Dr. Sethi Krishan Chand

“La filosofia della vita non è un gioco di parole; è un mare profondo di pensieri ed esperienze umane che danno significato alla vita.” …Dr. Sethi K.C.

I segreti della vita umana sono sempre stati uno dei più grandi enigmi della coscienza umana. Filosofi, pensatori, santi, scrittori e uomini e donne comuni hanno cercato, sin dai tempi antichi, di comprendere il significato dell’esistenza. Alcuni hanno cercato la verità nella religione, altri nella scienza, altri ancora nella spiritualità o nelle esperienze umane. Ma, nonostante secoli di riflessioni filosofiche, una cosa rimane vera: la vita non può essere conosciuta soltanto attraverso le parole. Deve anche essere vissuta ed esperita, osservata e sofferta, meditata interiormente. La filosofia della vita, quindi, non è la stessa cosa di una disciplina accademica o di un insieme di idee. È la connessione viva tra il pensare, il conoscere, il sentire, l’agire e il vivere. L’essere umano non si limita a pensare la vita, ma la vive. La filosofia personale si forma attraverso ogni sorriso, ogni ferita, ogni successo, delusione, relazione e silenzio.

Il Dr. Sethi K.C., fondatore della Filosofia Sethiana, afferma che gli esseri umani hanno una percezione errata della filosofia, riducendola a semplice linguaggio e argomentazione. La Filosofia Sethiana sostiene che la filosofia non è più soltanto una questione di libri e discorsi, ma una silenziosa trasformazione che avviene nella mente umana attraverso l’esperienza, la consapevolezza di sé, la comprensione emotiva e l’osservazione della realtà.

Il Dr. Sethi scrive: “È attraverso l’esperienza che nasce la comprensione, ma è attraverso le parole che si può introdurre la filosofia.” Questo pensiero rappresenta il fondamento della Filosofia Sethiana. La conoscenza umana non deriva soltanto dalle informazioni, ma anche dal vivere situazioni che mettono alla prova i sentimenti, l’etica, la pazienza, la verità e la coscienza dell’essere umano.

Le differenze tra parole e comprensione

La società moderna è diventata altamente espressiva. Le parole vengono continuamente pronunciate, stampate, pubblicate sui social e discusse riguardo alla vita, alla felicità, alla moralità e al successo. Tuttavia, parlare di saggezza e possedere davvero la saggezza sono due cose completamente diverse. Le persone possono parlare magnificamente della pazienza e irritarsi per questioni insignificanti. Qualcuno può scrivere sulla gentilezza e comportarsi con crudeltà verso gli altri. Questi paradossi testimoniano una verità importante: la vera misura della filosofia non è il discorso, ma l’armonia tra pensiero e azione. Secondo la Filosofia Sethiana, le parole utilizzate senza una reale consapevolezza interiore possono trasformarsi in esibizioni superficiali. La vera filosofia inizia quando le parole diventano comprensione.

La lampada e la fiamma

Il Dr. Sethi paragona la filosofia umana a una lampada. L’esterno della lampada è come le parole. Esse danno forma e colore. Ma la fiamma rappresenta la comprensione. Senza la fiamma, la lampada non può illuminare. Allo stesso modo, il linguaggio umano, le citazioni e la conoscenza intellettuale possono apparire grandiosi, ma se mancano esperienza e realizzazione interiore, non possono essere illuminanti. Questa illustrazione mostra che non è sufficiente apparire saggi nel mondo esterno. È essenziale che avvenga una realizzazione interiore.

L’esperienza umana è il fondamento della filosofia

Ogni individuo nasce con un “mondo” unico dentro di sé. Ognuno vive la propria vita in modo differente. Per questo ogni persona sviluppa il proprio concetto della vita. Per alcuni, la felicità può essere legata al denaro. Una persona che ha vissuto a lungo nella solitudine apprezzerà il contatto umano più di chi è sempre stato circondato da compagnia. Allo stesso modo, chi è stato tradito può avere una definizione diversa della fiducia.

La coscienza è formata dalle esperienze umane

Nella Filosofia Sethiana, la sofferenza stessa è considerata una grande maestra. Spesso il dolore, le delusioni, i fallimenti e l’angoscia emotiva conducono a una comprensione più profonda rispetto al comfort e al lusso. Il Dr. Sethi scrive: “Il comfort può riempire la vita, ma sono le sfide a renderne evidente il significato.” La sofferenza non viene glorificata. Piuttosto, è nei momenti difficili che gli esseri umani riflettono più profondamente su se stessi e sulla vita.

L’albero e la tempesta

Con il tempo sereno, un albero può sembrare forte. Ma soltanto una tempesta può rivelare la profondità delle sue radici. Allo stesso modo, gli esseri umani scoprono la loro vera forza, i loro valori, la loro pazienza e la loro filosofia nei momenti difficili della vita. L’essenza dell’avversità è rivelare la verità interiore. Questo esempio dimostra i limiti della comprensione filosofica puramente teorica. La vera filosofia può essere vista soltanto nell’esperienza pratica dell’essere umano.

La Filosofia Sethiana e l’osservazione di sé

Uno degli elementi centrali della Filosofia Sethiana è l’osservazione di sé. Gli esseri umani spendono enormi quantità di energia osservando gli altri, ma rimangono sconosciuti a se stessi. Criticano, osservano la società, parlano di moralità, ma non comprendono le proprie paure, insicurezze, desideri, contraddizioni ed ego. Secondo la Filosofia Sethiana, il primo passo verso la filosofia è una sincera consapevolezza di sé.

Il Dr. Sethi spiega: “La distanza più grande che un essere umano possa percorrere nella vita non è tra due persone, ma tra un uomo e se stesso.” Gli esseri umani tendono a comportarsi secondo modelli socialmente accettati senza interrogarsi sulla propria realtà interiore. Molte persone indossano maschere emotive per compiacere la società. Sorridono esteriormente ma hanno cuori vuoti. Cercando approvazione, perdono il contatto con ciò che realmente sono. La Filosofia Sethiana invita ad osservare silenziosamente i propri pensieri. Perché alcune parole ci feriscono? Perché ci confrontiamo continuamente con gli altri? Perché la paura guida molte decisioni? Perché ciò che gli altri dicono ci turba così profondamente? Attraverso queste domande, la coscienza cresce lentamente.

Lo specchio impolverato

La mente umana, dice il Dr. Sethi, è simile a uno specchio. Se la polvere si accumula su uno specchio, il riflesso diventa confuso. Allo stesso modo, la coscienza umana è coperta dall’ego, dalla paura, dall’avidità, dalla gelosia e dal condizionamento sociale. Finché non trascendiamo questi strati emotivi, la mente rimane velata e incapace di vedere chiaramente la realtà. Quando una persona sviluppa consapevolezza di sé, lo specchio viene pulito. Solo allora l’essere umano può iniziare a comprendere la vita in modo più autentico.

Il pensiero come inizio dell’azione

Uno dei concetti fondamentali della Filosofia Sethiana è l’unità tra pensiero e azione. I pensieri da soli non bastano a cambiare la vita. Allo stesso modo, le azioni senza comprensione possono essere prive di direzione. La filosofia nasce dall’interazione tra comprensione e azione. La civiltà moderna spesso presenta una separazione tra ciò che le persone pensano e ciò che fanno. Molti sostengono pubblicamente determinati valori morali ma agiscono diversamente nella vita privata. Parlano dell’umanità, ma ignorano chi soffre. Questa divisione indebolisce l’autenticità umana. Il Dr. Sethi scrive: “Quando la filosofia si riflette nella condotta, allora diventa vera comprensione.” Questo significa che la filosofia deve manifestarsi nella vita quotidiana.

L’operaio onesto

Un intellettuale istruito può tenere grandi discorsi sulla moralità. Ma un uomo povero che guadagna il pane quotidiano con sincerità e onestà può praticare inconsapevolmente una filosofia più profonda. Perché? Per la filosofia non conta soltanto il linguaggio, ma l’integrità. Molto spesso, un atto sincero possiede più valore filosofico di moltissimi discorsi.

Il valore del silenzio nella filosofia

Uno degli aspetti particolari della Filosofia Sethiana riguarda il silenzio. La società moderna teme il silenzio perché nel silenzio l’essere umano incontra se stesso. Nel silenzio emergono i pensieri e le emozioni; nel rumore, invece, la coscienza viene distratta. Il Dr. Sethi ritiene che nulla sia più profondo del silenzio. “Esistono verità che non parlano attraverso il linguaggio, ma si rivelano nel silenzio.” Spesso le persone non ascoltano soltanto le parole, ma percepiscono anche il silenzio emotivo che si nasconde dietro di esse. Una madre che si sacrifica silenziosamente per il proprio figlio, una persona sola che nasconde il dolore dietro un sorriso, un anziano che osserva la vita in silenzio: tutte queste esistenze custodiscono profonde filosofie.

L’oceano

L’oceano appare agitato in superficie, con onde in continuo movimento. Ma nelle profondità esiste pace. Allo stesso modo, nella mente umana esistono rumori sociali, pensieri ed emozioni continue. Ma sotto questa agitazione si trova un silenzio interiore più profondo, nel quale la saggezza cresce lentamente. La Filosofia Sethiana incoraggia l’essere umano a prendersi del tempo per riflettere e rimanere nella quiete interiore.

L’illusione del successo materiale

Nella società contemporanea, il successo viene spesso misurato attraverso la ricchezza, la popolarità, lo status e il riconoscimento sociale. Tuttavia, la Filosofia Sethiana mette in dubbio l’idea che il significato della vita possa essere trovato soltanto nel successo materiale. Molte persone istruite e di successo continuano a sentirsi vuote, ansiose, sole o incompiute. Perché? Perché i risultati esteriori non portano sempre appagamento interiore. Il Dr. Sethi scrive: “Si può possedere tutta la ricchezza del mondo e sentirsi comunque senza casa nella propria anima.” Questa riflessione riguarda la differenza tra possedere qualcosa e vivere nella pace interiore. La società insegna agli esseri umani a competere, ma non insegna loro a comprendere se stessi. La Filosofia Sethiana non è contraria ai risultati materiali. Piuttosto, sostiene che un successo privo di consapevolezza interiore crea squilibrio.

L’uccello nella gabbia d’oro

Immaginiamo un uccello rinchiuso in una splendida gabbia d’oro. La gabbia è preziosa, ammirata e bella. Ma l’uccello rimane comunque prigioniero. Allo stesso modo, una persona può diventare ricca e ricevere ammirazione dagli altri, ma vivere interiormente nella paura, nello stress o nel vuoto emotivo. Questo esempio dimostra che il successo, da solo, non basta per creare una buona vita.

Relazioni umane e filosofia

Le relazioni umane rappresentano una chiave importante per comprendere la vita. È attraverso le relazioni che emergono le emozioni umane. L’amore rivela l’attaccamento. Il tradimento rivela la vulnerabilità. L’amicizia rivela la fiducia. La separazione mette in luce la dipendenza emotiva. Nella Filosofia Sethiana, le relazioni sono considerate uno specchio della coscienza umana. Il Dr. Sethi spiega: “Ogni relazione non rivela soltanto un’altra persona, ma anche parti nascoste di noi stessi.” Quando gli esseri umani interagiscono, imparano sull’ego, la pazienza, l’empatia, l’insicurezza, il perdono e la maturità emotiva. Molte persone cercano la relazione perfetta senza conoscere se stesse. Per questo, paure irrisolte ed aspettative interiori creano conflitti emotivi. La Filosofia Sethiana non insegna a controllare le emozioni, ma a comprenderle.

I due viaggiatori

Il Dr. Sethi paragona le relazioni a due viaggiatori che camminano insieme. Se entrambi conoscono la direzione del cammino, il viaggio può essere significativo. Ma se ognuno è perso interiormente, possono camminare insieme fisicamente senza avere una vera connessione emotiva. Questo esempio dimostra che la comunicazione da sola non basta per una relazione. È necessaria anche la comprensione reciproca.

Il viaggio verso il significato della vita

Una delle più grandi domande filosofiche è: qual è il significato della vita? Ogni essere umano è diverso e trova significato in modi differenti. Alcuni lo trovano nell’amore, altri nella creatività, nella spiritualità, nella famiglia, nel servizio, nella conoscenza o nella crescita personale. La Filosofia Sethiana suggerisce che il significato non possa essere completamente ricevuto dagli altri. Ogni individuo deve scoprirlo attraverso la propria consapevolezza e la propria esperienza. Il Dr. Sethi scrive: “Il significato non esiste come un oggetto da trovare; esso cresce lentamente attraverso la vita cosciente.” La vita stessa diventa quindi un viaggio di comprensione, piuttosto che una destinazione finale. Nella ricerca del significato, gli esseri umani devono porsi domande difficili:

Che cosa è veramente importante per me?

Sto vivendo secondo la mia verità interiore o secondo la pressione sociale?

Chi sto diventando?

Le persone presenti nella mia vita stanno favorendo comprensione, compassione e consapevolezza?

Queste riflessioni accrescono la coscienza filosofica.

La Filosofia Sethiana e la coscienza umana

Nella Filosofia Sethiana, la coscienza umana è considerata un processo continuo. Gli esseri umani non sono entità statiche. La comprensione cambia continuamente attraverso le esperienze. Il modo in cui una persona vede la vita a vent’anni è diverso da quello che avrà a cinquanta. Anche la percezione emotiva cambia con il tempo. Il Dr. Sethi sottolinea:

“La saggezza non nasce dalla convinzione di avere tutte le risposte, ma dalla consapevolezza di ciò che ancora non conosciamo.” Questa umiltà permette all’essere umano di continuare ad apprendere. La Filosofia Sethiana promuove armonia tra intelletto ed emozione, tra parola e silenzio, tra individualità e umanità, tra successo e pace, tra pensiero e azione. Essa ricorda all’essere umano che la vita non è soltanto logica; esistono dimensioni emotive, spirituali e psicologiche che vanno oltre la pura razionalità.

Conclusione

La filosofia della vita non è una bella costruzione di parole. È la struttura viva dei pensieri, delle emozioni, delle esperienze, della conoscenza e delle azioni umane. Ogni individuo possiede una filosofia invisibile formata dalle proprie esperienze, relazioni, ricordi, silenzi, sogni e osservazioni. Secondo la Filosofia Sethiana, la vera saggezza non consiste soltanto nel parlare elegantemente della vita. Essa nasce dal vivere con consapevolezza, dall’osservazione sincera, dalla comprensione profonda e dall’azione autentica. L’intero libro della vita è ancora aperto. Ogni sorriso contiene una lezione. Ogni ferita insegna qualcosa. Ogni silenzio custodisce un significato. Ogni esperienza possiede una verità, anche quando non appare immediatamente evidente. In breve, non esiste separazione tra filosofia e vita. La filosofia è la profondità della comprensione della vita. Ed è per questo che il Dr. Sethi K.C. scrive: “La filosofia della vita non è soltanto un gioco di parole, ma un ricco terreno di pensieri, comprensione ed esperienze umane che possono influenzare il significato della vita.”

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