. Ogni Stato ha il diritto di difendersi dalle accuse. Ma accuse gravi richiedono risposte serie.

Se i bambini non sono stati presi di mira deliberatamente, spetta alle autorità israeliane spiegare perché migliaia di bambini siano morti in circostanze ripetutamente documentate da giornalisti, organizzazioni umanitarie, personale medico e ora anche da una Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite. Perché ospedali, reparti di maternità, scuole e centri di accoglienza per rifugiati sono stati colpiti ripetutamente? Perché i convogli umanitari sono stati attaccati più volte? Perché i bambini hanno continuato a morire anche dopo gli accordi di cessate il fuoco? Perché le indagini militari hanno portato a così poche responsabilità? Ripetere semplicemente le accuse di parzialità istituzionale non può sostituire una spiegazione fattuale. Il rifiuto di prendere in considerazione le prove è diventato di per sé un aspetto inquietante di questa guerra.

Il diritto internazionale umanitario si fonda sul principio che gli Stati sono responsabili della propria condotta. L’assunzione di responsabilità diventa impossibile quando ogni indagine viene archiviata prima ancora che le prove vengano esaminate.

Il giudice S. Muralidhar e il dovere del giudice

Le conclusioni della Commissione delle Nazioni Unite ci ricordano anche l’importanza di giudici che comprendano che la legge non è un mero strumento tecnico, ma una difesa contro il potere arbitrario. Pochi giudici indiani hanno incarnato questo principio con maggiore coerenza del giudice S. Muralidhar, che, in qualità di membro della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha presieduto il comitato che ha redatto questo nuovo rapporto.

Nel corso dei decenni, il giudice Muralidhar si è guadagnato la reputazione di uno dei giuristi costituzionalisti più rispettati dell’India, in particolare nei casi riguardanti le libertà civili, la violenza interreligiosa e la tutela delle comunità vulnerabili. È stato una delle principali voci giudiziarie nell’attuazione del principio di responsabilità dopo il pogrom anti-Sikh del 1984, insistendo sul fatto che l’impunità non potesse diventare la norma solo perché i crimini erano politicamente scomodi. Il suo impegno per il dovere costituzionale è diventato noto a livello internazionale durante le violenze interreligiose nel nord-est di Delhi nel febbraio 2020. Mentre gli ospedali faticavano a curare le vittime intrappolate dalla violenza, il giudice Muralidhar e il giudice Anup J. Bhambhani hanno convocato un’udienza straordinaria a mezzanotte presso la residenza del giudice Muralidhar. L’Alta Corte di Delhi ha ordinato alla polizia di garantire il trasporto sicuro dei feriti negli ospedali e ha disposto l’immediato intervento medico d’urgenza. Più tardi, quello stesso giorno, il giudice Muralidhar ha criticato aspramente la mancata registrazione di denunce contro i leader politici i cui discorsi incendiari erano stati ampiamente diffusi, ricordando alle autorità che il Paese non poteva permettere “un altro 1984”.

A poche ore da queste udienze, il governo indiano ha notificato il trasferimento del giudice Muralidhar all’Alta Corte del Punjab e dell’Haryana, sebbene la raccomandazione per il suo trasferimento fosse stata formalmente formulata dal Collegio della Corte Suprema all’inizio dello stesso mese. La tempistica ha suscitato diffusa preoccupazione tra avvocati, giudici in pensione e organizzazioni della società civile, che hanno considerato l’episodio come un’occasione per sollevare inquietanti interrogativi sull’indipendenza della magistratura.

La carriera del giudice Muralidhar illustra un principio essenziale dello stato di diritto. I tribunali non esistono per ratificare la condotta dei governi. La loro funzione è quella di esaminare le prove senza timori né favoritismi, soprattutto quando le vittime sono coloro che hanno meno potere politico. Lo stesso principio anima il lavoro della Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite. Le sue conclusioni possono essere contestate, ma non possono essere semplicemente respinte perché politicamente scomode. La risposta appropriata a prove concrete è un confronto serio. Questo è il primo obbligo di qualsiasi Stato che affermi di rispettare lo stato di diritto.

La prova davanti all’umanità

In definitiva, il rapporto della Commissione delle Nazioni Unite non riguarda solo Israele o la Palestina. Il rapporto si interroga sulla legittimità dell’ordinamento giuridico internazionale creato dopo la sconfitta del fascismo europeo, in quanto ancora in possesso dell’autorità morale necessaria a difendere i bambini dalla violenza organizzata. Se oltre 20.000 bambini possono essere uccisi mentre le istituzioni della diplomazia internazionale continuano sostanzialmente a operare normalmente, allora la promessa racchiusa nella Convenzione sul genocidio, nelle Convenzioni di Ginevra e nella Convenzione sui diritti dell’infanzia risulta gravemente compromessa. Il rapporto non porrà fine alla guerra. Non può restituire le vite già perdute. Ma costituisce una testimonianza storica che diventerà sempre più difficile da cancellare. Molto tempo dopo il cambio di governo e la conclusione delle campagne militari, questa testimonianza rimarrà. La storia ricorda chi ha commesso atrocità. Ricorda anche chi ha distolto lo sguardo.

* Direttore del Tricontinental: Institute for Social Research. Il suo libro più recente (scritto con Grieve Chelwa) è How the International Monetary Fund Suffocates Africa (pubblicato da Inkani Books).