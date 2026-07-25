Recensione Alt!! Pena detentiva e misure alternative

Alt!! Pena detentiva e misure alternative

AAVV.

Quaderni di criminologia, vol 5

Università degli studi di San Marino

2026 (cartaceo), 2024 (web)

Pag. 161

Venerdì 10 e sabato 11 giugno 2022 si è svolto a San Marino l’interessante convegno seminario “Pena detentiva e misure alternative”, con relazioni di vari esperti ed esperte (AAVV.), aperto da una colta Lectio magistralis di Mauro Palma, allora garante nazionale italiano dei diritti delle persone private della libertà personale (dal 2016 al 2024). Si possono ora leggere e ripensare i testi scritti rivisti dagli autori, studiosi e docenti, con acute riflessioni sulla certezza della pena e la Costituzione italiana, sul sistema carcerario, sulle pene alternative e i diritti umani, e l’approfondimento del contesto normativo europeo e internazionale, delle questioni architettoniche, della giustizia riparativa, di alcune storie sanmarinesi, del fenomeno delle isole carcere, dell’esecuzione della pena a domicilio, delle donne internate in manicomio, delle comunità e le Rems. A ogni intervento sono seguite domande e risposte, oltre che dibattiti e tavole rotonde.