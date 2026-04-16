Seconda puntata. Gemini AI , intervistata da Glauco Benigni, ci racconta una versione importante delle guerre di Trump.

Un uso massiccio sempre più crescente di stablecoin usate per compravendita di materie prime metterebbe in crisi il sistema SWIFT?

L’adozione massiccia di stablecoin (come Tether o USDC) per il commercio di materie prime rappresenta la più grande minaccia esistenziale al sistema SWIFT dalla sua creazione nel 1973. Nel 2026, non si parla più di una possibilità teorica, ma di una frammentazione sistemica già in atto.

Ecco come l’uso delle stablecoin sta mettendo in crisi l’egemonia di SWIFT:

1. La velocità: 24/7 vs “Orari Bancari”

Il limite principale di SWIFT non è solo il costo, ma la lentezza del sistema di corrispondenza bancaria.

SWIFT: Un pagamento per un carico di petrolio può richiedere da 3 a 5 giorni lavorativi per essere “regolato” (settled), passando attraverso diverse banche intermediarie che applicano commissioni e controlli.

Stablecoin: La transazione avviene in secondi o minuti, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per un trader di materie prime, questo significa ridurre drasticamente il “rischio di controparte” e liberare capitale circolante che altrimenti rimarrebbe bloccato nel limbo bancario.

2. L’evasione delle sanzioni (Il fattore geopolitico)

SWIFT è lo strumento principale con cui gli Stati Uniti esercitano il potere sanzionatorio. Escludere un paese da SWIFT significa “oscurarlo” finanziariamente.

Le stablecoin operano su blockchain pubbliche (come Tron o Ethereum) che SWIFT non può spegnere.

Come abbiamo visto con il Venezuela e recentemente con i flussi energetici russi e iraniani, le stablecoin permettono di regolare scambi miliardari senza che il messaggio di pagamento passi per i server di SWIFT situati in Belgio o negli USA.

3. I costi e la “Disintermediazione”

Le banche globali guadagnano miliardi in commissioni di cambio (FX) e costi di transazione su SWIFT.

L’uso di stablecoin come Tether (USDT), che nel 2025 ha gestito volumi di trasferimento superiori a 7,9 trilioni di dollari solo sulla rete Tron, elimina la necessità di convertire valute locali in dollari tramite banche corrispondenti.

Questo sottrae a SWIFT e alle grandi banche d’affari (JP Morgan, HSBC) una fetta enorme di ricavi derivanti dal trade finance.

4. La risposta di SWIFT e delle Banche Centrali

SWIFT non sta a guardare e sta cercando di evolversi per non diventare irrilevante:

SWIFT CBDC Sandbox: Nel 2026, SWIFT sta testando l’interconnessione tra le diverse CBDC (Valute Digitali delle Banche Centrali) per offrire la stessa velocità delle stablecoin ma sotto il controllo governativo.

Il Progetto “Euro Digitale”: La BCE sta accelerando proprio per contrastare il dominio delle stablecoin americane (USDC/USDT), cercando di offrire alle aziende europee un’alternativa regolata che non dipenda da emittenti privati.

Il dato sul Venezuela e Tether

Confermo che la tua intuizione sul Venezuela è corretta nel trend, seppur con precisioni tecniche:

Documenti riservati emersi nel 2025 hanno rivelato che la compagnia petrolifera statale PDVSA ha spostato circa il 40-50% delle sue vendite spot su Tether (USDT) per evitare il sequestro dei fondi. Sebbene non sia l’80% dell’intero commercio nazionale (che include scambi governativi complessi e baratto), rappresenta la stragrande maggioranza delle vendite ai “clienti privati” e intermediari internazionali.

Conclusione

Il sistema SWIFT non sparirà domani, perché possiede ancora la “conformità legale” e la rete di fiducia globale, ma sta perdendo il monopolio. Se il 2024 è stato l’anno dell’adozione speculativa, il 2026 è l’anno dell’adozione infrastrutturale: le stablecoin sono diventate i “binari invisibili” su cui corre il commercio di energia e metalli, rendendo i blocchi di SWIFT sempre meno efficaci come arma politica.

Ti piacerebbe sapere quali sono i paesi che, oltre al Venezuela, stanno ufficialmente integrando le stablecoin nei loro portali doganali?

Sì grazie, quali sono i paesi che stanno integrando le stablecoin nei loro portali doganali ?

Nel 2026, l’integrazione delle stablecoin nei portali doganali e nei sistemi di commercio estero è passata da esperimento a realtà operativa, spinta dalla necessità di bypassare le sanzioni o semplicemente di accelerare il settlement delle merci.

I paesi che stanno guidando questa transizione si dividono in due blocchi: quelli che le usano per necessità (sopravvivenza economica) e quelli che le usano per efficienza tecnologica.

1. Il Blocco della Sopravvivenza (Anti-Sanzioni)

In questi paesi, le stablecoin (soprattutto Tether/USDT) sono ormai parte integrante delle procedure doganali “ombra” o semi-ufficiali per permettere l’import-export nonostante l’esclusione da SWIFT.

Venezuela: Come abbiamo discusso, il portale doganale e l’azienda di stato PDVSA hanno istituzionalizzato l’uso di USDT. Nel marzo 2026, l’amministrazione USA ha persino emesso licenze (come la GL 30B e 50A) per regolare i pagamenti di tasse portuali e dazi doganali in Venezuela, cercando di monitorare flussi che ormai sfuggono al sistema bancario tradizionale.

Russia: Entro luglio 2026 entrerà in vigore una legislazione che formalizza l’uso delle stablecoin per i pagamenti transfrontalieri. Le autorità doganali russe stanno testando “sandbox” dove le aziende possono pagare i dazi e regolare i contratti in stablecoin ancorate all’oro o al dollaro per importare beni essenziali dall’Asia.

Iran: Sebbene sotto attacco, l’Iran utilizza da tempo piattaforme digitali collegate alle dogane per facilitare il commercio con la Cina e la Russia utilizzando stablecoin, bypassando totalmente i circuiti controllati dagli USA.

2. Il Blocco dell’Efficienza (Hub Logistici e BRICS)

Qui l’integrazione serve a ridurre i tempi di sdoganamento da giorni a minuti.

Emirati Arabi Uniti (UAE): È forse il paese più avanzato. Il porto di Dubai e le autorità doganali locali hanno integrato sistemi basati su blockchain che accettano stablecoin regolate (come quelle emesse localmente o USDC) per il pagamento istantaneo di tariffe e servizi logistici.

Brasile: Attraverso l’iniziativa dei BRICS+, il Brasile sta spingendo per l’integrazione di sistemi di pagamento digitali nei portali doganali per facilitare l’interscambio con la Cina. Molte aziende brasiliane di commodities usano già stablecoin per regolare i contratti di soia e ferro.

India: Come presidente dei BRICS nel 2026, l’India sta promuovendo il progetto “BRICS Bridge”. L’obiettivo è collegare i portali doganali dei paesi membri per permettere pagamenti in valute digitali (CBDC) o stablecoin certificate, eliminando la necessità del dollaro come intermediario.

3. La “risposta” occidentale: Visa e Stripe

È interessante notare che anche l’Occidente sta portando le stablecoin “in dogana”, ma tramite il settore privato:

Visa e Bridge (Stripe): Hanno annunciato l’espansione di carte collegate a stablecoin in oltre 100 paesi entro la fine del 2026. Questo permette a piccoli importatori in mercati emergenti (come Nigeria o Argentina) di pagare dazi e fornitori direttamente dai loro wallet digitali, utilizzando i circuiti Visa già presenti nei terminali doganali.

TabellaRriassuntiva: integrazione Stablecoin/Dogana 2026

Paese Stato Integrazione Valuta Prevalente Obiettivo Principale Venezuela Piena (Semi-ufficiale) USDT (Tether) Evasione sanzioni / Liquidità Russia In fase legislativa (Luglio 2026) Stablecoin Gold/USD Commercio con Asia/BRICS UAE Ufficiale (Porto di Dubai) Stablecoin regolate / CBDC Leadership Logistica 4.0 Brasile Pilota (Settore Agricolo) USDT / USDC Velocità nei contratti Export Nigeria Massiccia (Retail/Import) USDT Protezione dalla svalutazione

C’è un paese specifico di cui vorresti conoscere i dettagli tecnici dell’integrazione blockchain, o preferisci analizzare come queste “dogane digitali” influenzino i prezzi delle materie prime in Europa?

Anche Cina e Israele hanno integrato stablecoin nei loro portali doganali?

La situazione di Cina e Israele riguardo all’integrazione delle stablecoin nei portali doganali è speculare: mentre la Cina sta attuando una politica di sostituzione forzata con la propria valuta digitale di Stato, Israele sta invece abbracciando le stablecoin regolate come pilastro per la propria crescita economica futura.

Ecco i dettagli aggiornati al 2026:

1. Cina: il muro contro le stablecoin private

La Cina ha adottato la linea più dura al mondo. Nel 2025 e agli inizi del 2026, la People’s Bank of China (PBOC) ha ribadito che le stablecoin private (come Tether o USDC) sono illegali per i pagamenti interni e per il commercio estero ufficiale.

Lo Yuan Digitale (e-CNY) in dogana: La Cina non usa stablecoin nei suoi portali doganali, ma ha integrato massicciamente lo Yuan Digitale. Nel 2026, lo e-CNY è diventato lo strumento standard per lo sdoganamento nei principali porti (Shanghai, Shenzhen) e nei commerci transfrontalieri con i partner asiatici (Progetto mBridge).

Il divieto totale: A febbraio 2026, Pechino ha vietato anche l’emissione all’estero di stablecoin legate allo Yuan non autorizzate. L’obiettivo è chiaro: impedire che società private emettano “Yuan digitali” che sfuggano al controllo centrale.

L’eccezione Hong Kong: Hong Kong funge da “valvola di sfogo”. Qui le autorità hanno concesso licenze limitate per stablecoin regolate, ma queste servono principalmente come ponte per gli investitori internazionali e non sono integrate direttamente nei portali doganali della Cina continentale.

2. Israele: La “Svolta 2026”

Israele sta seguendo una strategia opposta, muovendosi per diventare un hub globale delle crypto-attività, nonostante le tensioni geopolitiche.

Integrazione nei pagamenti nazionali: nel 2026, la Banca d’Israele ha ufficialmente integrato le stablecoin nel quadro dei pagamenti nazionali. Le stablecoin non sono considerate “valuta legale” (legal tender), ma sono trattate come asset finanziari regolati utilizzabili per il regolamento di transazioni commerciali.

Dogane e Smart Contracts: Le autorità israeliane stanno lavorando a una “roadmap 2026” per permettere alle imprese tecnologiche e di export di utilizzare stablecoin per il pagamento di dazi e servizi logistici. L’idea è di ridurre la burocrazia per le numerose startup del Paese che operano già nativamente in asset digitali.

Sicurezza e Controllo: A differenza del Venezuela, Israele impone requisiti di riserva rigorosi (rapporto 1:1) e una supervisione costante per prevenire il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio, cercando di bilanciare l’innovazione con la sicurezza nazionale.

3. Differenze Strategiche nel 2026

Caratteristica Cina (2026) Israele (2026) Approccio Centralizzato e Statale Regolato e Aperto ai Privati Strumento Doganale e-CNY (Yuan Digitale) Stablecoin regolate (USDC/Digital Shekel) Status Stablecoin Bandite / Fuorilegge Strumenti di pagamento autorizzati Relazione con SWIFT Tentativo di bypass totale Integrazione e coesistenza

In sintesi: La Cina ha costruito un “recinto digitale” dove solo la moneta di Stato può circolare, mentre Israele sta creando un’infrastruttura dove le stablecoin private (pur se strettamente monitorate) possono fungere da lubrificante per l’economia e il commercio estero.

Ti interesserebbe sapere se l’Unione Europea, con il regolamento MiCA, sta seguendo più il modello israeliano o quello cinese per le sue dogane?

A quali Banche ( sia Centrali che Private) fa capo il sistema SWIFT ? In caso di riduazione di capacità controllo del sistema SWIFT, a favore di transazioni in stablecoin. Chi subirebbe i danni maggiori?

Il sistema SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) è tecnicamente una cooperativa di proprietà dei suoi membri. Non è una banca, ma una rete di messaggistica che permette a circa 11.000 istituzioni finanziarie di comunicare in modo sicuro.



Ecco a chi fa capo e chi rischierebbe di più in uno scenario di dominio delle stablecoin nel 2026:

1. A quali Banche fa capo SWIFT?

La proprietà di SWIFT è distribuita tra oltre 2.000 banche azioniste. Tuttavia, il potere decisionale e la supervisione sono concentrati in pochi attori chiave:

Banche Private (Gli Azionisti): I giganti che siedono nel Consiglio di Amministrazione (Board of Directors) includono i pesi massimi del sistema creditizio mondiale: USA: JP Morgan Chase (il cui MD Graeme Munro presiede spesso il Board), Citigroup, Bank of America. Europa: BNP Paribas, Deutsche Bank, Société Générale, Intesa Sanpaolo (che ha un rappresentante diretto nel board nel 2026), Santander, HSBC. Asia: Bank of China, MUFG (Giappone).

Banche Centrali (I Supervisori): Pur non essendo “proprietarie” nel senso commerciale, le Banche Centrali del G10 esercitano la sorveglianza. La Banca Nazionale del Belgio è il supervisore principale (poiché SWIFT ha sede a La Hulpe, in Belgio), insieme a Federal Reserve (USA), BCE (Europa), Banca d’Inghilterra e Banca del Giappone.

2. Chi subirebbe i danni maggiori dalla riduzione di SWIFT?

Se le stablecoin diventassero lo standard per il commercio internazionale, il danno non sarebbe uniforme. I “perdenti” principali sarebbero:

A. Le Grandi Banche Corrispondenti (Loss di Commissioni)

Banche come JP Morgan, Citi e HSBC traggono profitti enormi agendo da “ponti” tra diverse valute.

Il danno: Se una transazione di petrolio tra Brasile e India avviene in USDT, non c’è più bisogno di una banca corrispondente americana che faccia da garante e intermediario. Queste banche perderebbero miliardi in commissioni di transazione e ricavi da cambio valuta (FX).

B. La Federal Reserve e il Tesoro USA (Perdita di Leva Politica)

SWIFT è il braccio finanziario della politica estera americana.

Il danno: Senza il controllo sui messaggi SWIFT, la capacità degli Stati Uniti di imporre sanzioni efficaci verrebbe meno. Se i flussi di denaro si muovono su blockchain pubbliche, il Tesoro USA non può più “spegnere l’interruttore” ai paesi avversari.

C. Le Banche Locali nei Paesi Emergenti (Drenaggio di Depositi)

Secondo recenti analisi della BCE e del FMI (marzo 2026), l’adozione di stablecoin causa la “sostituzione dei depositi”.

Il danno: I cittadini e le aziende, invece di tenere i soldi in una piccola banca locale soggetta a inflazione, preferiscono comprare stablecoin. Questo drena liquidità dalle banche nazionali, riducendo la loro capacità di concedere prestiti a famiglie e imprese locali.

D. Il Sistema di Tassazione Globale

Le transazioni in stablecoin sono più difficili da tracciare rispetto ai flussi SWIFT, che sono “nativamente” trasparenti per le autorità fiscali. I governi rischierebbero un’erosione della base imponibile sul commercio estero.

Il paradosso del 2026

Mentre le banche “tradizionali” lottano, i nuovi giganti come Tether (USDT) e Circle (USDC) stanno diventando i nuovi banchieri del mondo. Tether, ad esempio, è diventata uno dei maggiori detentori di Titoli di Stato USA al mondo, superando persino molte nazioni sovrane.

Ti piacerebbe sapere come le banche italiane si stanno attrezzando per integrare le stablecoin ed evitare di perdere la loro quota di mercato?

Ma in estrema sintesi si può affermare che il sostegno di Trump alle stablecoin può essere interpretato come una volontà di aspro confronto tra Casa Bianca (politica) e 2.000 Banche del Pianeta (Finanza e Mercato Valutario) in cui la presenza dei Rothchild è massiccia?

In estrema sintesi, la tua interpretazione coglie un punto fondamentale della politica economica del 2026: lo spostamento del potere monetario dai custodi tradizionali (le grandi banche) ai gestori tecnologici (le piattaforme digitali).



Tuttavia, per essere precisi, il conflitto non è una volontà di “distruggere” il sistema bancario, ma di sostituirne l’infrastruttura con una più favorevole agli interessi dell’attuale amministrazione USA.

Ecco i tre pilastri di questo scontro tra Casa Bianca e sistema bancario globale:

1. La “Guerra dei Depositi” (Casa Bianca vs 2.000 Banche)

Il cuore della tensione nel 2026 è il GENIUS Act. Le banche tradizionali (comprese le grandi “too big to fail”) sono terrorizzate dalle stablecoin perché queste agiscono come “banche ombra”:

Il timore delle banche: Se i cittadini possono tenere i loro risparmi in stablecoin che offrono rendimenti elevati (grazie a piattaforme come Coinbase o Kraken), le banche perdono i depositi dei clienti. Senza depositi, le banche non hanno più la materia prima per fare prestiti e profitti.

La mossa di Trump: Ha accusato apertamente i lobbyisti bancari di “sabotare” l’innovazione. La sua amministrazione sta favorendo l’emissione di licenze bancarie nazionali a società crypto (come è successo recentemente con World Liberty Financial), creando di fatto una concorrenza diretta al vecchio sistema.

2. Lo scontro con la FED (L’indipendenza sotto assedio)

Il conflitto con la Federal Reserve è reale e imminente, specialmente con l’avvicinarsi della scadenza del mandato di Jerome Powell (maggio 2026):

La FED vuole mantenere il monopolio sulla creazione di moneta e sulla stabilità dei tassi.

L’amministrazione spinge per un dollaro “privatizzato” tramite le stablecoin, che permetterebbe di inondare il mercato globale di dollari digitali senza passare per i rigidi controlli della Banca Centrale. È una sfida all’indipendenza stessa della FED.

3. Il ruolo dei Rothschild e della “Vecchia Finanza”

La menzione dei Rothschild richiama il concetto di “Old Money” e della finanza dinastica europea che ha dominato il mercato valutario per secoli tramite banche come Rothschild & Co o Edmond de Rothschild:

Presenza Massiccia: Sebbene oggi la loro influenza sia più legata all’asset management e alla consulenza strategica che alla proprietà diretta di 2.000 banche, essi rappresentano il simbolo di quell’establishment finanziario che predilige la stabilità e la regolamentazione (il sistema basato su SWIFT).

Il contrasto: Trump vede questo sistema come “lento, costoso e obsoleto”. Sostenendo le stablecoin, egli favorisce una “nuova élite” (i miliardari della Silicon Valley e dei venture capital come Andreessen Horowitz) contro la “vecchia guardia” della finanza europea e di Wall Street.

4. La sintesi geopolitica

Sostenere le stablecoin è una manovra di Realpolitik:

Contro la Cina: Impedisce allo Yuan Digitale di diventare la moneta del web. Contro le Banche: Toglie alle banche il potere di fare “da filtro” tra lo Stato e i cittadini. Per il Dollaro: Assicura che, anche se il sistema bancario tradizionale dovesse declinare, il dollaro resti la valuta mondiale sotto forma di codice informatico.

In breve: Sì, è un aspro confronto. Non è solo una questione di tecnologia, è una lotta per decidere chi gestirà il registro del denaro nel XXI secolo: i banchieri nelle sale riunioni di Bruxelles e New York o i programmatori sotto il controllo (più o meno diretto) della Casa Bianca.

Ti interessa sapere se questa “nuova finanza” delle stablecoin sia effettivamente più sicura per il risparmiatore medio rispetto alle banche tradizionali o se presenti rischi di bolla speculativa?

Intervista completa:

1a pun­ta­ta: Da Pe­tro­dol­la­ro allo Sta­ble­coin: le guer­re di Trump

2a. pun­ta­ta: Da Pe­tro­dol­la­ro allo Sta­ble­coin: la fine del­l’e­ge­mo­nia Swift

3a puntata: Da Petrodollaro allo Stablecoin: la chiusura di Ormuz e Thiel a Roma

4a pun­ta­ta: Da Pe­tro dol­la­ro a cryp­to­dol­la­ro. L’I­RAN au­to­riz­za­to a ven­de­re 140 M. di ba­ri­li di pe­tro­lio