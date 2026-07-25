Recensione Le inchieste del commissario Collura

Le inchieste del commissario Collura

Andrea Camilleri

Otto racconti

Con una nota di Santo Piazzese

Con un’intervista all’autore di Giovanni Capecchi

Sellerio Palermo

2026 (orig. sul quotidiano “La Stampa” estate 1998)

Pag. 151 euro 14

Una nave da crociera in navigazione nel Mediterraneo, quasi tre decenni fa (forse in epoca di spettacoli berlusconiani, considerato alcuni personaggi). Il commissario di bordo di nome fa Vincenzo Cecè Collura, “non era omo d’acqua, ma di terraferma”. In realtà lavorava normalmente come commissario di polizia. Aveva preso una revorberata al fegato durante una sparatoria con alcuni rapinatori di banche; dopo cure e convalescenza un suo parente, che aveva interessi nel gruppo armatoriale, gli aveva proposto di passare una parte del periodo di riposo con una responsabilità investigativa a bordo. Si era imbarcato pensando ai quasi duemila passeggeri come “paesani”. E deve affrontare personalità in incognito, indizi e anomalie, fantasmi e crimini, misteri e furti. Nel 1998 l’immenso Andrea Camilleri (1925 – 2019) aveva 73 anni e pubblicato solo quattro romanzi con Montalbano (peraltro amico di Collura). “Le inchieste del commissario Collura” sono una vivace raccolta di belle storie estive.