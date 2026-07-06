Trump attacca Meloni sui social: silenzio di Palazzo Chigi, i ministri smorzano i toni

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato sul suo social
Truth un meme che lo ritrae insieme a Giorgia Meloni, accompagnato dalla
scritta “serve un ordine restrittivo”. Il post fa riferimento alle polemiche
sulle presunte richieste di foto da parte della premier italiana al summit di
Evian. Questa provocazione rappresenta l’ultimo affondo di Trump contro la
premier, iniziato a giugno dopo il G7 di Evian, a causa delle critiche sulla
mancata collaborazione italiana nella crisi dello Stretto di Hormuz.
L’attacco arriva proprio alla vigilia del vertice Nato, in programma ad Ankara il 7 e 8
luglio, a cui parteciperanno entrambi i leader. Palazzo Chigi ha scelto di non
replicare, mentre i ministri Piantedosi e Crosetto hanno cercato di smorzare i
toni, definendo il post “criptico” e ribadendo che l’asse strategico con gli
Stati Uniti resta solido e incrollabile, poiché “le persone passano ma i
rapporti devono rimanere”.