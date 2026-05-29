Enciclica sulla IA : che ne dicono i leaders delle maggiori tradizioni spirituali del mondo ?

La pubblicazione di “Magnifica Humanitas” di Papa Leone XIV, accompagnata dalla storica e inedita presenza del co-fondatore di Anthropic, Christopher Olah, in Vaticano, ha innescato un dibattito interreligioso di portata globale.

Data la natura universale delle sfide poste dall’intelligenza artificiale generativa e dall’automazione, i leader delle principali tradizioni spirituali del pianeta sono intervenuti commentando il documento papale. Le loro dichiarazioni riflettono le diverse teologie, ma mostrano una sorprendente convergenza sulla necessità di “frenare” il paradigma tecnocratico selvaggio.

In qualche modo i Big Six dell’Intelligenza Artificiale dovranno farci i conti. O no ?



Cristianesimo Ortodosso ed Evangelico



Ortodossi Russi (100 – 110 milioni) – Il Patriarcato di Mosca (Cirillo I), attraverso il Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne, ha espresso un forte apprezzamento per il richiamo del Papa all’immagine della Torre di Babele. Gli ortodossi russi vedono nei modelli di IA occidentali il rischio di una “omologazione forzata dei valori” e di una “colonizzazione digitale che cancella le identità culturali e spirituali dei popoli”. Pur mantenendo le distanze formali da Roma, Mosca concorda sul fatto che l’IA non debba mai sostituire il discernimento spirituale e la coscienza, che restano doni divini esclusivi dell’uomo.

Ortodossi Greci ( 12 milioni) – Il Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli (Bartolomeo I) ha accolto l’enciclica sottolineando il legame profondo tra l’antropologia cristiana e la bioetica. I teologi greci hanno lodato il passaggio sul “rispetto della vulnerabilità umana”, ricordando che la deificazione dell’uomo (theosis) passa attraverso il dolore, l’empatia e la relazione fisica, elementi che nessuna macchina, per quanto “sublime”, potrà mai simulare.

Mondo Protestante)- Le reazioni delle chiese nate dalla Riforma si sono concentrate sulla Dottrina del Lavoro.

Luterani (66 milioni) – La Federazione Luterana Mondiale di Ginevra ha sposato con entusiasmo la critica del Papa allo “scarto algoritmico”. Per i luterani, il lavoro è una vocazione (Beruf) e la sua automazione selvaggia non è solo un problema economico, ma una ferita alla dignità teologica dell’individuo.

Protestanti ( circa 80 milioni) – La Comunione Mondiale delle Chiese Riformate (Calvinisti) si è focalizzata sulla trasparenza e sulla giustizia sociale, elogiando la richiesta papale di una governance pubblica internazionale e criticando, in linea con l’enciclica, l’accumulo di ricchezza e lo strapotere nelle mani di pochissimi oligarchi della Silicon Valley.

Islam

Islam Sunnita ( 1 miliardo) – Dall’Università di Al-Azhar al Cairo, il Grande Imam Ahmad al-Tayyib, riferimento religioso, educativo e giuridico per i musulmani sunniti, ha espresso consonanza con Leone XIV sul tema delle “nuove schiavitù digitali” e sullo sfruttamento dei lavoratori del Terzo Mondo (i data annotators). La leadership sunnita ha ribadito che la creazione della conoscenza e della morale spetta unicamente ad Allah e che l’uso dell’IA nei contesti bellici (droni autonomi e decisioni strategiche affidate a calcoli predittivi) viola il principio islamico della responsabilità personale nelle azioni di guerra.

Islam Sciita ( 300 milioni di persone) – Dalle scuole teologiche di Qom (Iran), i commentatori sciiti si sono concentrati sul concetto di libertà interiore minacciata dalla profilazione di massa. Gli Ayatollah hanno sottolineato come la manipolazione algoritmica dei desideri e delle informazioni (l’economia dell’attenzione) sia una forma di “oppressione invisibile” che devia l’anima dal suo cammino spirituale, plaudendo all’appello del Papa per una forte regolamentazione statale contro i monopoli tecnologici transnazionali.

Religioni Orientali : Buddismo, Induismo, Taoismo, Shintoismo

Buddismo Mahayana e Zen (360 milioni di adepti) – I leader asiatici del Buddismo hanno centrato il loro commento sulla distanza strutturale tra “calcolo” e “compassione”. Anche se l’IA può elaborare miliardi di dati, non potrà mai sviluppare la Bodhicitta (la mente dell’illuminazione) o la vera empatia.

Buddismo Tibetano (15-20 milioni di fedeli) – L’Ufficio del Dalai Lama Tenzin Gyatso , la guida spirituale più importante del buddismo tibetano , ha espresso grande sintonia con i passaggi dell’enciclica riguardanti l’inganno delle “relazioni sintetiche”. I Maestri tibetani hanno avvertito che l’attaccamento emotivo a chatbot o entità artificiali distorce la comprensione della realtà e dell’interconnessione tra gli esseri senzienti, portando a una profonda solitudine spirituale.



Induismo ( 1 miliardo) – I rappresentanti del Consiglio Mondiale dell’Induismo da Nuova Delhi hanno commentato il testo evidenziando la sacralità del Dharma (l’ordine cosmico ed etico). Gli intellettuali induisti concordano con il Papa che ridurre la vita umana a un mero aggregato di dati (dataismo) sia un errore ontologico grossolano: l’Atman (l’anima o la scintilla divina) non è quantificabile da un algoritmo e la tecnologia deve rimanere uno strumento subordinato all’elevazione spirituale dell’umanità.

Shintoismo ( stima ufficiale 120 milioni) – La reazione dei santuari shintoisti è stata particolarmente sfumata. Nella visione scintoista, anche gli oggetti inanimati possono ospitare un kami (spirito), quindi c’è un’apertura naturale verso l’IA. Tuttavia, hanno condiviso la preoccupazione del Papa per la rottura del legame con la natura reale e la frammentazione delle comunità locali a causa dell’alienazione digitale.

Confucianesimo (300 milioni aderenti ai culti tradizionali) – Il nucleo del commento confuciano ruota attorno al concetto di Ren (仁), la virtù fondamentale dell’empatia e della benevolenza che rende l’uomo autenticamente umano. I saggi confuciani hanno lodato l’insistenza del Papa sul fatto che l’IA debba essere “centrata sulla persona”. Hanno affermato che un algoritmo, pur potendo simulare il calcolo logico più complesso, è strutturalmente privo di Ren. Affidare decisioni di rilevanza sociale o giudiziaria a una macchina significa, nella visione confuciana, “regredire verso la barbarie”, poiché si priva l’atto di governo della necessaria flessibilità morale e della comprensione del contesto umano.



Taoismo ( stima ufficiale 170 milioni) – I maestri del Taoismo hanno commentato l’enciclica mettendo in guardia contro la “fretta” tecnologica che spezza l’armonia naturale (Wu Wei). L’IA, se usata per l’ottimizzazione esasperata e il controllo totale, rappresenta un eccesso di energia Yang distruttiva che si oppone al flusso spontaneo della vita e della società.

Ebraismo (16 milioni) – Il Rabbinato Centrale – sia in Israele che nelle comunità della diaspora europea e americana – ha offerto un’analisi teologica raffinatissima, collegandosi al mito del Golem: l’intelligenza artificiale è vista come una creatura d’argilla, potente ma priva di Neshama (l’anima divina). I leader ebraici hanno fortemente appoggiato l’insistenza di Leone XIV sulla riserva di decisione umana: l’applicazione della giustizia (la Tzedakah) e l’interpretazione della legge non possono mai essere delegate a un automa, poiché il giudizio richiede misericordia, contesto storico e responsabilità etica diretta dinanzi a Dio e alla comunità.



Parsi /Zoroastrismo ( 130.000 fedeli) I leader della comunità Parsi (concentrati principalmente in India) hanno riletto l’enciclica sotto la lente dell’eterna lotta tra le forze della luce (Asha, l’ordine e la verità) e del caos (Druj, l’inganno). Hanno lodato il monito del Papa contro la manipolazione della verità tramite deepfake e disinformazione automatizzata, definendo la creazione di bugie sintetiche su larga scala come un atto che alimenta le forze del caos e mina la fiducia fraterna tra gli uomini.

Del­lo stes­so au­to­re, leg­gi an­che: Un’al­lean­za tra Va­ti­ca­no e An­th­ro­pic sul­la IA?