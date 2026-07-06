Trump attacca Meloni sui social: silenzio di Palazzo Chigi, i ministri smorzano i toni

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato sul suo social

Truth un meme che lo ritrae insieme a Giorgia Meloni, accompagnato dalla

scritta “serve un ordine restrittivo”. Il post fa riferimento alle polemiche

sulle presunte richieste di foto da parte della premier italiana al summit di

Evian. Questa provocazione rappresenta l’ultimo affondo di Trump contro la

premier, iniziato a giugno dopo il G7 di Evian, a causa delle critiche sulla

mancata collaborazione italiana nella crisi dello Stretto di Hormuz.

L’attacco arriva proprio alla vigilia del vertice Nato, in programma ad Ankara il 7 e 8

luglio, a cui parteciperanno entrambi i leader. Palazzo Chigi ha scelto di non

replicare, mentre i ministri Piantedosi e Crosetto hanno cercato di smorzare i

toni, definendo il post “criptico” e ribadendo che l’asse strategico con gli

Stati Uniti resta solido e incrollabile, poiché “le persone passano ma i

rapporti devono rimanere”.