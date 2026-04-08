Israele sferra attacco in Libano: colpito convoglio italiano UNIFIL

Mentre Stati Uniti e Iran hanno appena siglato un accordo di cessate il fuoco di 15 giorni, Israele ha intensificato i raid sul fronte libanese. Un attacco improvviso e massiccio che indica un inasprimento del conflitto con l’impiego di 150 aerei che hanno sganciato 160 bombe in soli 10 minuti su Beirut, Sidone e Tiro.

Una situazione drammatica che ha coinvolto anche un convoglio italiano Unifil. I soldati israeliani (IDF) hanno aperto il fuoco contro una colonna italiana, colpendo un veicolo Lince. Sul caso è intervenuto lo stesso Ministro degli esteri Tajani che ha definito l’attacco il “più violento bombardamento dalla ripresa della guerra” e ha convocato l’ambasciatore israeliano e ribadendo che i militari italiani “non si toccano” e che l’IDF non ha autorità su di loro.

Anche il Ministro Crosetto ha espresso ferma protesta, definendo inaccettabile il rischio corso dai peacekeeper sotto bandiera ONU. L’Italia chiede il pieno rispetto del diritto internazionale e la sicurezza per i propri 1.000 soldati impegnati nella missione.

Secondo i dati ufficiali del Ministero della Salute del Libano, negli ultimi giorni sarebbero morte 89 persone in tutto il Paese, mentre 722 sono rimaste ferite.

